V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom

Zatímco se Světové ekonomické fórum v Davosu připravuje na středeční příjezd Donalda Trumpa, atmosféra v kuloárech připomíná spíše válečnou poradu než diplomatický summit. Kalifornský guvernér Gavin Newsom do této napjaté situace vnesl nebývalou dávku upřímnosti, když označil dosavadní reakci evropských lídrů za „patetickou“ a „trapnou“.
Newsom před novináři nešetřil kritikou a vyzval Evropu, aby se konečně sjednotila a postavila Spojeným státům čelem. „Je čas začít to brát vážně a přestat být spoluviníky,“ prohlásil guvernér s odkazem na propast mezi veřejnými prohlášeními a soukromým šuškáním evropských politiků. Podle něj si Trump z ostatních dělá blázny, protože moc dobře ví, že ho za jeho zády pomlouvají a smějí se mu, ale v jeho přítomnosti se mu snaží podlézat.
Pro Trumpovu metodu vyjednávání použil Newsom trefné přirovnání k dravci z pravěku. „S Donaldem Trumpem neexistuje diplomacie – je to T-Rex, buď se s ním spáříte, nebo vás sežere,“ varoval. Tato slova padla v době, kdy se evropští spojenci snaží najít společnou řeč tváří v tvář hrozbám drakonických cel, která mají Dánsko a jeho partnery donutit k postoupení Grónska pod americkou správu.
V Davosu se však ozývají i hlasy, které se snaží Trumpovo chování dešifrovat. Anthony Scaramucci, bývalý šéf komunikace Bílého domu, odmítá teorii, že by šlo o promyšlenou vyjednávací taktiku. „Není to taktika, je to volání po pozornosti,“ řekl Scaramucci v kuloárech. Zároveň potvrdil Newsomův názor, že Evropané musí do svých reakcí „vložit zuby“, protože síla je to jediné, na co prezident skutečně slyší.
Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, již dříve v Davosu vzkázala, že unijní odpověď bude „neoblomná a jednotná“. Označila plánovaná cla za chybu a zdůraznila, že Evropa je plně odhodlána bránit bezpečnost Arktidy i suverenitu svých členů. Zatímco ona mluví o principech a dohodách, Trumpův tým vysílá do Švýcarska jasné vzkazy o tom, že se o americké národní bezpečnosti nebude s nikým dohadovat.
Americký ministr financí Scott Bessent se pokusil vášně mírnit, když vyzval evropské národy, aby „zachovaly klid a nechaly věci plynout“. Podle něj jde o „hysterickou“ reakci na situaci, která se nakonec vyřeší sama. Bessent však zároveň zdůraznil, že Washington nehodlá svou hemisférickou bezpečnost „outsourcovat“ nikomu jinému, čímž potvrdil, že Trumpovy ambice v Grónsku nejsou jen prázdným gestem.
Do sporu se nepřímo vložil i předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který ve svém historickém projevu v britském parlamentu připomněl „speciální vztah“ mezi USA a Spojeným královstvím. Ačkoliv se snažil uklidňovat vody, neodpustil si poznámku, že „silná Amerika je dobrá pro celý svět“. Británie však v otázce Čagoských ostrovů, kterou Trump využil k útoku na premiéra Starmera, jasně vzkázala, že svou bezpečnost neobětuje.
Světové ekonomické forum , Gavin Newsom
Americký prezident Donald Trump poslal norskému premiérovi Jonasi Gahru Støreovi dopis, který vyvolal v diplomatických kruzích značné pozdvižení. Trump v něm přímo spojil své nátlakové kroky vůči Grónsku se skutečností, že mu za rok 2025 nebyla udělena Nobelova cena za mír. Obsah listu, o kterém jako první informovala stanice CBS News, potvrdil i sám norský premiér.
Zdroj: Libor Novák