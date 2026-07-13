Uspěli jsme, prohlásil Macron ve svém posledním projevu k francouzské armádě

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém pondělním tradičním projevu k ozbrojeným silám u příležitosti předvečera státního svátku 14. července prohlásil, že Francie splnila svůj závazek ke znovuvyzbrojení.
Během tohoto projevu, který byl jeho posledním ve funkci hlavy státu před koncem prezidentského mandátu, zdůraznil, že fakta mluví sama za sebe a historie jeho kroky zhodnotí.
Připomněl, že růst obranného rozpočtu a posilování armády avizoval již při svém nástupu do úřadu v roce 2017, aby země i její vojsko dokázaly dostát svým povinnostem a odpovědnosti.
Macron v projevu na ministerstvu obrany zároveň deklaroval, že Evropa je připravena bránit svobodu a právní stát i za cenu prolití krve. Uvedl, že hlavním cílem sice zůstává mír, ale v případě nutnosti je společenství odhodláno za tyto hodnoty bojovat.
Vzkaz o připravenosti čelit hrozbám má symbolicky potvrdit i nadcházející vojenská přehlídka na Champs-Élysées ke Dni pádu Bastily, kterou letos netradičně zahájí přibližně 500 vojáků z členských států Koalice ochotných.
Prezident v pondělí v Paříži hostí také summit této koalice sdružující 37 zemí, kterého se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podle Macrona je toto setkání hlav států a vlád signálem strategického probuzení, o které Evropa usiluje v reakci na kroky Ruska a politiku Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Summit vedený Emmanuelem Macronem a Keirem Starmerem se má zaměřit na posílení ukrajinské protivzdušné a raketové obrany včetně licencované výroby zbraní přímo na Ukrajině, přičemž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a další lídři zůstanou v Paříži i na úterní oslavy Dne pádu Bastily.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ostře odsoudil poslední ruské noční údery, které zasáhly běžné autobusy v Odise, obytné domy v Záporoží a nemocnici v Charkovské oblasti, a prohlásil, že Rusové opět triumfovali nad čistě civilními cíli. Každý den této války proti životu podle něj dokazuje, že podpora Ukrajiny je správná z obranného, politického i lidského hlediska, což vidí celý svět.
Zelenskyj zdůraznil, že mezinárodní tlak na Rusko musí fungovat, a vyzdvihl důležitost nových sankcí, podpůrných balíčků i nových projektů, jako je evropská protibalistická iniciativa FREYJA. Dodal, že ruské vedení se kvůli válce pomátlo a iracionálně odmítá její ukončení, proto musí nadcházející jednání a schůzky zásadním způsobem posílit ukrajinskou obranu.
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Zdroj: Lucie Podzimková