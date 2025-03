Ukrajince nechápu, Rusové mají všechny karty. Trump překvapil dalším vyjádřením

Trump se dotazů na situaci kolem konfliktu na Ukrajině dočkal, když poskytoval informace o současném stavu americkém ekonomiky. Nechal se slyšet, že americká jednání s Ruskem jdou dobře, jenže Rusko teď intenzivně bombarduje svého souseda, s nímž válčí.

Americký prezident dnes podle BBC řekl, že je složitější se dohodnout s Ukrajinou. "Což je divné, protože (Rusové) mají všechny karty," pronesl s tím, že vyhlíží další diplomatická jednání v Saúdské Arábii, která proběhnou příští týden.

Šéf Bílého domu také prohlásil, že Putin dělá to, co by dělal každý. Ruský prezident podle něj chce válku ukončit dohodou. U Ukrajiny si prý není jistí. "Myslím, že chtějí (se dohodnout). Ale úplně je nechápu," přiznal.

Trump byl dále dotázán na to, proč Američané přestali poskytovat Kyjevu vojenskou podporu. "Pokud se nechtějí dohodnout, půjdeme od toho pryč," vzkázal Trump, jemuž podle jeho slov jde o zastavení zabíjení. Na dotaz, proč Evropa dosud nepřišla s vlastním mírovým plánem, odvětil, že některé otázky nemají odpověď. "Nevědí, jak by tu válku ukončili," sdělil s tím, že on má jistý nápad.

Trump dnes na své sociální síti Truth Social pohrozil Moskvě dalšími sankcemi. Podle všeho chce dosáhnout uzavření příměří.

"Na základě faktu, že Rusko právě teď absolutně ničí Ukrajinu na bojišti, vážně zvažuji rozsáhlé bankovní sankce, sankce a cla proti Rusku, dokud nebude dosaženo příměří a finální dohody. Rusku a Ukrajině: posaďte se ke stolu ihned, než bude příliš pozdě," napsal americký prezident.