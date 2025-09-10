Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump

Ukrajinští komentátoři se domnívají, že Rusko záměrně použilo přibližně devatenáct dronů, aby otestovalo reakci NATO. Podle blogera Romana Šrajka se nejednalo o vojenský útok, ale o provokaci. Šrajk to nazval „krájením salámu“, kdy Putin zkouší, jaká bude reakce Západu, především amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podle politologa Jevhena Mahdy má Kreml zájem na destabilizaci východního křídla NATO, proto drony vyslal právě v době, kdy v Bělorusku začíná vojenské cvičení Západ 2025.
Řada ukrajinských komentátorů zdůrazňuje, že drony Polsko skutečně „napadly“, ne že jen „vnikly“ do jeho vzdušného prostoru. Šéf vládního Centra pro boj s dezinformacemi Andrij Kovalenko vyzval západní představitele, aby buď ukázali sílu hned, nebo se v budoucnu připravili na válku o Pobaltí. Podle něj už neexistuje třetí možnost.
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski je přesvědčen, že přelety ruských dronů nad Polskem byly „naplánované“. Vysvětlil, že když se to stane u jednoho nebo dvou dronů, lze to vysvětlit technickou poruchou.
Vzhledem k tomu, že došlo k devatenácti narušením vzdušného prostoru, je podle něj „nemyslitelné, že to byla náhoda“. Sikorski dále dodal, že masivní nasazení dronů je hrozbou pro celé NATO, a vyzval k vytvoření „dronové zdi“, o které dříve hovořila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
K situaci se také poprvé vyjádřil americký prezident Donald Trump. Ten na své sociální síti Truth Social v krátkém prohlášení píše: „Co to je, že Rusko narušuje polský vzdušný prostor drony? Je to tady!“
