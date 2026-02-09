Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve

Evropský parlament bude již tuto středu hlasovat o poskytnutí úvěru ve výši 90 miliard eur, který má Ukrajině pomoci s financováním jejího válečného úsilí. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová v pondělí oznámila, že zákonodárci rozhodli o posunutí termínu hlasování na dřívější datum. Původně se mělo o finanční pomoci rozhodovat až koncem tohoto měsíce.
Změna termínu je výsledkem dohody mezi hlavními politickými skupinami v parlamentu. Mluvčí instituce Delphine Colardová před zahájením plenárního zasedání ve Štrasburku potvrdila, že na zrychleném postupu panuje shoda. Podporu tomuto kroku vyjádřila středopravicová Evropská lidová strana, sociální demokraté i liberální frakce Obnova Evropy.
Díky podpoře těchto tří nejsilnějších uskupení je prakticky jisté, že návrh získá potřebnou většinu hlasů. Schválení umožní Evropské komisi získat potřebné finanční prostředky na mezinárodních trzích s dluhopisy, přičemž zárukou za tyto půjčky bude dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Součástí hlasování budou i nezbytné úpravy v rozpočtu EU a ve stávajícím mechanismu financování Ukrajiny.
Rychlost rozhodování je v tomto případě klíčová, protože bez tohoto úvěru hrozilo, že Ukrajině do dubna dojdou finanční prostředky. Takový scénář by byl pro zemi v probíhajícím konfliktu katastrofální, zejména v době, kdy pod záštitou Spojených států probíhají jednání o míru. Půjčka má zajistit stabilitu ukrajinského rozpočtu v kritickém období.
Původně mělo být hlasování součástí zvláštního plenárního zasedání svolaného na 24. února. Tento den byl vybrán záměrně, aby si zákonodárci připomněli čtvrté výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu. Nakonec však převážila potřeba jednat dříve a zajistit Kyjevu finanční jistotu bez dalšího prodlení.
Související
Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila
OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
před 1 hodinou
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
před 1 hodinou
Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila
před 2 hodinami
Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla
před 2 hodinami
Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě
před 2 hodinami
V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo
před 2 hodinami
OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem
před 4 hodinami
Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie
před 5 hodinami
Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi
před 5 hodinami
Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý
před 6 hodinami
Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna
před 7 hodinami
USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU
před 8 hodinami
Olympiáda bez umělého sněhu? Kvůli globálnímu oteplování prakticky nemožné
před 9 hodinami
Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně
před 10 hodinami
Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi
před 11 hodinami
„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany
před 12 hodinami
Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce
před 12 hodinami
Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí
před 13 hodinami
Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění
před 15 hodinami