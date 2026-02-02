Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky

2. února 2026 21:59

Donald Trump
V USA se předávaly hudební ceny Grammy a ke slavnostnímu ceremoniálu se vyjádřil i americký prezident Donald Trump. Moderátorovi Trevoru Noahovi dokonce za některé výroky ohledně údajných Trumpových kontaktů s finančníkem Jeffreym Epsteinem pohrozil žalobou.

"Ceny Grammy jsou ty nejhorší, nedá se na to dívat. CBS má štěstí, že tenhle odpad už nebude muset vysílat," napsal Trump na sociální síti Truth Social. "Moderátor Trevor Noah, ať je to kdokoliv, je skoro tak špatný jako Jimmy Kimmel na chabě sledovaných Cenách Akademie (Oscary - pozn. red.)," pokračoval. 

Šéf Bílého domu podotkl, že Noah o něm nepravdivě prohlásil, že s Billem Clintonem strávil čas na Epsteinově ostrově. "Špatně. Nemůžu mluvit za Billa, ale já nikdy nebyl na Epsteinově ostrově, ani nikde blízko. Až do dneška jsem nikdy nebyl nařčen z toho, že jsem tam byl," uvedl.

Moderátora vyzval, aby si urovnal fakta co nejrychleji. "Vypadá to, že budu posílat právníky, aby ho žalovali o spoustu dolarů. Připrav se, Noahu, budeme spolu mít zábavu," vzkázal americký prezident na závěr příspěvku. 

Grammy jsou nejprestižnějším oceněním ve světě populární hudby. Sošku za album roku získal rapper Bad Bunny z Portorika. Nahrávkou roku se stala skladba Luther jiného rappera Kendricka Lamara. Nejlepší píseň Wildflower je z repertoáru zpěvačky Billie Eilish. 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

Desetitisíce mrtvých, beztrestné mučení a znásilňování. Analytici odhalili, jak se mění svět

Jens-Frederik Nielsen

Nic se nezměnilo. Trump chce stále ovládnout Grónsko, varuje premiér

Grónský premiér Jens Frederik-Nielsen varoval, že ačkoliv americký prezident Donald Trump vyloučil použití vojenské síly, Washington se v jádru stále snaží ovládnout tento arktický ostrov. Podle premiéra se pohled Spojených států na Grónsko nezměnil a USA stále usilují o to, aby bylo území připojeno k jejich federaci a řízeno přímo odtud.
Masúd Pezeškján

Íránský prezident vydal pokyn k zahájení rozhovorů se Spojenými státy

Íránský prezident Masúd Pezeškiján vydal pokyn k zahájení jaderných rozhovorů se Spojenými státy. Tato informace se v pondělí objevila v tamních médiích. Rozhodnutí přichází poté, co americký lídr Donald Trump vyjádřil naději v uzavření dohody. Ta by měla odvrátit případný vojenský zásah proti islámské republice.

