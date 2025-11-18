Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím

Plán Ukrajiny vybudovat masivní nové letectvo, složené z velkého počtu francouzských a švédských stíhacích letounů, čekají vážné komplikace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron v pondělí podepsali dopis o záměru na nákup až 100 dvoumotorových stíhaček Rafale od společnosti Dassault v průběhu příští dekády. Toto oznámení přišlo jen několik týdnů poté, co Kyjev podepsal dohodu o spolupráci se Švédskem, která zahrnuje pořízení 100 až 150 jednomotorových stíhaček Gripen E od společnosti Saab.
Tyto dohody, které zatím nejsou formálními kontrakty, sice vysílají pozitivní signál o budoucím ukrajinském letectvu a podpoře Evropy v boji proti ruským útokům, nicméně před Ukrajinou stojí finanční, logistické a průmyslové překážky. Ukrajinské letectvo je stále převážně závislé na letounech ze sovětské éry, jako jsou MiG-29, Su-25 a Su-27, ale provozuje i letouny Lockheed Martin F-16 a omezený počet francouzských Mirage 2000-5.
Pokud by se Kyjevu podařilo vybudovat moderní letectvo s více než 200 novými západními bojovými letouny, skončilo by s provozováním smíšené flotily. Některé západní země se takovému kroku vyhýbají kvůli logistickým obtížím a problémům s výcvikem pilotů a mechaniků. Řízení několika typů stíhaček je složité, protože náhradní díly nejsou sdílené, chybí úspory z rozsahu a je nutné zvýšit počet segmentů dodávek i kurzů pro školení mechaniků.
Uvedl to Elie Tenenbaum, ředitel pařížského centra pro bezpečnostní studia IFRI. Dodal však, že to dává větší smysl, pokud se flotily skládají ze 100 letadel stejného typu, jak Ukrajina plánuje. Tenenbaum zdůraznil, že hlavní problém spočívá v tom, že pondělní partnerství ohledně letounů Rafale „bude trvat dlouho a nemůže být odpovědí na okamžité nouzové situace na bojišti“.
Cíl Ukrajiny vybudovat smíšenou flotilu francouzských a švédských víceúčelových stíhaček nevyhnutelně narazí na zásadní finanční problémy. Kyjev čelí bezprostřednímu nedostatku hotovosti a v této fázi není jasné, jak by mohl letouny zaplatit bez pomoci zvenčí. Vysoce postavený evropský diplomat vyjádřil překvapení nad plánem Ukrajiny nakupovat Rafale navíc k Gripenům a dodal, že na tom, zda Ukrajina získá peníze, bude hodně záležet na ruských zmrazených aktivech.
Přesné náklady na stíhací letouny se obtížně určují, protože se liší v závislosti na výzbroji a výcviku. Odhadovaná cena letounu Rafale se pohybuje mezi 70 až 100 miliony eur bez raket, ale může dosáhnout až 250 milionů eur. Jednotková cena letounu Gripen je přibližně 125 milionů eur. Většina Evropské unie chce využít 140 miliard eur zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině, ale mezi hlavními městy EU zatím neexistuje dohoda o převzetí těchto peněz.
Švédsko hledá způsoby, jak odblokovat financování pro letouny Gripen. Ministr obrany Pål Jonson uvedl, že Stockholm by mohl pomoci s financováním nákupu prostřednictvím vojenské pomoci. Perspektiva masivní dohody by také mohla motivovat země, které dodávají subkomponenty pro švédské letouny, aby se na financování podílely. Ve Francii vylučuje špatný stav veřejných financí použití francouzských peněz na nákup letounů Rafale pro Ukrajinu.
Paříž rovněž neplánuje odebrat letouny ze svých zásob ani upřednostnit Ukrajinu před ostatními klienty, ale společnost Dassault Aviation zvažuje zvýšení výroby na pět stíhaček měsíčně. Macron věří, že evropské nástroje a zmrazená aktiva pomohou budoucí nákup financovat. Zmínil úvěrový program EU ve výši 150 miliard eur na zbraně (SAFE) a mechanismus G7, který má poskytnout Ukrajině úvěry kryté úroky ze zmrazených ruských aktiv.
