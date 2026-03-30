Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu

Libor Novák

30. března 2026 16:01

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Napětí v Perském zálivu dosahuje kritického bodu a rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa nabírá na intenzitě. Podle posledních prohlášení, která prezident poskytl deníku Financial Times a následně publikoval na síti Truth Social, čelí Írán ultimátu: buď přistoupí na americké mírové podmínky a okamžitě otevře Hormuzský průliv, nebo Spojené státy přikročí k totální likvidaci íránské energetické a ropné infrastruktury.

Trumpova strategie se v posledních hodinách zdá být směsicí optimismu a brutálních pohrůžek. Na jedné straně prezident tvrdí, že Írán již souhlasil s „většinou“ z patnáctibodového amerického mírového plánu a že probíhají „velmi dobrá“ přímá i nepřímá jednání. Tato tvrzení však Teherán v pondělí rázně popřel. Íránské ministerstvo zahraničí označilo americké požadavky za „nadměrné, nerealistické a nerozumné“ s tím, že k žádným přímým rozhovorům nedochází.

Prezident USA také překvapil prohlášením o „změně režimu“ v Íránu. Navzdory tomu, že islámská republika formálně stále existuje, Trump tvrdí, že původní vedení bylo „zdecimováno a zničeno“ v důsledku americko-izraelských úderů, které v uplynulých týdnech připravily o život řadu vysokých představitelů včetně nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Trump nyní hovoří o současné íránské reprezentaci jako o „zcela jiné skupině lidí“, kterou považuje za nový a rozumnější režim.

Jádrem současného sporu zůstává ostrov Charg, klíčový uzel, přes který prochází 90 % íránského vývozu ropy. Trump otevřeně přiznává, že jeho preferencí je „vzít Íránu ropu“ a zvažuje vyslání pozemních sil k obsazení tohoto strategického bodu. Připustil, že v případě invaze by americké jednotky musely na ostrově setrvat delší dobu, aby zajistily kontrolu nad těžbou a exportem.

Vojenští experti však před takovým krokem varují. Malcolm Davis z Australského institutu strategické politiky (ASPI) pro CNN uvedl, že pokus o dobytí silně opevněného ostrova by mohl vést k obrovským ztrátám na životech. Írán v posledních týdnech na Chargu posílil protivzdušnou obranu, přesunul tam další vojáky a podle dostupných informací připravil pro případné útočníky řadu pastí. Davis se domnívá, že pozemní invaze může začít během týdne, což by definitivně pohřbilo naděje na diplomatické řešení.

Pokud Írán neustoupí, Trump hrozí scénářem „úplného vymazání“. Ve svém příspěvku na Truth Social pohrozil, že USA uzavřou své angažmá v regionu vyhozením do povětří všech íránských elektráren, ropných vrtů a odsolovacích zařízení, kterých se americká armáda doposud záměrně nedotkla. Tato hrozba okamžitě zahýbala světovými trhy a cena ropy Brent v pondělí překonala hranici 116 dolarů za barel.

Právní experti se však pozastavují nad legálností takových útoků. Craig Jones z britské Newcastle University upozorňuje, že mezinárodní právo zakazuje útoky, které nemají přímý vojenský užitek a slouží pouze jako akt odvety. Podle něj Trumpovy hrozby postrádají legitimní vojenský cíl a zasáhly by především civilní obyvatelstvo. Heba Morayef z Amnesty International varuje, že údery na energetickou infrastrukturu by mohly být klasifikovány jako válečné zločiny.

Podobně se vyjádřil i Ben Saul, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva, který odsoudil hrozby obou stran zaměřené na civilní objekty. Útoky na elektrárny a zdroje pitné vody mají totiž devastující dopad na celé národy a podle mezinárodních úmluv je nelze ospravedlnit ani v rámci probíhajícího válečného konfliktu.

Zatímco Trump stupňuje tlak, v regionu dál umírají lidé. Podle íránské tiskové agentury Fars zahynuli při americko-izraelském útoku na sirotčinec západně od Teheránu nejméně dvě osoby. Konflikt se přelévá i na druhou stranu – v izraelské Haifě byl hlášen zásah ropné rafinerie troskami sestřelené rakety, což vyvolalo masivní požár.

