USA tlačí na Ukrajinu: Pokud Zelenskyj nepodepíše novou dohodu, ta budoucí bude mnohem horší

Američtí představitelé informovali spojence v NATO, že v příštích dnech očekávají, že prezident Volodymyr Zelenskyj podepíše mírovou dohodu. Ukrajina čelí pohrůžce, že pokud Kyjev nepřistoupí na současné podmínky, bude muset v budoucnu akceptovat mnohem horší ujednání.
Tato informace zazněla na brífinku amerického ministra armády Dana Driscolla pro velvyslance zemí NATO v Kyjevě pozdě v pátek. Setkání se konalo po jeho rozhovorech se Zelenským a po telefonátu z Bílého domu. „Žádná dohoda není dokonalá, ale musí být uzavřena dříve než později,“ řekl Driscoll podle jednoho ze zdrojů, který byl na schůzce přítomen.
Nálada na jednání byla pochmurná a řada evropských velvyslanců vyjádřila pochybnosti o obsahu dohody i o způsobu, jakým USA vedly jednání s Ruskem bez informování spojenců. Zdroj popsal setkání jako „noční můru“, kde se znovu objevoval argument „nemáte žádné karty“, odkazující na tvrzení Donalda Trumpa z dřívější schůzky v Bílém domě.
Dohoda, která je nyní na stole, obsahuje řadu ustanovení, jež jsou pro Kyjev pravděpodobně nepřijatelná. Zahrnuje například nutnost vzdát se území, které Rusko okupuje, a také odevzdání dalšího území, které má Kyjev stále pod kontrolou. Současně se v ní navrhuje amnestie pro všechny válečné zločiny spáchané během konfliktu.
Zelenskyj se v pátečním videoprojevu k zemi vyjádřil, že Ukrajina čelí „jednomu z nejobtížnějších okamžiků naší historie“. Stojí před volbou „ztratit naši důstojnost, nebo ztratit klíčového spojence“. Driscoll, který je blízkým přítelem amerického viceprezidenta JD Vance, a který byl do ukrajinského portfolia zařazen teprve nedávno, nechtěl potvrdit, zda aktuální dohoda odpovídá 28bodovému plánu zveřejněnému v tisku. Uvedl pouze, že „některé věci jsou důležité, některé jsou jen naoko – a my se soustředíme na ty podstatné.“
Oznámení amerického plánu zaskočilo ostatní spojence Ukrajiny, kteří nebyli o obsahu a formátu dohody informováni. V Evropě panují obavy, že Rusko mělo příliš velký vliv na vyjednávání návrhu, který je Ukrajincům předkládán jako hotová věc. Driscoll tento postup obhajoval slovy, že to udržuje proces zvladatelnější. „Prezident Trump chce mír hned. Čím více kuchařů je v kuchyni, tím těžší je to zvládnout,“ řekl přítomným.
Julie Davis, americká chargé d’affaires v Kyjevě, byla na schůzce rovněž přítomna a diplomatům sdělila, že ačkoli jsou podmínky dohody pro Ukrajinu drsné, má jen malou možnost volby, jelikož v budoucnu by čelila horším. „Dohoda se od nynějška nezlepší, bude jen horší,“ varovala. Trump usiluje o to, aby Zelenskyj dohodu podepsal do Dne díkůvzdání, tedy do čtvrtka.
Dohoda byla údajně navržena Trumpovým poradcem Stevem Witkoffem a poradcem Kremlu Kirillem Dmitrijevem, což se ukázalo jako klíčový neoficiální kanál mezi Washingtonem a Moskvou. Očekává se, že Driscoll se brzy vydá do Ruska k projednání plánu. Vladimir Putin v pátek potvrdil, že Moskva obdržela kopii plánu. „Věřím, že může být použit jako základ pro konečné mírové urovnání,“ řekl vysokým bezpečnostním představitelům.
Mírový plán na ukončení války na Ukrajině, který představily Spojené státy, obsahuje mimo jiné požadavek, aby Kyjev postoupil Rusku oblasti Donbasu na východě země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek apeloval na dosažení "důstojného míru," přičemž Rusko ve stejný den oznámilo, že se mu podařilo dobýt strategicky významné město Kupjansk, což však Kyjev popřel.
Zdroj: Libor Novák