Dalším problémem je výrobní kapacita výrobců západních stíhaček a jejich nevyřízené objednávky. I kdybychom měli všechny peníze, letadla bychom rychle nedostali. Nikdo zkrátka neprodává dostatečné množství ve světě, uvedl ukrajinský vojenský představitel pod podmínkou anonymity. Dodal, že je potřeba se podívat, kolik zemí čeká v řadě na Rafale, a pochybuje, že by Ukrajině bylo umožněno přeskočit frontu.
Společnost Saab již pracuje na řešení, které by pomohlo dodat Gripeny na Ukrajinu. Generální ředitel Micael Johansson uvedl, že diskutuje s kanadskou vládou a společností Bombardier o výrobě Gripenů v licenci. Továrny v Kanadě by mohly dodávat letouny jak pro kanadské letectvo, tak pro Ukrajinu.
I v případě získání letadel budou náklady pokračovat. S ohledem na stávající ekonomické problémy by bylo příliš drahé udržovat tak obrovskou flotilu pouze vlastními silami. Uvedl to Anatolij Chrapčinskyj, letecký expert a bývalý důstojník ukrajinského letectva. Dodal, že pokud by se Ukrajina připojila k NATO, nebo vytvořila obrannou alianci v rámci Evropy, mohlo by se uvažovat o společném obranném rozpočtu, který by mohl pomoci flotilu udržovat.
Celkově s sebou provozování smíšené flotily sice nese výzvy, ale pro Ukrajinu je bezpečnější sázkou diverzifikovat dodavatele, než čekat jen na jeden typ letadla. Ukrajinský vojenský představitel shrnul situaci slovy: „Proč si ukrajinské síly vybraly několik různých modelů? Jednoduše proto, že je příliš riskantní vkládat všechna vejce do jednoho košíku.“
Související
Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?
Do války na Ukrajině vstupuje nový hráč. Zásadně mění podmínky na bojišti
válka na Ukrajině , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím
před 1 hodinou
Internet napříč světem kolabuje. Cloudflare hlásí obří výpadek, nefujgují miliony stránek
před 2 hodinami
Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?
před 2 hodinami
Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě
před 3 hodinami
Polsko: Sabotáže na železnici jsou teroristickými útoky ruských tajných služeb
před 4 hodinami
Ukrajina a Francie uzavřely „historickou dohodu“ o dodávce stíhaček Rafale a systémů PVO
před 5 hodinami
Ani se vstupenkami vás do USA pustit nemusíme, vzkazují úřady fanouškům před MS
před 6 hodinami
Šéf Google varuje: Kdo chce uspět, musí umět pracovat s AI. Nároky budou ohromné
před 7 hodinami
RB OSN posvětila Trumpův plán pro Gazu. Gratuluji celému světu, reagoval šéf Bílého domu
před 8 hodinami
Výhled počasí do poloviny prosince. Vývoj bude kopírovat očekávání
Aktualizováno před 14 hodinami
OBRAZEM: Češi slaví 17. listopad na Národní třídě. Turek si pískot užíval
včera
Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady
včera
Jedině Babiš. ANO nehodlá měnit nominaci na premiéra, potvrdil Havlíček
včera
U dětí prince Williama mobil nenajdete. Kvůli problému s internetem
včera
Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí
včera
Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová
včera
Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil
včera
Za svobodu je nutné nést odpovědnost, zdůraznil Pavel občanům
včera
Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí
včera
Ptačí chřipka se potvrdila v dalším českém komerčním chovu
V Česku se za posledních několik dní potvrdila ptačí chřipka v několika komerčních chovech. V neděli přibyl nejnovější případ v jižních Čechách. Nákaza tam byla prokázána v chovu kachen, které tak budou utraceny.
Zdroj: Jan Hrabě