USA přesouvají na Blízký východ letadlovou loď. Netanjahu přesvědčil Trumpa, aby neútočil na Írán

Spojené státy přesouvají do oblasti Blízkého východu jednu ze svých nejsilnějších válečných lodí, letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Tento krok Pentagonu přichází v době extrémně napjatých vztahů s Íránem, které vyvolalo brutální potlačování protivládních protestů v Teheránu. Podle satelitních dat se celá úderná skupina, zahrnující stíhací letouny, torpédoborce s řízenými střelami a útočnou ponorku, přesunula z indopacifického regionu směrem na západ.
Washington v posledních dnech opakovaně pohrozil Teheránu přímými údery, pokud režim okamžitě nezastaví zabíjení demonstrantů. Americký vyslanec při OSN Mike Waltz během mimořádného zasedání Rady bezpečnosti zdůraznil, že „všechny možnosti zůstávají na stole“. Bílá dům zároveň varoval íránské vedení, že jakékoli další krveprolití bude mít pro zemi fatální následky.
Zajímavé detaily přinesl deník New York Times, podle kterého byl útok na Írán v posledních hodinách na spadnutí. Prezident Donald Trump byl však podle vysokých amerických úředníků od vojenské akce odrazen na poslední chvíli. Zásadní roli v tomto diplomatickém úsilí sehrál izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který Trumpa požádal o odklad útoku, aby poskytl prostor pro další vyjednávání.
K uklidnění situace přispěly také intenzivní rozhovory vedené zástupci Saúdské Arábie, Kataru a Ománu. Tyto země vedly podle informací agentury AFP „frenetickou diplomatickou snahu“ na poslední chvíli, aby zabránily dalšímu rozhoření válečného konfliktu v regionu. Podle saúdských představitelů šlo o bezesnou noc, během které se snažili eliminovat riziko exploze násilí na Blízkém východě.
Díky této mezinárodní intervenci byly údajně prozatím odloženy popravy zhruba 800 zatčených demonstrantů. Prezident Trump sice uvedl, že obdržel od teheránských úřadů ujištění o zastavení násilností, Bílá dům však nadále trvá na tom, že vojenská hrozba zůstává aktivní. Přítomnost letadlové lodi USS Abraham Lincoln v regionu má sloužit jako jasné varování, že Spojené státy jsou připraveny zasáhnout.
Situace v Íránu zůstává i nadále velmi křehká a diplomatické kanály jsou stále otevřené. Zatímco regionální mocnosti usilují o upevnění křehké důvěry, americká armáda dál posiluje své pozice v Perském zálivu. Další vývoj bude záviset na tom, zda íránský režim dodrží své sliby a skutečně ukončí represivní akce proti vlastním obyvatelům.
Americký prezident Donald Trump ve středu večer nečekaně zmírnil svou rétoriku vůči Teheránu. Prohlásil, že podle informací z „velmi důvěryhodných zdrojů“ bylo zabíjení demonstrantů v Íránu zastaveno a tamní režim aktuálně neplánuje žádné popravy. Tento obrat přichází jen několik dní poté, co Trump opakovaně varoval, že americká armáda je připravena k okamžitému zásahu, pokud íránské složky nepřestanou střílet do vlastních občanů.
Zdroj: Libor Novák