Ukrajinská protiofenziva stále neprobíhá. Až začne, každý to pozná, řekl Danilov

Danilov odmítl tvrzení ruské strany, že ukrajinská operace už začala. "Není to pravda. O tom, kdy to začne, rozhodne naše armáda. Až začneme protiofenzivu, každý to pozná a uvidí," řekl ukrajinský predstavitel podle deníku Guardian.

Tajemník tak reagoval na ruská prohlášení o tom, že Kyjev v neděli ráno zahájil protiofenzivu. Podle pondělního vyjádření mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova, které citovala ruská státní agentura TASS, se má týkat pěti úseků fronty v Doněcké oblasti.

"Cílem protivníka bylo prorazit naši obranu v nejzranitelnějším úseku fronty. Nepřítel nedosáhl svých cílů a nezaznamenal úspěch," sdělil mluvčí předevčírem s tím, že ukrajinská armáda použila šest mechanizovaných a dva tankové prapory, přičemž podle Rusů přišla o 250 vojáků, šestnáct tanků a přes 20 dalších vozidel.

Danilov už na konci května v rozhovoru pro BBC uvedl, že armáda je na protiofenzivu připravena a operace může být kdykoliv spuštěna. "Bylo by podivné, kdybychom oznamovali data, kdy má začít ta nebo jiná událost. Takhle se to nedělá," konstatoval zástupce ukrajinské bezpečnostní rady.

Dlouho očekávaná protiofenziva má být další fází probíhajícího konfliktu, který začal 24. února 2022 ruským vpádem na Ukrajinu. Již o osm let dříve však Rusko sousední zemi anektovalo poloostrov Krym.