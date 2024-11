Trumpův slib deportovat 11 milionů lidí naráží na realitu. Nepomůžeme mu, vzkazují města

Jedním z největších právních problémů, které by mohly podle BBC nastat, je obrovská byrokracie spojená s deportací 11 milionů lidí, kteří jsou v USA bez povolení k pobytu. Deportace by znamenaly masivní nárůst soudních případů, neboť migranti mají právo na soudní projednání jejich případu, než budou vyhoštěni.

Tento proces by rovněž vyvolal obrovský tlak na imigrační soudy, které už nyní čelí velkým zpožděním. Kromě toho by Trumpova vláda čelila odporu některých měst a krajů, které přijaly zákony omezující spolupráci s imigračními úřady.

K tomu, aby bylo možné provádět masové deportace, by bylo třeba silné spolupráce mezi místními orgány a federálními imigračními agenturami, což je komplikováno nejednotností právních předpisů v jednotlivých státech. Navíc mnoho velkých měst, jako například v některých floridských okresech, již deklarovalo, že nebudou pomáhat Trumpovi s realizací jeho plánu.

Pokud by byla deportace prováděna masově, bude čelit i velkým logistickým problémům. Už dnes jsou deportace zaměřeny hlavně na migranty, kteří byli zadrženi na hranicích, a deportace z vnitrozemí USA, kde není přítomnost hlídek strážících hranici, jsou spíše výjimečné a zaměřují se na migranty s trestní minulostí. K tomu je potřeba zásadní nárůst kapacit na detenci a transport migrantů, což by si vyžádalo obrovské náklady.

Trump se rovněž vyjádřil, že by v případě potřeby nasadil Národní gardu nebo armádu k podpoře deportací, což by znamenalo zásadní změnu ve způsobu, jakým USA historicky řeší imigrační politiku. Kromě toho by plánované náklady na deportace, které se odhadují v miliardách dolarů, měly být podpořeny přísnějšími kontrolami na hranicích a přísnějšími zákony vůči zaměstnavatelům najímajícím nelegální pracovníky.

V politickém a veřejném mínění by mohly nastat velké problémy. Mnozí experti varují, že Trumpův plán může vyvolat vlnu negativní reakce veřejnosti, a to kvůli rozdělení rodin a obrazům z televize, které by ukazovaly pláč a rozdělené rodiny. Historicky bylo masových deportací v USA dosaženo pouze v minulosti během operace Wetback v roce 1954, která se však setkala s velkým veřejným odporem.

Pokud by se Trumpův plán prosadil, bylo by nutné řešit i náklady na zvýšení kapacit pro deportace a dopravu. Pokud by byl plán realizován, znamenalo by to rozsáhlé změny v imigrační politice USA, které by měly dalekosáhlé dopady jak na migraci, tak na americkou společnost.

Přestože Trump v minulosti tvrdil, že masová deportace by měla probíhat bez ohledu na náklady, reálné provedení tohoto plánu je otázkou, zda Spojené státy skutečně mají prostředky a politickou podporu na jeho uskutečnění.