V době útoku, který zničil školu, zůstávalo v oblasti více než 2 000 civilistů. Většina z nich byla v té době ukryta v suterénu školy, včetně několika starších lidí a osob se zdravotními problémy, kteří se nemohli evakuovat, uvedl server Meduza.

Přestože se někteří z místních obyvatel pokusili uprchnout na Ukrajinu, podmínky se stávaly čím dál nebezpečnějšími, s rostoucím počtem náletů a neustálými boji v okolí. Mnozí z nich však neměli možnost opustit město kvůli věku, zdravotnímu stavu nebo chybějícím dokumentům.

Súžská oblast byla od srpna 2024 součástí těžkých bojů mezi Ukrajinou a Ruskem. Mnozí místní obyvatelé, kteří se rozhodli zůstat, čelí stále rostoucímu nebezpečí, jak ruské síly plánují znovuobsadit město. Někteří evakuovaní se obávají, že pokud se město stane cílem ruského útoku, zničí to zbytky civilního života a přinese další vlnu zbytečných obětí mezi civilisty.

Svědectví několika osob, které se pokusily o evakuaci, ukazují na těžké podmínky a beznaděj místních obyvatel, kteří byli nuceni čelit neustálým náletům a bojům. Mnozí se obávali, že i když by se jim podařilo dostat na hranici s Ukrajinou, jejich cesta by byla nebezpečná a zoufalá. Věděli, že pokud by se pokusili uprchnout, byli by vystaveni nebezpečím nejen ze strany obou bojujících stran, ale i z důvodu jejich zranitelnosti.

Rodiny, které byly evakuovány, si nyní uvědomují, jak silně jejich životy ovlivnila válka, a obávají se o osud těch, kteří zůstali. Úsilí o nalezení a zajištění pomoci těm, kteří zůstali v okupovaných oblastech, pokračuje. Aktivisté a dobrovolníci shromažďují informace o těchto lidech a organizují neformální seznamy pro případ, že by se podařilo najít způsob, jak je dostat do bezpečí. Tyto snahy se zaměřují nejen na přeživší ve městě Sudža, ale také na okolní vesnice a oblasti.

Evakuace z měst, která se nacházejí v blízkosti bojových zón, se stává čím dál složitější kvůli neustálému bombardování a bombardovacím náletům. Na mnoha místech již není možné bezpečně opustit oblast, aniž by to představovalo značné riziko pro životy lidí.

Obavy o životy zůstávajících obyvatel Sudže a dalších okupovaných měst se zvýšily, zejména pokud se blíží významné vojenské události, jako je 9. květen, kdy by Rusko mohlo rozhodnout o zahájení ofenzívy na osvobození těchto oblastí. Mnozí se obávají, že taková akce přinese ztráty na životech civilistů, které by mohly dosáhnout tragických rozměrů.

Příběhy rodin a jejich zoufalý boj o přežití v této zemi plné války ukazují, jak bolestné jsou následky války pro obyčejné lidi. Ať už v Sudži, nebo v jiných oblastech, zůstávají stovky rodin, které ztratily své domovy a které i nadále čelí neuvěřitelným nebezpečím. Ve všech těchto příbězích se ukazuje, že lidské životy jsou často cenou, kterou se platí za vojenské ambice, a obavy o osud těchto rodin jsou více než oprávněné.