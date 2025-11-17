Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby dále nebránili zveřejnění tzv. Epstein Files. Podle Trumpa totiž není co skrývat. Šéf Bílého domu si zároveň přeje, aby se opět začalo řešit to, co je pro Spojené státy americké opravdu důležité.
"Jak jsem řekl v pátek večer na palubě Air Force One, republikáni by měli hlasovat pro zveřejnění Epstein Files, protože nemáme co skrývat," napsal Trump na síti Truth Social. Demokraty posléze obvinil z toho, že se pouze snaží odvést pozornost od "velkého úspěchu" republikánské strany.
Šéf Bílého domu zmínil, že ministerstvo spravedlnosti už dříve zveřejnilo desítky tisíc stránek dokumentů souvisejících s Epsteinem. Podle jeho slov se také prověřuje, jaký byl vztah některých demokratických politiků s finančníkem. Konkrétně jmenoval například bývalého prezidenta Billa Clintona.
Trumpovi podle jeho slov záleží na tom, aby se opět řešilo to důležité, například stav americké ekonomiky, inflace, snižování cen zboží, daňové úlevy, investice, přebudování armády, ochrana hranic či deportace přistěhovalců.
"Jeffrey Epstein nikoho nezajímal, když byl naživu. Pokud by demokraté něco měli, zveřejnili by to před naším obrovským volebním vítězstvím. Někteří členové republikánské strany jsou zneužíváni, to nesmíme dopustit. Pojďme mluvit o historických úspěších republikánské strany a nepadejme do Epsteinovy pasti," vyzval prezident.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Epstein byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
