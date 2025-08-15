Ukrajina nepřestane s útoky dronů, dokud Moskva neodsouhlasí mír

Ukrajina neplánuje přestat s dálkovými útoky drony na ruské území, a to až do doby, než bude Moskva souhlasit se spravedlivým mírem. Toto jasné prohlášení zaznělo v neobvyklém rozhovoru s jedním z velitelů ukrajinských dronových jednotek, generálem Jurijem Ščygolem.
Generál Ščygol se setkal s redaktory stanice Sky News na nezveřejněném místě v lesích u Kyjeva. Rusko ho považuje za hledaného muže, ale on sám působí klidně a odhodlaně. S pronikavým pohledem a precizním projevem dává jasně najevo, že jeho týmy budou pokračovat v útocích, dokud Rusko zůstane na ukrajinském území.
Jeho jednotky již způsobily ruskému hospodářství škody v řádu miliard dolarů, a jejich dosah a účinnost se neustále zvyšují. Podle Ščygola se zpočátku jednalo pouze o několik dronů měsíčně, které měly dosah 100 až 250 kilometrů, ale dnes už dokážou létat až 4 000 kilometrů.
Podle generála je jediným omezením v dosahu množství paliva, které se dá navýšit. V době rozhovoru jeho tým provedl jeden z nejničivějších útoků, při kterém hořela ropná rafinerie ve Volgogradu. Ščygol řekl, že pokud bude rafinerie zcela zničena, půjde o jednu z největších operací, které provedli. Dále zmínil, že se podařilo zničit i další rafinerie, které jsou nyní buď nefunkční, nebo pracují jen na 5 % kapacity.
Právě ropa je pro Rusko Achillovou patou, protože na ní závisí celá ruská ekonomika i válečné úsilí. Donald Trump by mohl Rusko ochromit sankcemi, ale zatím se k tomu nemá. To je pro Ukrajince frustrující.
Na pozadí diplomatických jednání na Aljašce se vojenské aktivity na obou stranách stupňují. Ukrajina provedla další útok, tentokrát na ruský přístav Olya, kde zasáhla loď naloženou íránskými zbraněmi. Rusko naopak překvapivě postoupilo o více než 15 kilometrů do ukrajinského území, což vyvolává obavy o schopnost ukrajinské armády udržet pozice na frontové linii.
Zatímco Rusko téměř každou noc útočí na ukrajinská města a zabíjí civilisty, generál Jurij říká, že Ukrajina si vybírá cíle, které poškozují ruské válečné úsilí. Vysvětlil, že jejich technickou výhodou je, že při každé operaci používají více typů dronů najednou, z nichž některé létají výše a jiné níže.
Na otázku, jestli má radost, když vidí, jak hoří nepřátelská infrastruktura, Ščygol odpověděl s profesionálním odstupem, že válka mu nikdy nemůže dělat radost, protože každý z nich by v době míru mohl dělat něco jiného. Ale je to válka a je třeba jednat tak, aby to prospělo jejich státu a uškodilo nepříteli.
Generál Jurij a jeho týmy budou pokračovat v průkopnictví dronové války a zasahovat ruskou ekonomiku tam, kde to nejvíce bolí, a to bez ohledu na výsledek summitu v Anchorage. Ukrajinci jsou přesvědčeni, že pokud Rusové neustoupí, válka bude pokračovat.
Prezident Donald Trump hrozí uvalením 25% cla na Indii a také na další země, které nakupují ruskou ropu. Chce tak Moskvu donutit k ukončení války na Ukrajině. Paradoxně ale Spojené státy a Evropa stále obchodují s Ruskem v řádu miliard dolarů, píše CNN.
Zdroj: Libor Novák