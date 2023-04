USA vyhlásily nové protiruské sankce, míří i na známého oligarchu

Kvůli takzvané Istanbulské úmluvě, která je namířena proti násilí na ženách, nebude třeba podle zástupců ministerstva spravedlnosti a úřadu vlády měnit český právní řád. Uvedli to při dnešním jednání senátního podvýboru pro rodinu. Někteří jeho členové to ale zpochybňovali. Podle nich by si úmluva vynutila změny občanského zákoníku nebo azylového zákona. Kritici úmluvy označovali dokument za nadbytečný s tím, že ke snížení počtu obětí násilí na ženách nepovede.