Situace začíná štěpit i západní spojence. Španělská ministryně obrany dnes kategoricky prohlásila, že Madrid nedovolí využití svých vojenských základen ani vzdušného prostoru pro jakékoliv aktivity spojené s válkou v Íránu. Toto rozhodnutí podtrhuje rostoucí izolaci americko-izraelské koalice v otázce eskalace konfliktu.

Trumpova administrativa stojí před osudovým rozhodnutím. Buď se potvrdí prezidentova slova o pokroku v jednáních s „novým režimem“, nebo svět v nejbližších dnech uvidí největší pozemní operaci v regionu od invaze do Iráku. 

před 6 hodinami

Složitá operace, která Hormuzský průliv nevyřeší. Obsazení ostrova Charg je Trumpův celoživotní sen

Lodní doprava, ilustrační foto

Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu

Americký prezident Donald Trump v neděli naznačil, že Spojené státy umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu. Tento krok představuje zásadní průlom v dosavadní palivové blokádě, kterou Washington v posledních měsících vůči ostrovu uplatňoval. Kuba se v současnosti zmítá v hluboké energetické krizi, která ochromila běžný chod země, a prezidentovo vyjádření naznačuje ochotu k dočasnému ústupku z humanitárních důvodů.
Íránský ostrov Charg Analýza

Složitá operace, která Hormuzský průliv nevyřeší. Obsazení ostrova Charg je Trumpův celoživotní sen

Americký prezident Donald Trump v aktuálním rozhovoru pro Financial Times opět rozvířil spekulace o možné vojenské operaci, jejímž cílem by bylo obsazení íránského ostrova Charg. Tento malý skalnatý výběžek v Perském zálivu, vzdálený jen asi 24 kilometrů od pevniny, představuje pro Teherán kritickou tepnu. Nachází se zde totiž terminál, přes který protéká 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí „hospodářskou krční tepnu“ celého režimu.

před 27 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

NASA zahajuje program Artemis

Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru

Vypuštění mise Artemis II, která v nejbližších dnech vyšle čtyři astronauty na oblet Měsíce, představuje zásadní milník v novodobém dobývání vesmíru. Ačkoliv se od posledního přistání člověka na lunárním povrchu v rámci programu Apollo uplynulo více než 50 let, Spojené státy investovaly do programu Artemis již přibližně 93 miliard dolarů. Důvodem pro tento nákladný návrat není jen nostalgie, ale především strategické suroviny, technologická příprava na Mars a nová vlna vesmírného soupeření.

před 3 hodinami

Petr Pavel

Prezident Pavel udělil čtyři milosti

Prezident Petr Pavel udělil v pondělí čtyři milosti, kterými prominul tresty třem ženám a jednomu muži. Podle vyjádření Hradu vedly hlavu státu k tomuto kroku především vážné zdravotní komplikace odsouzených nebo snaha ochránit zájmy nezletilých dětí v náročných sociálních situacích.

před 4 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen

Kvůli dramatickému nárůstu cen benzinu a nafty se v pondělí dopoledne sešel premiér Andrej Babiš se zástupci nejvýznamnějších distributorů pohonných hmot v České republice. Jednání se zúčastnili šéfové společností MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Důležitost situace podtrhl fakt, že kvůli této schůzce bylo zrušeno i plánované koaliční vyjednávání.

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Budeš donášet, nebo jdeš sedět. Jak funguje ruská špionáž v Evropě?

Unikátní vhled do metod práce ruských tajných služeb přinesl soubor uniklých zpráv a nahrávek, které dokumentují, jakým způsobem Moskva získává a řídí své informátory v Evropě. Příběh studenta informatiky, kterému web Politico říká říkat Ivan, ukazuje drsnou realitu náboru: buď budeš donášet na své známé v protikremelských kruzích, nebo půjdeš na 15 let do vězení. Tato praxe se přitom zdaleka neomezuje jen na území Ruska, ale skrze nátlak na exulanty infiltruje i evropské státy.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán převáží uran v kontejnerech z Česka. Trump chce vyslat vojáky, aby jej zabavili

