Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance

Na základě středeční dohody by Ukrajina mohla od Švédska zakoupit až 150 stíhaček Gripen. Jejich financování by mělo proběhnout prostřednictvím zmrazených ruských aktiv. Ukrajina již disponuje americkými stíhačkami F-16 a francouzskými Mirage 2000. Stíhačky Gripen jsou však dlouhodobě vyzdvihovány jako praktičtější pro ukrajinské bojiště. Například jejich konstrukce umožňuje vzlety a přistání nejen na ranvejích, ale i na civilních silnicích, což jim dovoluje operovat z rozptýlených míst mimo letiště.
Švédský premiér Ulf Kristersson potvrdil, že nákup by mohl být financován ze zmrazených ruských aktiv, která drží západní státy. K tomu by se přidaly finance od spojeneckých států z „koalice ochotných“. Kristersson zdůraznil, že si plně uvědomují, že je před nimi dlouhá cesta. Přesto se od tohoto dne zavázali prozkoumat všechny možnosti, jak Ukrajině v budoucnu poskytnout velký počet stíhaček Gripen.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jeho armáda plánuje stíhačky Gripen obdržet a začít používat příští rok. Dodal, že Gripeny jsou pro armádu prioritou a že jde o peníze a manévry. Odborník na vzdušné válčení Justin Bronk z londýnského Royal United Services Institute uvedl, že model Gripen E by hypoteticky představoval výrazně schopnější středně těžkou stíhačku než stávající ukrajinská flotila. Vyzdvihl hlavně jeho radar, interní systémy elektronického boje a možnost nést a odpalovat protiletadlové střely dlouhého doletu Meteor. Švédsko si objednalo 60 nejnovějších modelů Gripen E. Společnost Saab zvyšuje kapacitu ve svém závodě v Linköpingu s cílem vyrábět 20 až 30 letadel ročně. Letouny se staví i v Brazílii.
Zatímco americký prezident Donald Trump ohlásil sankce vůči dvěma největším ruským ropným společnostem, Rosněfť a Lukoil, Evropská unie se také dohodla na nových opatřeních. Cílem je omezit příjmy Moskvy z ropy a plynu. Jedná se již o 19. balíček sankcí EU od invaze v roce 2022. Nový balíček uspíší o rok, na začátek roku 2027, zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Zároveň zařadí na černou listinu více než 100 dalších tankerů z moskevské „stínové flotily“ a zavede kontroly cest ruských diplomatů podezřelých ze špionáže.
Formální přijetí balíčku EU je naplánováno na čtvrtek, těsně před summitem v Bruselu, kde se k lídrům EU připojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kromě 19. balíčku sankcí se očekává, že evropští lídři vyjádří „neochvějnou podporu“ nezávislosti Ukrajiny. Předpokládá se i schválení plánů na půjčku Kyjevu ve výši 140 miliard eur (122 miliard liber, 162 miliard dolarů), která bude založena na ruských zmrazených aktivech.
Prezident Zelenskyj vyjádřil podporu návrhu Donalda Trumpa, aby Ukrajina a Rusko zmrazily válku na stávajících frontových liniích. Označil to za „dobrý kompromis“, přestože ukrajinský prezident přiznal, že Moskva dala jasně najevo, že toto uspořádání nepřijme.
Mezitím drony, které jsou podezřelé z ruského původu, podruhé za sebou v noci zaútočily na Kyjev. Představitelé města oznámili brzy ráno ve čtvrtek, že úlomky zranily čtyři lidi a poškodily budovy v několika čtvrtích. Tymur Tkačenko, šéf kyjevské vojenské správy, uvedl, že drony poškodily obytné domy a další budovy, včetně školky. Městští úředníci také vydali varování před možným raketovým útokem na hlavní město. Předtím v úterý večer při ruských raketových a dronových útocích v různých částech Ukrajiny zahynulo šest lidí, včetně dvou dětí.
Ukrajinské ozbrojené síly informovaly o úspěšném úderu na ruský chemický závod za použití raket Storm Shadow, které dodala Velká Británie. Podle ukrajinského generálního štábu šlo o "masivní" a "úspěšný zásah", jenž pronikl ruským systémem protivzdušné obrany. Armáda momentálně stále vyhodnocuje přesné výsledky tohoto útoku.
Zdroj: Libor Novák