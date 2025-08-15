Ukrajina nepřestane s útoky dronů, dokud Moskva neodsouhlasí mír

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem
Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem Foto: president.gov.ua

Ukrajina neplánuje přestat s dálkovými útoky drony na ruské území, a to až do doby, než bude Moskva souhlasit se spravedlivým mírem. Toto jasné prohlášení zaznělo v neobvyklém rozhovoru s jedním z velitelů ukrajinských dronových jednotek, generálem Jurijem Ščygolem.

Generál Ščygol se setkal s redaktory stanice Sky News na nezveřejněném místě v lesích u Kyjeva. Rusko ho považuje za hledaného muže, ale on sám působí klidně a odhodlaně. S pronikavým pohledem a precizním projevem dává jasně najevo, že jeho týmy budou pokračovat v útocích, dokud Rusko zůstane na ukrajinském území.

Jeho jednotky již způsobily ruskému hospodářství škody v řádu miliard dolarů, a jejich dosah a účinnost se neustále zvyšují. Podle Ščygola se zpočátku jednalo pouze o několik dronů měsíčně, které měly dosah 100 až 250 kilometrů, ale dnes už dokážou létat až 4 000 kilometrů.

Podle generála je jediným omezením v dosahu množství paliva, které se dá navýšit. V době rozhovoru jeho tým provedl jeden z nejničivějších útoků, při kterém hořela ropná rafinerie ve Volgogradu. Ščygol řekl, že pokud bude rafinerie zcela zničena, půjde o jednu z největších operací, které provedli. Dále zmínil, že se podařilo zničit i další rafinerie, které jsou nyní buď nefunkční, nebo pracují jen na 5 % kapacity.

Právě ropa je pro Rusko Achillovou patou, protože na ní závisí celá ruská ekonomika i válečné úsilí. Donald Trump by mohl Rusko ochromit sankcemi, ale zatím se k tomu nemá. To je pro Ukrajince frustrující.

Na pozadí diplomatických jednání na Aljašce se vojenské aktivity na obou stranách stupňují. Ukrajina provedla další útok, tentokrát na ruský přístav Olya, kde zasáhla loď naloženou íránskými zbraněmi. Rusko naopak překvapivě postoupilo o více než 15 kilometrů do ukrajinského území, což vyvolává obavy o schopnost ukrajinské armády udržet pozice na frontové linii.

Zatímco Rusko téměř každou noc útočí na ukrajinská města a zabíjí civilisty, generál Jurij říká, že Ukrajina si vybírá cíle, které poškozují ruské válečné úsilí. Vysvětlil, že jejich technickou výhodou je, že při každé operaci používají více typů dronů najednou, z nichž některé létají výše a jiné níže.

Na otázku, jestli má radost, když vidí, jak hoří nepřátelská infrastruktura, Ščygol odpověděl s profesionálním odstupem, že válka mu nikdy nemůže dělat radost, protože každý z nich by v době míru mohl dělat něco jiného. Ale je to válka a je třeba jednat tak, aby to prospělo jejich státu a uškodilo nepříteli.

Generál Jurij a jeho týmy budou pokračovat v průkopnictví dronové války a zasahovat ruskou ekonomiku tam, kde to nejvíce bolí, a to bez ohledu na výsledek summitu v Anchorage. Ukrajinci jsou přesvědčeni, že pokud Rusové neustoupí, válka bude pokračovat.  

Trump i Putin budou chtít setkání prezentovat jako osobní úspěch. Na frontě se krátkodobě nic nezmění, říká Kraus pro EZ

Prezident Trump Komentář

Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce

Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může na první pohled působit jako pokus o diplomatické sblížení, ve skutečnosti se však vše točí kolem Ukrajiny. Právě tam se rozhoduje o tom, zda Západ ještě věří vlastním principům. Pokud se téma ruské agrese odsune na okraj, bude to signál, že mezinárodní právo je opět zpochybnitelné a že moc silnějšího opět vítězí nad spravedlností.
Prezident Trump Původní zpráva

Trump i Putin budou chtít setkání prezentovat jako osobní úspěch. Na frontě se krátkodobě nic nezmění, říká Kraus pro EZ

Americký prezident Donald Trump se v pátek na Aljašce sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a sázky už nemohou být vyšší. Na stole leží osud Ukrajiny a možná i celé Evropy. „Je zřejmé, že bez nějakých územních ústupků ze strany Ukrajiny to nepůjde. Rusko je pevně etablované v celé řadě oblastí a na ukrajinské straně není síla jej odtamtud vytlačit, řekl pro EuroZprávy.cz bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity.

válka na Ukrajině Drony Armáda Ukrajina

Demonstranti v Anchorage

"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti. 

