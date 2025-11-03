Ukrajina přeměnila útok drony na styl počítačových her. Revoluční systém válčení se šíří

Na Ukrajině se mezi vojenskými jednotkami rozšířil a stal se „virálním“ systém útoků drony, který využívá principy počítačových her. Jak uvedl první místopředseda vlády Mychajlo Fedorov, systém se navíc rozšiřuje i do oblastí průzkumu, dělostřelectva a logistiky. Tento systém odměňuje vojáky body za úspěšné zásahy, které následně mohou vyměnit za nákup další výzbroje v online obchodě.
Podle ukrajinských úředníků v září jednotky zapojené do „Bonusového systému Armáda dronů“ zabily nebo zranily 18 000 ruských vojáků. Do této soutěže je nyní zapojeno 400 jednotek s drony, což je výrazný nárůst oproti srpnovým 95. Systém, spuštěný před více než rokem, odměňuje vojáky body, které lze použít k nákupu dalšího vybavení, jako jsou drony a autonomní vozidla, v online obchodě nazvaném Brave1. Ten je přezdíván „Amazon pro válku“ a nabízí více než sto druhů válečného materiálu.
Systém je doplněn žebříčkem s týmy jako Achilles a Phoenix, které se přetahují o první místa. Fedorov zdůraznil, že se soutěž stala mezi jednotkami velmi populární, což je hlavní ukázkou rostoucí automatizace válčení. „Všechny obranné síly o tom vědí a soutěží o body, aby získaly drony, systémy pro elektronický boj a další věci, které jim pomáhají v boji,“ řekl. Dodal, že čím více pěšáků vojáci zabijí, tím více dronů získají k zabíjení další pěchoty, čímž vzniká jakýsi sebeudržující cyklus.
Počet ruských obětí v září se zdvojnásobil oproti loňskému říjnu, částečně proto, že Kyjev zdvojnásobil odměnu za zabití ruského pěšáka ze šesti na 12 bodů, což reflektuje změnu priorit na bojišti. Ukrajinské zpravodajské služby naznačují, že Rusko možná vyvíjí vlastní podobný, gamifikovaný systém. Ukrajina navíc rozšiřuje přístup body za zásahy na dělostřelecké jednotky a průzkumné týmy, které získávají body za úspěšné zaměření cíle. Logistické týmy si mohou body vysloužit za použití autonomních vozidel k zásobování fronty namísto lidské síly.
Fedorov také odhalil, že armáda motivuje k používání dronů částečně řízených umělou inteligencí, která pomáhá s výběrem cílů a kontroluje závěrečnou trajektorii letu pro zvýšení přesnosti. Průzkumné jednotky získávají body za takzvané „Uber cílení“, což odkazuje na známou aplikaci pro sdílení jízdy. „V podstatě jen upustíte špendlík na mapu, jako byste si objednávali taxi, ale namísto taxi zasáhne cíl dron od jiné jednotky,“ popsal Fedorov.
Rozšíření bodového systému však přichází navzdory varováním, že by země NATO neměly následovat rostoucí závislost na válčení drony. Ruští obránci jsou totiž proti takovým útokům stále zdatnější. Experti z think-tanku Royal United Services Institute proto nedávno vyzvali k opětovnému zaměření na konvenční dělostřelectvo a letadla.
Ukrajinská vláda zdvojnásobila body za zneškodnění pěchoty, aby reagovala na jejich rostoucí nasazení Ruskem. Zabití nepřítele ovládajícího dron je nyní odměněno 25 body a zajetí ruského vojáka získává 120 bodů, což odráží potřebu Ukrajiny získávat válečné zajatce k výměně. Body sice schvaluje ukrajinský kabinet, ale Fedorov uvedl, že při stanovování ceny za lidské životy jsou již „prakticky bez emocí“.
„Válčíme čtvrtý rok v řadě a je to těžké,“ řekl Fedorov a dodal: „Hledáme jen způsoby, jak být efektivnější. Bereme to jako součást naší každodenní práce. Je zde jen malá nebo žádná emocionální reflexe. Připadá to jako čistě technická práce. Protože pokud nepřítele nezastavíte, zabije vaše vojáky a poté, co vojáci padnou, přijde do města, dobude ho, zničí a zabije civilisty.“
Operátoři dronů sedí někdy jen 250 metrů od frontové linie, jindy až 3 km daleko, skryti před počítačovými obrazovkami a řídí útoky, občas pomocí herních ovladačů. Jedním z deseti nejúspěšnějších pluků je Achilles, operující ve východní části Charkovské a Doněcké oblasti. Jeho velitel Yuriy Fedorenko nicméně poznamenal, že nejlepšími piloty nejsou nutně ti, kteří jsou zdatní v počítačových hrách. „Nejlepšími piloty jsou disciplinovaní lidé,“ uvedl.
Velitel další jednotky dronů, Andriy Poltoratskyi, zdůraznil, že soutěží celá jednotka, ale označil to za zdravou konkurenci, nikoli zábavu. Zdůraznil, že jakmile Rusové zahájí ofenzívu, „soutěž se zastaví a všichni… pracují společně“ na cíli, který nejlépe chrání ukrajinské životy, bez ohledu na bodovou odměnu.
Bodový systém poskytuje Ukrajině značné množství dat, díky čemuž „lépe chápe matematiku války“, vysvětlil Fedorov. Jednotky musejí pro získání bodů nahrát video potvrzení zásahu. Díky tomu je jasné, jaké cíle jsou zasaženy, kde se nacházejí vůči linii kontaktu a jaké prostředky se používají. „Vidíme tak, co je efektivnější, co méně. Všichni vidí žebříček, takže se jednotky začínají navzájem učit. Inovace se tak šíří odspodu,“ uzavřel Fedorov.
