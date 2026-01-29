Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině

Libor Novák

29. ledna 2026 10:07

Kaja Kallasová, premiérka Estonska
Kaja Kallasová, premiérka Estonska Foto: MSC

Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Bruselu k jednání, které šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila za programově velmi nabité. Hlavními tématy rozhovorů jsou vztahy se Spojenými státy, ruská agrese na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Podle Kallasové čelí mezinárodní řád založený na pravidlech neustálému tlaku.

V souvislosti s Ukrajinou Kallasová upozornila na pochybnosti o ruském odhodlání k mírovému procesu, jelikož ruská delegace při jednáních ve Spojených arabských emirátech postrádá mandát k dohodám. Rusko pokračuje v bombardování s cílem přimět Ukrajince ke kapitulaci skrze mráz a utrpení. Ministři proto řeší energetickou pomoc, která by měla odvrátit hrozící humanitární katastrofu během probíhající zimy.

Šéfka unijní diplomacie vyjádřila obavy, že ústupky na ukrajinské straně zamlžují skutečnost, že agresorem zůstává Rusko. Zdůraznila potřebu vyvinout na Moskvu větší tlak, aby k ústupkům došlo právě na její straně. V rámci diskuse o Blízkém východě se pozornost zaměřuje na Írán, konkrétně na zařazení tamních revolučních gard na seznam teroristických organizací.

Kodaňská ambasáda Spojených států vyvolala pobouření dánských veteránů odstraněním státních vlajek uctívajících vojáky padlé v Afghánistánu. Incident se odehrál krátce poté, co americký prezident Donald Trump zpochybnil roli spojeneckých vojsk v tomto konfliktu. Před velvyslanectvím bylo původně umístěno 44 vlajek se jmény padlých, které pracovníci mise nejprve zlikvidovali.

Ambasáda své rozhodnutí zdůvodnila chybějící koordinací, což vyvolalo ostrou reakci veřejnosti i veteránských organizací. Později úřad své stanovisko zmírnil s tím, že o účelu umístění vlajek v květináčích před budovou původně nevěděl. Na místě se následně objevily stovky nových dánských vlajek, které tam velvyslanectví již ponechalo.

