Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnost vyslání řízených střel s plochou dráhou letu Tomahawk na Ukrajinu. Na dotaz novinářů v letounu Air Force One, zda Kyjevu tyto rakety poskytne, Trump v neděli odpověděl: „Uvidíme… Možná.“ Zároveň dodal, že by to byl „nový krok agrese“ ve válce Ukrajiny proti Rusku.
Trumpova vyjádření přicházejí po nedávném telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který naléhal na posílení vojenských kapacit, jež by Kyjevu umožnily provádět protiúdery hluboko na ruském území. Střely Tomahawk mají dolet až 2 500 km, což by Moskvu dostalo do dosahu ukrajinských sil.
Kreml okamžitě reagoval, i když jeho stanoviska se vyvíjela. Kreml mluvčí Dmitrij Peskov v neděli prohlásil, že téma Tomahawků je pro Rusko „extrémním znepokojením“, jelikož „napětí eskaluje ze všech stran“. Peskov dříve hrozbu Tomahawků zlehčoval s tím, že „dynamiku války“ nezmění. Nyní však podotkl, že Rusko by v případě odpálení těchto střel na své území nemohlo rozpoznat, zda nesou jaderné hlavice, a zpochybnil, jak by na to Rusko mělo reagovat.
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv v pondělí ráno na sociálních sítích Peskovova slova podpořil a situaci zdramatizoval. „Doručení těchto raket by mohlo špatně skončit pro všechny. A v první řadě – pro samotného Trumpa,“ napsal Medveděv. Ten je v posledních letech známý svými ostrými, jestřábími výroky.
Trump naznačil, že o ukrajinské žádosti o Tomahawky bude pravděpodobně jednat s Ruskem. „Mohl bych jim [Rusku] říct, že pokud se válka nevyřeší, můžeme to udělat, ale nemusíme. Chtějí, aby Tomahawky směřovaly jejich směrem? Myslím, že ne,“ řekl americký prezident.
Od počátku invaze v roce 2022 Kyjev opakovaně žádá o rakety s dlouhým doletem, aby mohl zasahovat ruská města daleko od frontových linií. Zelenskyj a Trump v nedávných telefonátech řešili posílení ukrajinských vojenských schopností, včetně protivzdušné obrany a zbraní s dlouhým dosahem. Ruské útoky drony a raketami na ukrajinská města, včetně Kyjeva, a cílení na energetickou infrastrukturu před zimou, způsobují rozsáhlé výpadky proudu. Již minulý měsíc Trumpův zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg naznačil, že prezident autorizoval údery hluboko na ruském území s tím, že ve válce „neexistují žádná útočiště“.