Americký prezident Donald Trump zvažuje vysoce riskantní vojenskou operaci, jejímž cílem je zabavit přibližně 454 kilogramů vysoce obohaceného uranu přímo na íránském území. Podle zpráv deníku Wall Street Journal, který se odvolává na bezpečnostní činitele, by taková mise vyžadovala přítomnost amerických pozemních sil v zemi po dobu několika dní i déle. Trump zatím definitivní rozhodnutí neučinil, ale myšlence zůstává nakloněn, neboť by tím mohl naplnit svůj hlavní cíl – definitivně zabránit Íránu ve výrobě jaderné zbraně.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg

Donald Trump v rozhovoru pro Financial Times vyjádřil svůj záměr zaměřit se na íránské ropné zdroje. Uvedl, že jeho prioritou by bylo převzít kontrolu nad tamní ropou, přičemž americké síly by mohly obsadit exportní uzel na ostrově Charg. Podle jeho slov je tento krok jeho oblíbenou variantou, i když čelí domácí kritice. Trump naznačil, že obsazení ostrova zůstává otevřenou možností mezi mnoha dalšími strategickými alternativami.

před 9 hodinami

Jaro na Petříně

Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů

Přípravy na nadcházející velikonoční svátky letos doprovodí proměnlivé jarní počasí, které nabídne jak slunečné okamžiky, tak i dešťové přeháňky a chladná rána. Podle aktuálního výhledu meteorologů se teploty budou postupně šplhat nahoru, ale zejména na horách se ještě můžeme setkat se sněhem.

včera

včera

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů

Papež Lev během mše na Květnou neděli pronesl nezvykle ostrá slova na adresu světových lídrů, kteří vedou válečné konflikty. Svatý otec na Svatopetrském náměstí prohlásil, že Bůh ignoruje modlitby vůdců, kteří mají ruce plné krve. Tento výrok je vnímán jako přímá, i když nejmenovaná kritika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

včera

Jemen

Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?

Válka s Íránem otevřela novou frontu v Jemenu, kde do konfliktu v sobotu oficiálně vstoupili šíitští povstalci Húsíové. Skupina podporovaná Teheránem odpálila dvě střely směrem na Izrael, čímž naplnila své měsíční hrozby. Kromě přímých útoků navíc varovala, že by mohla uzavřít klíčovou námořní cestu u jižního vstupu do Rudého moře, což vyvolává obavy z drastického narušení globálního obchodu a dodávek ropy.

včera

Nový íránský tank Karrar

Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA

Vojenský konflikt mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé vstoupil do svého třicátého dne. Situace na Blízkém východě se nadále dramatizuje, přičemž íránské politické špičky vysílají do světa silná prohlášení o připravenosti na přímý pozemní střet. Předseda íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf otevřeně obvinil Washington z pokrytectví a tajných příprav invaze.

včera

AfD (Alternativa pro Německo)

Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici

V kuloárech evropské diplomacie i v německém Bundestagu sílí znepokojení nad bezpečností důvěrných dokumentů Evropské unie. Diplomaté a zákonodárci podle webu Politico varují, že citlivé informace o geopolitických strategiích, včetně podpory Ukrajiny, mohou unikat přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem obav je přístup zástupců opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) k interní parlamentní databázi.

včera

Marian Jurečka

Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa

Televizní debata v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se změnila v ostrou slovní přestřelku mezi bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a jeho nástupcem v resortu Alešem Juchelkou (ANO). Hlavním tématem byly neúnosně vysoké ceny pohonných hmot, které v současnosti drtí české peněženky v důsledku eskalujícího konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.

včera

Írán, ilustrační foto

USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti

Budoucnost íránského jaderného programu se ocitla v kritickém bodě. Poté, co byl minulý měsíc společným zásahem Spojených států a Izraele zabit dosavadní nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, se v Teheránu začíná otevřeně mluvit o přehodnocení dosavadní doktríny. Po více než dvě desetiletí Írán oficiálně tvrdil, že jeho úmysly jsou mírové, což bylo podloženo náboženským dekretem – fatvou, která vývoj jaderných zbraní zakazovala.

včera

včera

Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce

Americké ministerstvo obrany připravuje pro prezidenta Donalda Trumpa plány na pozemní operaci v Íránu. Podle informací listu The Washington Post by nešlo o totální invazi s cílem dobýt celou zemi, ale o cílené akce, které by mohly trvat týdny i měsíce. Zapojit by se do nich měly tisíce vojáků, včetně speciálních jednotek a klasické pěchoty.

Zdroj: Libor Novák

