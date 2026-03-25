Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.
Trump během svého projevu nešetřil chválou na adresu vojenské operace s názvem Epic Fury, kterou označil za ohromný úspěch. Zopakoval svá dřívější tvrzení, že Írán již nedisponuje žádným námořnictvem, radary ani funkčním velením. Podle prezidenta byla íránská armáda i komunikační kanály v podstatě vymazány, což paradoxně označil za největší překážku pro tamní stranu, která teď nemá jak koordinovat své kroky.
Prezident potvrdil, že přímá vyjednávání s íránskou stranou právě probíhají. Do procesu jsou podle něj zapojeni klíčoví lidé jeho administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Marca Rubia. Do jednání jsou nasazeni také Trumpův poradce Jared Kushner a zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff, kteří se snaží dohodu dotáhnout do konce.
Zajímavým momentem bylo Trumpovo vyjádření k íránskému vedení. S nadsázkou sobě vlastní poznamenal, že původní lídry USA zlikvidovaly a když se sešla nová skupina, aby je nahradila, potkal ji stejný osud. Nyní je u moci třetí garnitura, se kterou Washington komunikuje, a Trump s napětím očekává, jak se tito noví představitelé osvědčí.
Ačkoliv Trump hovoří o „změně režimu“, kterou přinesly americko-izraelské údery, zůstává ostražitý. Prohlásil, že „nevěří nikomu“, i když je optimistický ohledně výsledku jednání. Íránský režim údajně již souhlasil s tím, že země nikdy nebude vlastnit jadernou zbraň, což je závazek, který Trump v průběhu konfliktu zmiňuje opakovaně.
Prezident také naznačil, že vyjednavači již Spojeným státům nabídli „významnou cenu“ související s ropou, plynem a strategickým Hormuzským průlivem. Detaily sice neuvedl, ale tento ústupek ze strany Íránu pro něj byl jasným signálem, že USA konečně mluví s těmi lidmi, kteří mají skutečnou moc a vůli ke kapitulaci či transformaci země.
V otázce budoucího uspořádání Íránu se Trump v minulosti nechal slyšet, že by si představoval podobný model, jaký nastal ve Venezuele. Tam po dopadení Nicoláse Madura převzala otěže Delcy Rodríguezová. Zda má americký prezident už nyní vybraného konkrétního nástupce pro íránské vedení, však v úterním projevu přímo nepotvrdil.
Během odpovídání na dotazy novinářů Trump rovněž ocenil roli spojenců v Perském zálivu. Spojené arabské emiráty označil za excelentního partnera a Katar za skvělého spojence. Právě podpora těchto regionálních hráčů byla podle něj pro vítězství ve válce klíčová.
Na přímý dotaz, jak moc věří v úspěšné uzavření mírové dohody, odpověděl prezident s naprostým sebevědomím. Prohlásil, že tato válka již byla vyhrána a nyní jde v podstatě jen o doladění formálních podmínek, které zajistí stabilitu a americké zájmy v regionu.
Přestože Trumpova slova znějí velmi optimisticky, situace v samotném Íránu zůstává nepřehledná. Různé tamní zdroje totiž popírají, že by k jakýmkoliv oficiálním rozhovorům s Američany docházelo. Bílý dům zatím nespecifikoval, s kým přesně vyjednávací týmy komunikují, což jen prohlubuje spekulace o tom, kdo v troskách íránského režimu skutečně drží moc.
Je americký prezident Donald Trump schopen ukončit válečný konflikt s Íránem, i kdyby si to sám přál? Na rozdíl od obchodních cel nelze válečné střety jednoduše vypnout podle momentálního rozmaru nebo snahy o stabilizaci finančních trhů. Hlavním tématem po pozastavení hrozeb útoky na íránské elektrárny tedy není jen to, zda Trump opět couvl, ale zda má vůbec k dispozici únikovou cestu.
Zdroj: Libor Novák