Donald Trump

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

Bouřka, ilustrační fotografie.

Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry

Vlna veder sice v Česku pomalu míří ke konci, ale ke stále platným výstrahám před vysokými teplotami se přidávají další varování. Meteorologové nově upozorňují na nebezpečí silných bouřek a vzniku požárů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Prezident Trump

Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce

Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může na první pohled působit jako pokus o diplomatické sblížení, ve skutečnosti se však vše točí kolem Ukrajiny. Právě tam se rozhoduje o tom, zda Západ ještě věří vlastním principům. Pokud se téma ruské agrese odsune na okraj, bude to signál, že mezinárodní právo je opět zpochybnitelné a že moc silnějšího opět vítězí nad spravedlností.

Vladimír Putin a Donald Trump

Trump se s Putinem nesejde poprvé. Diplomaté prozradili, jaká byla jejich minulá setkání

Nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce představuje zásadní událost v současné světové politice. Tento moment navazuje na sérii jejich předchozích setkání, která pokaždé přinesla důležitá novinová témata a odhalila detaily o jejich zajímavém a často nepředvídatelném osobním vztahu.

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Jižní Korea řeší zásadní problém: Nemá kdo bránit zemi před Kim Čong-unem

Jižní Korea se již dlouho potýká s klesající porodností, což má nyní přímý dopad na její armádu. Nová zpráva Ministerstva obrany odhalila, že počet vojáků se za posledních šest let snížil o 20 %. Důvodem je stále menší počet mladých mužů, kteří jsou k dispozici pro povinnou vojenskou službu, což je odrazem stárnoucí populace a zmenšující se pracovní síly.

prodejna Alza

Alza zavede výkupní bonus i pro firemní zákazníky

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz zavede výkupní bonus na mobilní telefony i pro firemní zákazníky. V reakci na článek serveru EuroZprávy.cz, který informoval o nemožnosti využít tuto službu, ačkoliv ji e-shop aktivně nabízí, to uvedla zástupkyně PR oddělení.

Čínský prezident Si Ťin-pching

Čína bedlivě sleduje summit Trumpa s Putinem. Co si od něj slibuje?

Peking by si přál, aby konflikt na Ukrajině zamrzl a Moskva se zbavila břemena sankcí. Proto bedlivě sleduje jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce, které se má zabývat ukončením války. Číně nejde ani tak o mír samotný, ale spíše o to, jak se nově nastaví globální řád. Její strategické ambice totiž stojí na rovnováze moci v Eurasii.

Prezident Trump

Trump i Putin budou chtít setkání prezentovat jako osobní úspěch. Na frontě se krátkodobě nic nezmění, říká Kraus pro EZ

Americký prezident Donald Trump se v pátek na Aljašce sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a sázky už nemohou být vyšší. Na stole leží osud Ukrajiny a možná i celé Evropy. „Je zřejmé, že bez nějakých územních ústupků ze strany Ukrajiny to nepůjde. Rusko je pevně etablované v celé řadě oblastí a na ukrajinské straně není síla jej odtamtud vytlačit, řekl pro EuroZprávy.cz bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity.

Ruský útok na ukrajinskou Oděsu

Je to genocida. Rusko musí čelit důsledkům, jinak hrozí opakování extrémní brutality, varuje americká expertka

Expertka na management konfliktů Kristina Hooková exkluzivně pro EuroZprávy.cz označila ruské zločiny na Ukrajině za jedny z nejlépe zdokumentovaných v dějinách válčení a varuje před jejich beztrestností. Deportace dětí, mučení civilistů či bombardování škol podle ní zřetelně naplňují znaky genocidy. Zatímco západní politici zvažují kompromisní mír, Hooková upozornila, že ruská zvěrstva nejsou jen zločiny proti Ukrajincům, ale proti celému světu. Odpovědní pachatelé tak podle ní musí čelit mezinárodní spravedlnosti.

CNN: USA a Evropa uzavírají s Ruskem navzdory sankcím obchody za miliardy dolarů

Prezident Donald Trump hrozí uvalením 25% cla na Indii a také na další země, které nakupují ruskou ropu. Chce tak Moskvu donutit k ukončení války na Ukrajině. Paradoxně ale Spojené státy a Evropa stále obchodují s Ruskem v řádu miliard dolarů, píše CNN.

