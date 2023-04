Ukrajinci čelí výzvě. Musí překonat ztráty a motivovat vojáky unavené válkou

V krutých, ale většinou statických bojích Ukrajina v zimě odrazila ruskou ofenzivu a nyní je řada na ní, aby přešla do útoku, píše americký deník, podle něhož se všude objevují náznaky, že by tento moment mohl nastat příští měsíc. Na Ukrajinu přijíždějí nové západní zbraně, jako jsou německé tanky Leopard 2 či americká odminovací vozidla. Tisíce rekrutů se cvičí v nově vytvořených jednotkách navržených pro ofenzívy. Vojenské velení drží elitní vojáky mimo nejhorší boje na východě, aby je nasadilo do nadcházejícího tažení, píše list.

Po více než roce války je Ukrajina zocelená bojem. "Jsme pokryti třemi centimetry kamení," řekl v nedávném rozhovoru jeden z bojovníků Ilja Samojlenko, který přežil ruské obléhání města Mariupol a nyní využívá své zkušenosti k výcviku nových rekrutů. Tato tvrdost si však podle NYT vyžádala vysokou cenu - Ukrajina přišla o tisíce nejzkušenějších bojovníků. Země měla před ruskou invazí stálou armádu čítající asi 260.000 vojáků, která se rychle rozrostla na přibližně milion lidí ve zbrani v různých složkách. Za poslední rok však bylo podle západních odhadů zabito nebo zraněno na 100.000 ukrajinských vojáků, připomíná americký list.

A upozorňuje, že v jednom z nejpozoruhodnějších příkladů vojenské obnovy ministerstvo vnitra znovu vytváří zdecimovaný pluk Azov, jehož vojáci byli loni buď zabiti, zraněni nebo zajati při obléhání Mariupolu a v tamních ocelárnách Azovstal. Další bojovníci pluku zahynuli při výbuchu v Rusy ovládaném vězení pro zajatce v Olenivce.

Příprava nových rekrutů, kteří nahradí mrtvé, zraněné a vyčerpané vojáky, se odehrává už několik měsíců. Desítky tisíc vojáků prošly výcvikem v Evropě i na Ukrajině, včetně nově vytvořených jednotek útočné gardy - do nich se přihlásilo asi 35.000 Ukrajinců, píše list. Morálka, oblast, v níž měli ukrajinští bojovníci po většinu války převahu, se však podle něj stává stále větším problémem. V řadě nedávných rozhovorů vyjádřili vojáci na pozicích u Bachmutu zděšení nad rozsahem násilí a smrti.

Nové ukrajinská protiofenzíva bude zkouškou schopnosti armády znovu vyzbrojit a obnovit prapory a zároveň si zachovat motivaci a manévrovací schopnosti, které jí poskytly výhodu ve třech předchozích protiútocích, upozorňuje deník.

Výzvy jsou podle něj skličující. Ukrajinští důstojníci budou muset sestavit choreografii útoků dělostřeleckých, pěchotních a obrněných vozidel, které se budou prodírat ruskými zákopy, tankovými nástrahami a minovými poli. Rusové na jihu budují obranné pozice od chvíle, kdy je Ukrajinci v listopadu vytlačili z části Chersonské oblasti. Ukrajincům mohou výrazně pomoci podle listu sofistikované západní tanky s lepší schopností přežití i palebnou silou.

Podle vojenských analytiků by protiofenzíva, přinejmenším v počáteční fázi, mohla záviset na překonávání rozsáhlých minových polí. Ukrajina se při tom bude spoléhat na neokouzlující, ale klíčové odminovací stroje, které má ve svém arzenálu ze sovětské éry. Některé z nich získala také od ustupujících Rusů a nyní dostává odminovací zařízení ze Západu. Ruská armáda na druhou stranu disponuje rozsáhlým arzenálem protitankových a protipěchotních min, z nichž některé jsou navrženy tak, aby komplikovaly odminování.

Má se za to, že Ukrajina plánuje vrazit klín do Ruskem okupovaného území podél jižního pobřeží Černého a Azovského moře nebo se pokusit o zvrat v bojích na Donbasu - nebo obojí. V protiofenzivě pravděpodobně zahájí intenzivní dělostřelecké bombardování podél úzkého úseku fronty, po němž budou následovat odminovací týmy a tankové útoky. Očekává se, že Ukrajinci udeří na jihu. Útok od současné frontové linie k Ruskem okupovanému Melitopolu by rozdělil Moskvou držené území na dvě části, přerušil by zásobovací linie a ukrajinské dělostřelectvo by bylo na dostřel ruských základen na Krymu, píše NYT.

Pokud zbraně a vycvičené jednotky budou včas na svém místě, je Ukrajina schopna způsobit ruské armádě ztráty, které by mohly mít dalekosáhlé geopolitické důsledky, domnívá se ředitelka McCainova institutu Evelyn Farkasová, podle níž by Ukrajinci mohli Rusko vojensky oslabit, což by Moskvě dalo menší páky při jednáních o ukončení války. Přesto není úspěch zdaleka jistý. Spojenci se zdrželi s posíláním zbraní a vojáci se museli spokojit s rychlokurzy útočné taktiky, píše NYT. "Za krátkou dobu se toho musí hodně naučit," řekl analytik Rob Lee z ústavu Foreign Policy Research Institute a dodal: "Budou muset jít, než dostanou veškeré vybavení."

Podle The New York Times bude klíčové načasování. Úspěch Ukrajiny v bojích by světu ukázal klesající vojenskou sílu Ruska, zmírnil obavy, že válka uvázla v začarovaném kruhu, a nejspíš by povzbudil ukrajinské spojence, aby Kyjev dále vyzbrojovali a financovali. Podpora Západu je zatím pevná, ale není zaručena, míní deník.