Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval

Dlouhotrvající slovní válka mezi současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem a slavným hercem Georgem Clooneym se opět rozhořela. Clooney zkritizoval politika za jeho výhrůžky Íránu v uplynulých dnech. Bílý dům následně prudce reagoval.
Nejnovější výměna názorů se točí kolem Trumpova kontroverzního příspěvku na sociální síti Truth Social, v němž ještě před uzavřením příměří hrozil Íránu, že "zemře celá jedna civilizace". Clooney ve středu během projevu před středoškoláky v italském Cuneu prohlásil, že prezident se touto výhružkou dopustil válečného zločinu.
"Někdo říká, že Donald Trump je v pohodě," poznamenal herec. "Pokud ale někdo říká, že chce konec jedné civilizace, tak je to válečný zločin. Pořád můžete podporovat konzervativní pohled na svět, ale musí být nějaká hranice, kterou nesmíme překročit," vysvětlil.
Clooneyho slova neunikla Bílému domu, jehož ředitel komunikace Steven Cheung reagoval pro deník Independent. "Jedinou osobu, která páchá válečné zločiny, je George Clooney kvůli špatným filmům a hrozným hereckým schopnostem," konstatoval Cheung.
Spory slavného herce a prezidenta se táhnou už nějaký čas. Trump se například před několika měsíci radoval z jedné zprávy ohledně Clooneyho. "George a Amal Clooneyovi, dva z nejhorších politických prognostiků všech dob, se oficiálně stali občany Francie, která je - bohužel - uprostřed velkého problému s kriminalitou kvůli jejímu absolutně šílenému řešení imigrace," napsal na síti Truth Social.
Slavný herec byl podle prezidenta známější kvůli politice. "Vůbec nebyl filmovou hvězdou, byl jen průměrným chlapem, který si konstantně stěžoval na zdravý rozum v politice," dodal šéf Bílého domu.
Clooney během předloňské prezidentské kampaně v USA napsal kritický sloupek pro prestižní deník New York Times. Proto mu je přisuzován podíl na tom, že bývalý prezident Joe Biden se nakonec rozhodl nekandidovat proti Trumpovi. Ten tak nakonec porazil Kamalu Harrisovou.
