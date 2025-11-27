Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA

Agentura CIA potvrdila, že podezřelý střelec, který ve středu ve Washingtonu D.C. zranil dva příslušníky Národní gardy, pracoval s armádními jednotkami podporovanými CIA během války Spojených států v Afghánistánu. Údajný střelec byl identifikován jako devětadvacetiletý Rahmanullah Lakanwal. Do Spojených států přišel v září 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome, který umožnil získat víza některým Afgháncům spolupracujícím s americkou vládou.
Vazby Lakanwala na Ústřední zpravodajskou službu (CIA), která v Afghánistánu spolupracovala se speciálními jednotkami USA, potvrdil ve středu večer médiím ředitel CIA John Ratcliffe. Ten pro Fox News Digital uvedl, že Bidenova administrativa ospravedlnila Lakanwalův přesun do Spojených států jeho předchozí spoluprací s americkou vládou, včetně CIA. Ratcliffe dodal, že Lakanwalovo zapojení do agenturní činnosti bylo „jako člen partnerských sil v provincii Kandahár, a skončilo krátce po chaotické evakuaci“. Kandahár je přitom baštou Tálibánu.
Dva zranění příslušníci Národní gardy byli identifikováni jako Sarah Beckstrom (20) a Andrew Wolfe (24). Oba jsou členové Národní gardy Západní Virginie a jsou uvedeni v kritickém stavu. Složili přísahu do služby necelých 24 hodin předtím, než byli přepadení podezřelým na autobusové zastávce. Americká prokurátorka pro Washington D.C., Jeanine Pirro, na tiskové konferenci potvrdila, že podezřelý použil revolver .357 Smith & Wesson. Vystřelil dvakrát na jednoho gardistu a poté začal pálit na druhého.
Pirro uvedla, že zranění příslušníci Národní gardy „nasadili své životy, aby ochránili lidi, které ani neznají“. Podezřelého na místě zneškodnili a znehybnili další příslušníci Národní gardy, kteří byli na místě. Střelec byl zatčen a je momentálně ošetřován v nemocnici. Pirro informovala, že podezřelý řídil auto napříč Spojenými státy ze svého domova v Bellinghamu ve státě Washington s cílem provést, jak to nazvala, „drzý a cílený útok“.
Lakanwal bude obviněn ze tří trestných činů napadení s úmyslem zabít se zbraní a držení střelné zbraně při násilném trestném činu. Prokurátorka Pirro uvedla, že pokud zranění gardisté nepřežijí, může být obvinění rozšířeno na vraždu prvního stupně. Ředitel FBI Kash Patel na tiskové konferenci potvrdil, že agentura vyšetřuje střelbu jako teroristický čin. Orgány činné v trestním řízení provedly domovní prohlídky v domě podezřelého ve Washingtonu a v San Diegu v Kalifornii. Patel uvedl, že se jedná o vyšetřování, které probíhá „od pobřeží k pobřeží“.
Starostka Washingtonu Muriel Bowserová, která dříve kritizovala nasazení Národní gardy v distriktu Trumpovou administrativou, prohlásila, že „tito mladí lidé by měli být doma v Západní Virginii se svými rodinami“. Ředitel FBI také potvrdil vztah podezřelého s americkými silami v Afghánistánu a uvedl, že vyšetřování se zaměří na všechny známé spolupracovníky podezřelého jak v USA, tak i v zahraničí.
Americké imigrační úřady po střelbě oznámily, že s okamžitou platností zastavují zpracování žádostí o pobyt afghánských občanů. „Zpracování všech imigračních žádostí týkajících se afghánských státních příslušníků je s okamžitou platností zastaveno na dobu neurčitou, dokud nebude provedena další kontrola bezpečnostních a prověřovacích protokolů,“ uvedl úřad na sociálních sítích. Po střelbě nařídil prezident Donald Trump nasazení $500$ dalších vojáků Národní gardy ve Washingtonu. Prezident popsal střelbu jako „akt teroru“ a označil imigraci za „největší bezpečnostní hrozbu, které naše země čelí“.
Související
Afghánec ve Washingtonu střílel po členech Národní gardy. Trump sibuje tvrdší imigrační politiku
Další radikální řez: Trump představil globální zdravotní strategii, experti neskrývají obavy
USA (Spojené státy americké) , CIA
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Babiš ve Sněmovně dvě hodiny řečnil o sobě. Zapojil i slzy, na dotazy ale neodpověděl
před 34 minutami
Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví
před 1 hodinou
Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA
před 2 hodinami
Nejsmrtelnější požár v Hongkongu má už přes 80 obětí. Ke stovkám lidí se hasiči stále nemohou dostat
před 4 hodinami
Martin Kuba po 22 letech opouští ODS, zakládá vlastní hnutí
před 4 hodinami
Jak zastavit ruskou válečnou mašinérii? Experti odhalili jedno citlivé místo
před 6 hodinami
Německo varuje: Rusko by mohlo zaútočit na NATO už v roce 2029
před 7 hodinami
"Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh." Babiš chystá na jednání o střetu zájmů obstrukce
před 8 hodinami
Může Evropa zabránit nespravedlivému míru na Ukrajině? Pokud selže, v sázce je toho hodně
před 8 hodinami
Trump doma potřebuje ukázat rychlé vítězství. Části jeho mírového plánu působily jako překlad z ruštiny, říká Řepa
před 9 hodinami
PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?
před 9 hodinami
Zimní počasí přinese další nebezpečný jev. Dnes začne platit nová výstraha
před 9 hodinami
"Válka neskončí spravedlivě a Putina neodvlečou do Haagu." Experti pošlapali Trumpův mírový plán
před 10 hodinami
V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě
před 11 hodinami
Demonstrování moci a opevňování Caracasu. Jak Maduro reaguje na rozmístění sil USA v Karibiku?
před 12 hodinami
Požáry bytovek v Hongkongu: Hasiči bojují s plameny 24 hodin, mrtvých jsou desítky
před 13 hodinami
Afghánec ve Washingtonu střílel po členech Národní gardy. Trump sibuje tvrdší imigrační politiku
před 14 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové slibují mrazivé noci, přes den bude nad nulou
včera
Metro ochromí další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní
včera
Nové ohnisko ptačí chřipky v Česku. Potvrdila se na pomezí dvou krajů
V Česku se také tento týden potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky. Nákaza se prokázala v komerčním chovu v Blatné, informoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ohnisko leží v již dříve vyhlášeném ochranném pásmu.
Zdroj: Jan Hrabě