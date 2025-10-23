Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance

Libor Novák

23. října 2025 9:03

Gripen
Gripen Foto: Wikipedia

Na základě středeční dohody by Ukrajina mohla od Švédska zakoupit až 150 stíhaček Gripen. Jejich financování by mělo proběhnout prostřednictvím zmrazených ruských aktiv. Ukrajina již disponuje americkými stíhačkami F-16 a francouzskými Mirage 2000. Stíhačky Gripen jsou však dlouhodobě vyzdvihovány jako praktičtější pro ukrajinské bojiště. Například jejich konstrukce umožňuje vzlety a přistání nejen na ranvejích, ale i na civilních silnicích, což jim dovoluje operovat z rozptýlených míst mimo letiště.

Švédský premiér Ulf Kristersson potvrdil, že nákup by mohl být financován ze zmrazených ruských aktiv, která drží západní státy. K tomu by se přidaly finance od spojeneckých států z „koalice ochotných“. Kristersson zdůraznil, že si plně uvědomují, že je před nimi dlouhá cesta. Přesto se od tohoto dne zavázali prozkoumat všechny možnosti, jak Ukrajině v budoucnu poskytnout velký počet stíhaček Gripen.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jeho armáda plánuje stíhačky Gripen obdržet a začít používat příští rok. Dodal, že Gripeny jsou pro armádu prioritou a že jde o peníze a manévry. Odborník na vzdušné válčení Justin Bronk z londýnského Royal United Services Institute uvedl, že model Gripen E by hypoteticky představoval výrazně schopnější středně těžkou stíhačku než stávající ukrajinská flotila. Vyzdvihl hlavně jeho radar, interní systémy elektronického boje a možnost nést a odpalovat protiletadlové střely dlouhého doletu Meteor. Švédsko si objednalo 60 nejnovějších modelů Gripen E. Společnost Saab zvyšuje kapacitu ve svém závodě v Linköpingu s cílem vyrábět 20 až 30 letadel ročně. Letouny se staví i v Brazílii.

Zatímco americký prezident Donald Trump ohlásil sankce vůči dvěma největším ruským ropným společnostem, Rosněfť a Lukoil, Evropská unie se také dohodla na nových opatřeních. Cílem je omezit příjmy Moskvy z ropy a plynu. Jedná se již o 19. balíček sankcí EU od invaze v roce 2022. Nový balíček uspíší o rok, na začátek roku 2027, zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Zároveň zařadí na černou listinu více než 100 dalších tankerů z moskevské „stínové flotily“ a zavede kontroly cest ruských diplomatů podezřelých ze špionáže.

Formální přijetí balíčku EU je naplánováno na čtvrtek, těsně před summitem v Bruselu, kde se k lídrům EU připojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kromě 19. balíčku sankcí se očekává, že evropští lídři vyjádří „neochvějnou podporu“ nezávislosti Ukrajiny. Předpokládá se i schválení plánů na půjčku Kyjevu ve výši 140 miliard eur (122 miliard liber, 162 miliard dolarů), která bude založena na ruských zmrazených aktivech. 

Prezident Zelenskyj vyjádřil podporu návrhu Donalda Trumpa, aby Ukrajina a Rusko zmrazily válku na stávajících frontových liniích. Označil to za „dobrý kompromis“, přestože ukrajinský prezident přiznal, že Moskva dala jasně najevo, že toto uspořádání nepřijme.

Mezitím drony, které jsou podezřelé z ruského původu, podruhé za sebou v noci zaútočily na Kyjev. Představitelé města oznámili brzy ráno ve čtvrtek, že úlomky zranily čtyři lidi a poškodily budovy v několika čtvrtích. Tymur Tkačenko, šéf kyjevské vojenské správy, uvedl, že drony poškodily obytné domy a další budovy, včetně školky. Městští úředníci také vydali varování před možným raketovým útokem na hlavní město. Předtím v úterý večer při ruských raketových a dronových útocích v různých částech Ukrajiny zahynulo šest lidí, včetně dvou dětí.

včera

Britská armáda u pobřeží Spojeného království spatřila ruskou válečnou loď

Související

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti

Ruské střely a drony tvrdě zasáhly ukrajinské hlavní město Kyjev a další města, přičemž zemřelo šest osob, včetně dvou dětí a šestiměsíčního miminka. Útoky způsobily značné škody na klíčových energetických zařízeních a několika výškových obytných budovách. Raketové a dronové údery probíhaly většinu noci z úterý na středu a Kyjev byl zasažen nejméně čtyřmi balistickými střelami. V celém městě bylo slyšet sérii silných explozí.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Gripen

Aktuálně se děje

před 52 minutami

Mobilní odpalovací zařízení nesoucí balistickou raketu Hyunmoo-5

Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace

Jižní Korea ohlásila, že koncem roku zahájí rozmístění své dosud největší balistické střely. Tento projekt, místními médii přezdívaný „monstrózní střela“, představuje významné posílení konvenčního arzenálu země v reakci na rostoucí napětí s jaderně vyzbrojenou Severní Koreou. Ministr obrany Ahn Gyu-back nedávno uvedl, že Jižní Korea musí vybudovat „značný“ počet střel Hyunmoo-5. Tím by podle něj dosáhla „rovnováhy teroru“ a čelila tak hrozbě ze severu. Ahn Gyu-back také dodal, že je zapotřebí ještě silnější střela nové generace.

