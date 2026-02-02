Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky

V USA se předávaly hudební ceny Grammy a ke slavnostnímu ceremoniálu se vyjádřil i americký prezident Donald Trump. Moderátorovi Trevoru Noahovi dokonce za některé výroky ohledně údajných Trumpových kontaktů s finančníkem Jeffreym Epsteinem pohrozil žalobou.
"Ceny Grammy jsou ty nejhorší, nedá se na to dívat. CBS má štěstí, že tenhle odpad už nebude muset vysílat," napsal Trump na sociální síti Truth Social. "Moderátor Trevor Noah, ať je to kdokoliv, je skoro tak špatný jako Jimmy Kimmel na chabě sledovaných Cenách Akademie (Oscary - pozn. red.)," pokračoval.
Šéf Bílého domu podotkl, že Noah o něm nepravdivě prohlásil, že s Billem Clintonem strávil čas na Epsteinově ostrově. "Špatně. Nemůžu mluvit za Billa, ale já nikdy nebyl na Epsteinově ostrově, ani nikde blízko. Až do dneška jsem nikdy nebyl nařčen z toho, že jsem tam byl," uvedl.
Moderátora vyzval, aby si urovnal fakta co nejrychleji. "Vypadá to, že budu posílat právníky, aby ho žalovali o spoustu dolarů. Připrav se, Noahu, budeme spolu mít zábavu," vzkázal americký prezident na závěr příspěvku.
Grammy jsou nejprestižnějším oceněním ve světě populární hudby. Sošku za album roku získal rapper Bad Bunny z Portorika. Nahrávkou roku se stala skladba Luther jiného rappera Kendricka Lamara. Nejlepší píseň Wildflower je z repertoáru zpěvačky Billie Eilish.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
Donald Trump , Grammy , USA (Spojené státy americké)
