Ukrajinská protiofenzíva nemusí Rusy vytlačit, míní analytik. Prozradil, kdy by válka mohla skončit

"Musíme být připraveni na to, že válka bude pokračovat do příštího roku, nebo by mohla skončit letos," řekl Musijenko ukrajinskému rozhlasu NV Radio. "Vše záleží na tom, jak se bitvy vyvinou. Nemůžeme zaručit, jak se bude protiofenzíva vyvíjet," dodal.

Ukrajinské síly v posledních dnech podnikly u Bachmutu několik úspěšných protiútoků a postupují dále. Šéf ruské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin tvrdí, že se se situace u Bachmutu vyvíjí podle "nejhoršího možného scénáře". Ruští internetoví komentátoři píší, že jde o začátek protiofenzívy Ukrajiny, upozornil investigativní web Važnyje istorii.

Prigožin už dříve obvinil vojáky ruské pravidelné armády, že u Bachmutu opouštějí pozice. V minulých dnech Kyjevu také pohrozil, že své muže od Bachmutu stáhne, pokud nedostane požadovanou munici.