před 1 hodinou

Gripen

Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance

Na základě středeční dohody by Ukrajina mohla od Švédska zakoupit až 150 stíhaček Gripen. Jejich financování by mělo proběhnout prostřednictvím zmrazených ruských aktiv. Ukrajina již disponuje americkými stíhačkami F-16 a francouzskými Mirage 2000. Stíhačky Gripen jsou však dlouhodobě vyzdvihovány jako praktičtější pro ukrajinské bojiště. Například jejich konstrukce umožňuje vzlety a přistání nejen na ranvejích, ale i na civilních silnicích, což jim dovoluje operovat z rozptýlených míst mimo letiště.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy

Spojené státy americké oznámily uvalení nových sankcí, které míří na dvě největší ropné společnosti v Rusku, Rosněfť a Lukoil. Tato opatření mají zvýšit tlak na Moskvu, aby se zapojila do vyjednávání o mírové dohodě na Ukrajině. Prezident Donald Trump uvedl, že jeho rozhovory s Vladimirem Putinem nikam nevedou, přestože jsou vždy dobré. Řekl to po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, s nímž jednal o průběhu mírových jednání.

před 3 hodinami

včera

včera

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) OSN se sídlem v Haagu ve středu rozhodl, že Izrael je povinen podporovat humanitární úsilí Organizace spojených národů a jejích agentur, včetně Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), v Pásmu Gazy. Jedenáct soudců ICJ uvedlo, že Izrael nepodložil svá tvrzení, podle nichž je významná část zaměstnanců UNRWA „členy Hamásu“.

včera

včera

Muzeum Louvre

Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická

Škody způsobené nedělní loupeží napoleonských šperků z pařížského muzea Louvre byly odhadnuty na přibližně 88 milionů eur (asi 2,17 miliardy Kč). Toto číslo v úterý potvrdila pařížská prokurátorka Laure Beccuau. Zloději si odnesli několik nevyčíslitelných královských klenotů během odvážného denního přepadení, které se odehrálo 19. října 2025.

včera

Sarkozy, Nicolas

Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy bude mít po celou dobu výkonu trestu ve vězení stálou policejní ochranu. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez. Dva policejní důstojníci budou nepřetržitě umístěni v sousedních celách, aby zajistili jeho bezpečnost.

Aktualizováno včera

včera

J.D. Vance, Marco Rubio

Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat

Viceprezident Spojených států amerických, JD Vance, ve středu prohlásil, že příměří v Gaze, které bylo zprostředkováno Washingtonem, by mohlo Izraeli otevřít cestu k širším spojenectvím na Blízkém východě. Během tiskové konference v Jeruzalémě uvedl, že dohoda je „kritickým kouskem odemčení Abrahamovských dohod“. Tím odkazoval na sérii dohod o normalizaci vztahů mezi Izraelem a několika arabskými státy, které byly uzavřeny v roce 2020.

včera

včera

včera

včera

AfD (Alternativa pro Německo)

Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus

Alternativa pro Německo (AfD) se z původně euroskeptického hnutí proměnila v nejvlivnější krajně pravicovou sílu současného Německa. Využila chaosu a nejednoty vládní koalice „semaforu“ i frustrace veřejnosti z ekonomické stagnace a migrace. Na východě země se stala hlasem „zrazeného lidu“, který se cítí odtržený od západních elit. Ačkoli AfD formálně nehlásá totalitarismus, její etnonacionalistická ideologie a útoky na demokratické instituce připomínají logiku, jež kdysi umožnila vzestup nacismu.

včera

včera

Marian Jurečka v Poslanecké sněmovně

Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady

Koaliční strany ANO, SPD a Motoristé, které aktuálně jednají o vytvoření nové vlády, by mohly ovlivnit osud návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle končících lidoveckých ministrů má smysl, aby stávající vláda rozpočet znovu předložila sněmovně, pokud nová koalice přijme jeho základní parametry. Ministři Marek Výborný (zemědělství) a Marian Jurečka (práce a sociálních věcí) se shodují, že by k tomuto kroku mělo dojít až po ustavení sněmovny na začátku listopadu. 

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti

Ruské střely a drony tvrdě zasáhly ukrajinské hlavní město Kyjev a další města, přičemž zemřelo šest osob, včetně dvou dětí a šestiměsíčního miminka. Útoky způsobily značné škody na klíčových energetických zařízeních a několika výškových obytných budovách. Raketové a dronové údery probíhaly většinu noci z úterý na středu a Kyjev byl zasažen nejméně čtyřmi balistickými střelami. V celém městě bylo slyšet sérii silných explozí.

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?

Plánovaný summit prezidentů Trumpa a Putina o válce na Ukrajině, který se měl konat v Budapešti, byl odložen na neurčito. Záměr uskutečnit setkání "během dvou týdnů, nebo tak nějak," který americký prezident zmínil jen před několika dny, se nerealizoval. Zrušena byla i předběžná schůzka ministrů zahraničí obou zemí. Prezident Trump v Bílém domě v úterý odpoledne prohlásil, že nechce mít "zbytečnou schůzku" a že nechtěl marnit čas. 

včera

Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow

Ukrajinské ozbrojené síly informovaly o úspěšném úderu na ruský chemický závod za použití raket Storm Shadow, které dodala Velká Británie. Podle ukrajinského generálního štábu šlo o "masivní" a "úspěšný zásah", jenž pronikl ruským systémem protivzdušné obrany. Armáda momentálně stále vyhodnocuje přesné výsledky tohoto útoku.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy