Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow

Ukrajinské ozbrojené síly informovaly o úspěšném úderu na ruský chemický závod za použití raket Storm Shadow, které dodala Velká Británie. Podle ukrajinského generálního štábu šlo o "masivní" a "úspěšný zásah", jenž pronikl ruským systémem protivzdušné obrany. Armáda momentálně stále vyhodnocuje přesné výsledky tohoto útoku.
Kyjev zdůraznil, že je nezbytné cílit na zařízení, která mají klíčovou roli ve válečném úsilí Moskvy. Chemický závod v Brjansku, který se stal terčem, označila ukrajinská armáda na sociální síti X za stěžejní součást ruského vojensko-průmyslového komplexu. Upřesnila, že se zde vyrábí střelný prach, trhaviny a komponenty raketového paliva, které nepřítel využívá k ostřelování ukrajinského území. Ruské úřady se k tomuto útoku zatím nevyjádřily, ačkoli dříve varovaly Západ před dodávkami střel dlouhého doletu Ukrajině.
Jen několik hodin po ukrajinském úderu zahájilo Rusko silný protiútok drony a raketami, který zasáhl několik ukrajinských oblastí. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že při tomto ruském útoku přišlo o život šest lidí, včetně dvou dětí. Zprávy zmiňují, že cílem ruského ostřelování byly zejména tepelné elektrárny.
V Kyjevě a jeho okolí, stejně jako v Dněpropetrovské oblasti, musely být zavedeny nouzové výpadky dodávek elektrické energie. Starosta Kyjeva, Vitalij Kličko, ve středu ráno informoval, že trosky z nočních útoků značně poškodily několik budov v hlavním městě, kde dle šéfa vojenské správy Timura Tkačenka zemřeli dva lidé. Mezitím v širším Kyjevském regionu zahynula žena a dvě děti. Agentura Reuters informovala o svědectvích lidí, kteří slyšeli výbuchy připomínající činnost jednotek protivzdušné obrany.
Útok na chemický závod se uskutečnil ve stejný den, kdy se britský premiér Sir Keir Starmer a další evropští lídři zavázali "zesílit tlak na ruskou ekonomiku a obranný průmysl" do té doby, než bude ruský vůdce Vladimir Putin "připraven uzavřít mír". Společné prohlášení, podepsané lídry Ukrajiny, Německa, Francie, Itálie, Polska, Dánska, Finska, EU a Norska, dodalo, že "Ukrajina musí mít nejsilnější pozici – před jakýmkoli příměřím, během něj i po něm."
Tyto nejnovější události nastaly po schůzce prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Bílém domě minulý týden. Během tohoto jednání americký lídr naznačil, že zatím není připraven dodat Kyjevu žádané střely s plochou dráhou letu Tomahawk. Trump také původně souhlasil s rozhovory s Putinem ohledně války na Ukrajině, které se měly uskutečnit v Budapešti, ale tento plán byl v úterý pozastaven. Trump to zdůvodnil tím, že nechce "zbytečnou schůzku".
Americký prezident následně v Bílém domě uvedl, že hlavní překážkou zůstává odmítnutí Moskvy zastavit boje podél aktuální frontové linie. Jen minulý měsíc se Trumpův postoj k ukončení konfliktu zdánlivě výrazně změnil, když prohlásil, že Kyjev by mohl "získat celou Ukrajinu zpět v její původní podobě", čímž narážel na mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny. Rusko zahájilo svou plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022 a v současnosti okupuje asi 20 % ukrajinského území, včetně poloostrova Krym, který Moskva anektovala v roce 2014.
Související
Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity
Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže
válka na Ukrajině , rakety Storm Shadow
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow
před 1 hodinou
Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity
před 2 hodinami
Počasí přinese do Česka silný vítr
včera
Loupež století v Louvru: Co vše o krádeži francouzských korunovačních klenotů víme?
včera
Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže
včera
Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé
včera
Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu
včera
Rusko testuje na Ukrajině nové klouzavé bomby. Mají dolet až stovky kilometrů
včera
CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku
včera
Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého
včera
Pod dohledem Babiše. Jednání o vládě pokračují, šéf ANO se ozval z dovolené
včera
Teplé podzimní počasí nevydrží. Klesnou teploty a zesílí vítr, ukazuje předpověď
včera
Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát
včera
Příměří mezi Izraelem a Hamásem se otřásá: Obě strany se obviňují z porušování, USA zachraňují situaci
včera
Spojenci Ukrajiny se obávají setkání Putina s Trumpem. Na poslední chvíli podporují Kyjev
včera
Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho
včera
The Guardian: Trump není schopen rozlišit, kdo je na Ukrajině agresor a kdo oběť
včera
Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení
včera
Historická chvíle pro Japonsko: Zemi poprvé povede žena, „železná lady“ Takaichi
včera
Pekarová Adamová prozradila důvody, proč končí v politice
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se nezúčastnila říjnových sněmovních voleb. O svém rozhodnutí nekandidovat informovala veřejnost již na začátku letošního roku, přičemž tehdy jako důvod uvedla zdravotní obtíže.
Zdroj: Libor Novák