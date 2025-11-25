Ukrajina kvůli mírovému plánu žádá o setkání Zelenského s Trumpem

Spojené státy americké se v uplynulém týdnu výrazně posunuly k uzavření mírové dohody tím, že přivedly k jednacímu stolu Ukrajinu i Rusko. Bílý dům v úterý oznámil, že k dosažení dohody o ukončení války jsou nezbytná další jednání mezi Kyjevem, Moskvou a Washingtonem. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že k dořešení zbývá několik citlivých, ale nepřekonatelných detailů. Tyto kroky si vyžádají další rozhovory mezi zúčastněnými stranami.
Její slova navazují na nedělní prohlášení ministra zahraničí Marca Rubia ze Ženevy. Ten tehdy uvedl, že „zbývající otevřené body nejsou nepřekonatelné. Potřebujeme jen více času, než kolik máme k dispozici dnes.“ Znovu tak potvrdil, že USA usilují o dosažení dohody.
Ukrajina podle jednoho z amerických představitelů souhlasila s návrhem Spojených států na ukončení války s Ruskem, přičemž zbývá dořešit pouze „drobné detaily“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však prohlásil, že je zapotřebí ještě dalších prací. Šéf ukrajinské národní bezpečnosti uvedl, že se těší na uspořádání Zelenskyjho návštěvy v USA tento měsíc, aby mohly být „dokončeny závěrečné kroky“.
Mezitím americký ministr armády Dan Driscoll vede v Abú Zabí jednání s ruskými představiteli ohledně navrhovaného plánu na ukončení války. Rusko by však upravený americký mírový plán mohlo odmítnout, pokud by se jeho podmínky „zásadně lišily“ od dohody, které bylo dosaženo během rusko-amerického summitu na Aljašce. Takto to formuloval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Rustem Umerov, tajemník ukrajinské národní bezpečnosti, na sociální síti X uvedl, že se delegace „dostaly ke společnému pochopení klíčových podmínek dohody projednávané v Ženevě“.
Umerov dále dodal, že Ukrajina nyní počítá s podporou evropských partnerů při dalších krocích a těší se na uspořádání návštěvy prezidenta Zelenskyjho v USA. Jejím cílem má být „dokončení závěrečných kroků a uzavření dohody s prezidentem (Donaldem) Trumpem“.
Prezident Zelenskyj mezitím dříve dnes na X napsal, že po jednáních v Ženevě vidí mnoho příležitostí, které mohou učinit cestu k míru reálnou. Uvedl, že existují pevné výsledky, ale stále před nimi leží spousta práce. Mluvčí Driscolla, podplukovník Jeff Tolbert, k tomu sdělil, že rozhovory mezi americkou a ruskou delegací v Abú Zabí „probíhají dobře a zůstáváme optimističtí“.
Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost
Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci
válka na Ukrajině , Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Zdroj: Jakub Jurek