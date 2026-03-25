Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Libor Novák

25. března 2026 9:16

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.

Trump během svého projevu nešetřil chválou na adresu vojenské operace s názvem Epic Fury, kterou označil za ohromný úspěch. Zopakoval svá dřívější tvrzení, že Írán již nedisponuje žádným námořnictvem, radary ani funkčním velením. Podle prezidenta byla íránská armáda i komunikační kanály v podstatě vymazány, což paradoxně označil za největší překážku pro tamní stranu, která teď nemá jak koordinovat své kroky.

Prezident potvrdil, že přímá vyjednávání s íránskou stranou právě probíhají. Do procesu jsou podle něj zapojeni klíčoví lidé jeho administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Marca Rubia. Do jednání jsou nasazeni také Trumpův poradce Jared Kushner a zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff, kteří se snaží dohodu dotáhnout do konce.

Zajímavým momentem bylo Trumpovo vyjádření k íránskému vedení. S nadsázkou sobě vlastní poznamenal, že původní lídry USA zlikvidovaly a když se sešla nová skupina, aby je nahradila, potkal ji stejný osud. Nyní je u moci třetí garnitura, se kterou Washington komunikuje, a Trump s napětím očekává, jak se tito noví představitelé osvědčí.

Ačkoliv Trump hovoří o „změně režimu“, kterou přinesly americko-izraelské údery, zůstává ostražitý. Prohlásil, že „nevěří nikomu“, i když je optimistický ohledně výsledku jednání. Íránský režim údajně již souhlasil s tím, že země nikdy nebude vlastnit jadernou zbraň, což je závazek, který Trump v průběhu konfliktu zmiňuje opakovaně.

Prezident také naznačil, že vyjednavači již Spojeným státům nabídli „významnou cenu“ související s ropou, plynem a strategickým Hormuzským průlivem. Detaily sice neuvedl, ale tento ústupek ze strany Íránu pro něj byl jasným signálem, že USA konečně mluví s těmi lidmi, kteří mají skutečnou moc a vůli ke kapitulaci či transformaci země.

V otázce budoucího uspořádání Íránu se Trump v minulosti nechal slyšet, že by si představoval podobný model, jaký nastal ve Venezuele. Tam po dopadení Nicoláse Madura převzala otěže Delcy Rodríguezová. Zda má americký prezident už nyní vybraného konkrétního nástupce pro íránské vedení, však v úterním projevu přímo nepotvrdil.

Během odpovídání na dotazy novinářů Trump rovněž ocenil roli spojenců v Perském zálivu. Spojené arabské emiráty označil za excelentního partnera a Katar za skvělého spojence. Právě podpora těchto regionálních hráčů byla podle něj pro vítězství ve válce klíčová.

Na přímý dotaz, jak moc věří v úspěšné uzavření mírové dohody, odpověděl prezident s naprostým sebevědomím. Prohlásil, že tato válka již byla vyhrána a nyní jde v podstatě jen o doladění formálních podmínek, které zajistí stabilitu a americké zájmy v regionu.

Přestože Trumpova slova znějí velmi optimisticky, situace v samotném Íránu zůstává nepřehledná. Různé tamní zdroje totiž popírají, že by k jakýmkoliv oficiálním rozhovorům s Američany docházelo. Bílý dům zatím nespecifikoval, s kým přesně vyjednávací týmy komunikují, což jen prohlubuje spekulace o tom, kdo v troskách íránského režimu skutečně drží moc.

23. března 2026 19:29

Trump: USA a Írán jednají o mírovém plánu, Modžtaba Chameneí je možná mrtvý

Související

Trump nutně potřebuje válku s Íránem ukončit. Nemá ale jak

Je americký prezident Donald Trump schopen ukončit válečný konflikt s Íránem, i kdyby si to sám přál? Na rozdíl od obchodních cel nelze válečné střety jednoduše vypnout podle momentálního rozmaru nebo snahy o stabilizaci finančních trhů. Hlavním tématem po pozastavení hrozeb útoky na íránské elektrárny tedy není jen to, zda Trump opět couvl, ale zda má vůbec k dispozici únikovou cestu.

Více souvisejících

Donald Trump Írán

Aktuálně se děje

před 17 minutami

před 1 hodinou

NASA zveřejnila unikátní snímky z misí Apollo

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Hormuzský průliv

Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem

Írán začal uplatňovat svůj rostoucí vliv nad jednou z nejdůležitějších námořních tras světa a od některých obchodních plavidel vyžaduje poplatky za průjezd Hormuzským průlivem. Podle informací agentury Bloomberg se jedná o neformální mýtné, které je vyžadováno nárazově. Platby za jednu plavbu mohou dosahovat až výše dvou milionů dolarů, což vyvolává značnou nervozitu na světových trzích.

včera

Petr Macinka

Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky

Ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl vynechat jednání vlastní vlády a místo toho odcestoval do Budapešti podpořit kampaň Viktora Orbána. Zatímco jeho kolegové v Praze zasedali, Macinka na summitu frakce Patrioti pro Evropu přednesl projev oslavující maďarský režim. Jeho absence na vládním jednání je smutným důkazem, kde leží jeho skutečné politické priority.

včera

Alí Abdolláhí Aliabádí

„Budeme bojovat až do úplného vítězství.“ Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA

Íránská vojenská elita v úterý rázně odmítla tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o probíhajících mírových rozhovorech a úvahy o pětidenním příměří označila za nepodložené. Mluvčí nejvyššího íránského vojenského velení prohlásil, že ozbrojené síly islámské republiky budou v probíhajícím konfliktu se Spojenými státy a Izraelem bojovat „až do úplného vítězství“. Toto prohlášení definitivně zchladilo naděje na brzkou deeskalaci, o které Trump informoval v uplynulých dnech.

včera

J. D. Vance

Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance

Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu

Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.

včera

AfD (Alternativa pro Německo)

Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu

Evropští diplomaté a němečtí zákonodárci vyjadřují podle webu Politico vážné obavy z dalšího možného úniku důvěrných informací z Bruselu přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem neklidu je přístup poslanců krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) do rozsáhlé databáze vnitroevropských dokumentů. Existuje důvodné podezření, že citlivé debaty o geopolitických otázkách, jako je financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv, jsou kvůli této straně vystaveny ruskému dohledu.

včera

Péter Szijjártó navštívil Česko

„Normální součást diplomatické praxe.“ Maďarsko je překvapeno, že s Lavrovem nekomunikují i další ministři

Evropská komise vyjádřila hluboké znepokojení nad zprávami, podle kterých maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó předával Rusku citlivé informace z interních jednání Evropské unie. Deník Washington Post s odvoláním na bezpečnostní činitele uvedl, že Szijjártó během přestávek na summitech pravidelně informoval svého ruského protějška Sergeje Lavrova. Maďarský ministr tato obvinění rezolutně odmítl a označil je za nesmyslné konspirační teorie a falešné zprávy.

včera

včera

Další zprávy