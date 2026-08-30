U pobřeží Kypru se převrátila loď s 267 lidmi na palubě, počet mrtvých narůstá

U pobřeží severního Kypru se převrátila cestovní loď Filo Jet, na jejíž palubě se v době neštěstí nacházelo celkem 267 osob. Podle dosavadních oficiálních informací si tragická nehoda vyžádala nejméně sedm lidských životů. Záchranářům se podařilo z moře vytáhnout 237 přeživších, přičemž někteří z nich utrpěli různě závažná zranění. Dalších třiadvacet cestujících a členů posádky zůstává nadále nezvěstných.
Rychlostní katamarán plul pod tureckou vlajkou na pravidelné lince ze severokyperského přístavu Kyrenia do tureckého města Tasucu. Plavidlo o délce čtyřicet metrů a šířce deset metrů vyplulo ze severního Kypru krátce před polednem. Přibližně čtyři námořní míle od pobřeží však začala loď náhle nabírat vodu a následně se v moři převrátila. Záběry z místa tragédie zachycují desítky cestujících v záchranných vestách, kteří se snažili udržet na převráceném trupu plavidla.
Do rozsáhlé záchranné akce v místě neštěstí se okamžitě zapojily složky severokyperské i turecké pobřežní stráže a turecké námořní síly. Na místo bylo vysláno několik námořních plavidel, dva vrtulníky a také komerční loď Akgünler 3. Na pomoci se podílelo rovněž množství malých soukromých lodí z okolních přístavů. Záchranáři přepravují vyproštěné přeživší do nejbližších nemocnic, kde jim zdravotníci poskytují nezbytnou péči.
Premiér samostatně vyhlášené Severokyperské turecké republiky Ünal Üstel podle BBC uvedl, že stát mobilizoval veškeré dostupné prostředky ke krizové koordinaci. Hlavní prioritou záchranných týmů zůstává co nejrychlejší nalezení zbývajících třiadvaceti pohřešovaných osob. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjádřil soustrast pozůstalým a potvrdil, že pátrací operace probíhají bez přerušení. Záchranné úsilí nadále pokračuje v úzké součinnosti všech kompetentních orgánů.
Starosta pobřežního města Kyrenia Murat Senkul označil vzniklou situaci za velmi vážnou. Provozovatel převráceného katamaránu, společnost Filo Denizcilik, vyjádřil hlubokou lítost nad tragickým neštěstím. Firma ihned po havárii zřídila telefonní krizovou linku určenou k poskytování informací příbuzným cestujících. Zároveň plně spolupracuje s koordinátory záchranných prací přímo na místě zásahu.
Trajektová doprava představuje v této oblasti Středozemního moře klíčový dopravní prostředek pro běžný život, obchod i cestovní ruch. Havárie takto frekventovaného spoje způsobila značný šok obyvatelstvu i turistům na vrcholku letní sezóny. Severokyperská turecká republika je mezinárodně neuznaný státní útvar, který kontroluje Turecko od své vojenské invaze v roce 1974. Příčiny neštěstí budou předmětem podrobného vyšetřování námořních úřadů.
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Zdroj: Libor Novák