Trump stupňuje konflikt s Itálií. Meloniová mu vzkázala, ať se stará o sebe

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyostřil svůj spor s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, když zopakoval své tvrzení, že ho na summitu skupiny G7 ve Francii opakovaně a naléhavě žádala o společnou fotografii. Trump na sociálních sítích uvedl, že italská předsedkyně vlády, která dosud patřila k jeho klíčovým evropským spojencům, žadonila o snímek znovu a znovu. Zároveň prohlásil, že popularita Meloniové v její vlasti prudce klesá, což dává do souvislosti s jejím odmítnutím podpořit Spojené státy v nedávném vojenském konfliktu s Íránem.
Italská premiérka Trumpova slova ostře odmítla, označila je za nesmyslná a vzkázala mu, aby se raději staral o vlastní popularitu. Ve svém vyjádření na Facebooku uvedla, že tyto neustálé a bezdůvodné útoky postrádají jakýkoliv smysl, a dodala, že přátelství s americkým vůdcem k její politické oblibě nikdy nepřispívalo. Meloniová zdůraznila, dass si přízeň voličů udržuje díky schopnosti hájit národní zájmy Itálie, kvůli čemuž také na začátku roku zakázala Spojeným státům přístup na italské vojenské základny.
Tato veřejná přestřelka představuje další propad ve vztazích mezi oběma politiky a prohlubuje trhliny mezi Washingtonem a jeho evropskými partnery. Spor graduje od pátku, kdy italský ministr zahraničí Antonio Tajani kvůli Trumpovým výrokům demonstrativně zrušil plánovanou diplomatickou cestu do USA, kde se měl sejít s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Trump předtím v televizním rozhovoru prohlásil, že se mu Meloniové na summitu zželelo, a proto jí společnou fotku věnoval, když o ni tak úpěnlivě prosila.
Italská ministerská předsedkyně reagovala již v pátek ráno emotivním videozáznamem, ve kterém Trumpova tvrzení označila za naprosto vymyšlená a šokující. Vyjádřila nepochopení nad tím, proč se prezident Spojených států chová takto ke svým vlastním spojencům, přičemž podotkla, že vůči nepřátelům Západu bývá americký vůdce naopak mnohem podmanivější a vstřícnější. Na závěr dodala, že ona ani Itálie nikdy o nic neprosí.
Meloniová našla v této situaci silnou podporu v domácích médiích, kde jeden z pravicových deníků dokonce otiskl na titulní straně urážlivý titulek na Trumpovu adresu. Americký prezident však ve svých výpadech pokračoval i v rozhovoru pro stanici NBC News, kde uvedl, že o přízeň italské premiérky nestojí, protože Itálie ani zbytek Severoatlantické aliance nepomohly Spojeným státům se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu.
Nejedná se o jejich první konflikt. Již dříve v tomto roce Meloniová označila za nepřijatelnou Trumpovu kritiku papeže Lva XIV., který se stavěl proti válce s Íránem. Italská premiérka přitom dlouho platila za nejbližšího Trumpova partnera v západní Evropě, s nímž ji spojoval pohled na přísnou migrační politiku a národní suverenitu, a jako jediná evropská vůdkyně se osobně zúčastnila jeho druhé prezidentské inaugurace. Tento nadstandardní vztah se však definitivně rozpadl kvůli snaze evropských států zůstat stranou americko-íránského vojenského střetu.
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Zdroj: Libor Novák