Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump

10. září 2025 18:33

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.
Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Ukrajinští komentátoři se domnívají, že Rusko záměrně použilo přibližně devatenáct dronů, aby otestovalo reakci NATO. Podle blogera Romana Šrajka se nejednalo o vojenský útok, ale o provokaci. Šrajk to nazval „krájením salámu“, kdy Putin zkouší, jaká bude reakce Západu, především amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle politologa Jevhena Mahdy má Kreml zájem na destabilizaci východního křídla NATO, proto drony vyslal právě v době, kdy v Bělorusku začíná vojenské cvičení Západ 2025.

Řada ukrajinských komentátorů zdůrazňuje, že drony Polsko skutečně „napadly“, ne že jen „vnikly“ do jeho vzdušného prostoru. Šéf vládního Centra pro boj s dezinformacemi Andrij Kovalenko vyzval západní představitele, aby buď ukázali sílu hned, nebo se v budoucnu připravili na válku o Pobaltí. Podle něj už neexistuje třetí možnost.

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski je přesvědčen, že přelety ruských dronů nad Polskem byly „naplánované“. Vysvětlil, že když se to stane u jednoho nebo dvou dronů, lze to vysvětlit technickou poruchou.

Vzhledem k tomu, že došlo k devatenácti narušením vzdušného prostoru, je podle něj „nemyslitelné, že to byla náhoda“. Sikorski dále dodal, že masivní nasazení dronů je hrozbou pro celé NATO, a vyzval k vytvoření „dronové zdi“, o které dříve hovořila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

K situaci se také poprvé vyjádřil americký prezident Donald Trump. Ten na své sociální síti Truth Social v krátkém prohlášení píše: „Co to je, že Rusko narušuje polský vzdušný prostor drony? Je to tady!“

Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA

Karol Nawrocki

Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Americký prezident Donald Trump bude dnes hovořit se svým polským protějškem, prezidentem Karolem Nawrockim. Oznámil to nejmenovaný představitel Bílého domu. Jejich rozhovor se uskuteční jen týden poté, co se prezident Nawrocki zúčastnil schůzky v Bílém domě. Přesný čas konání rozhovoru zatím není znám.

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce

V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.

Donald Tusk

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.

Polská armáda, ilustrační fotografie

Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony

Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.

Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba

Tragická nehoda se stala v pondělí v brzkých odpoledních hodinách na Mostecku. Jeden člověk zemřel, další utrpěl vážná zranění. Silnice musela být uzavřena, provoz byl obnoven až vpodvečer. 

