Ukrajině dochází čas. Bez podpory USA nepřežije déle než půl roku

„Evropa nemůže americkou pomoc nahradit,“ řekl Romanenko s tím, že bez této podpory bude mít Ukrajina vážné problémy s udržením obranyschopnosti.

Toto varování přichází v době, kdy administrace prezidenta Donalda Trumpa urychluje kroky směrem k diplomatickému řešení konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Trump, který během kampaně tvrdil, že válku ukončí „během 24 hodin“, sice tento slib nesplnil, ale po třech týdnech ve funkci zahájil intenzivní jednání s Moskvou.

Americký prezident telefonicky hovořil s ruským vůdcem Vladimirem Putinem a poté na sociální síti Truth Social oznámil, že se oba dohodli na společném úsilí o zastavení „milionů úmrtí“ ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem.

Tento vývoj vedl k oznámení možného summitu mezi oběma státníky v Saúdské Arábii. Zároveň Trumpova administrativa učinila významný krok, když de facto zrušila americko-ukrajinskou Chartu o strategickém partnerství, která zakotvovala závazek USA k územní celistvosti Ukrajiny a podporovala její integraci do NATO a Evropské unie.

Zatímco Moskva vývoj vítá a vidí v něm možnost normalizace vztahů s Washingtonem, ukrajinská vláda i evropští spojenci vyjadřují obavy z možného oslabení podpory Kyjeva.

Kromě diplomatických otřesů čelí světová ekonomika dalším komplikacím v důsledku eskalace na frontě. Podle ruského představitele Dmitrije Medveděva mohly ukrajinské drony narušit přepravu ropy na světové trhy.

„Ukrajinské drony zaútočily na čerpací stanici, která zajišťuje přepravu ropy hlavním ropovodem Kaspického potrubního konsorcia (CPC),“ uvedl Medveděv s tím, že tento útok může destabilizovat trh a způsobit ekonomické škody i americkým firmám.

K útoku došlo na čerpací stanici Kropotkinskaja v ruské Krasnodarské oblasti. Podle konsorcia CPC byla stanice vyřazena z provozu, ale transport ropy systémem Tengiz–Novorossijsk pokračuje s omezeným průtokem, přičemž se čerpací stanice obchází.

CPC je klíčovým exportním kanálem pro ropu z Kazachstánu a Ruska, přičemž útoky na tuto infrastrukturu mohou ovlivnit globální ceny ropy a vyvolat další nejistotu na trzích.

Spojené státy se tak ocitají na křižovatce – zatímco Trumpova administrativa hledá způsoby, jak se s Ruskem dohodnout, Ukrajina čelí hrozbě oslabené podpory ze Západu. Pokud by USA skutečně zastavily vojenskou pomoc, Kyjev by podle generála Romanenka měl pouhých šest měsíců na to, aby situaci zvládl vlastními silami.

S napětím se očekává, jakým směrem se budou vyvíjet jednání v Rijádu a zda Evropa najde způsob, jak Ukrajině poskytnout dostatečnou podporu v případě amerického ústupu.