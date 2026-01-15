V Íránu umírají občané Kanady i humanitární pracovníci. G7 hrozí sankcemi

Mezinárodní tlak na íránský režim v reakci na brutální potlačování protivládních protestů prudce narůstá. Ministři zahraničí zemí G7 (Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Velké Británie a USA) spolu s šéfem diplomacie Evropské unie vydali ve čtvrtek společné prohlášení, v němž vyjadřují „vážné znepokojení“ nad aktuálním vývojem. Skupina nejvyspělejších ekonomik světa ostře odsoudila „úmyslné používání násilí“ proti civilistům a pohrozila Teheránu dalšími citelnými sankcemi.
Diplomatickou roztržku umocnila zpráva z Ottawy. Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová potvrdila, že v Íránu zemřel kanadský občan, a to přímo „rukou íránských úřadů“. Ačkoliv ministryně s ohledem na rodinu neposkytla bližší detaily o identitě oběti ani o okolnostech úmrtí, uvedla, že režim v Teheránu při potlačování hlasů volajících po svobodě „nestoudně ignoruje lidské životy“. Podle lidskoprávních organizací už počet obětí současných represí přesáhl hranici 3 400 lidí.
Situace v terénu je kritická i pro ty, kteří se snaží pomáhat raněným. Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) oznámila, že v severozápadní provincii Gílán byl při výkonu služby zabít zaměstnanec místního Červeného půlměsíce Amir Alí Latífí. Dalších pět jeho kolegů bylo při stejném incidentu zraněno. IFRC připomněla, že humanitární pracovníci a zdravotníci musí být podle mezinárodního práva chráněni, a vyzvala k respektování emblému Červeného půlměsíce, který je symbolem neutrality a nestrannosti.
Zatímco Západ volí cestu sankcí a veřejného odsouzení, arabské státy v Perském zálivu se snaží situaci uklidnit skrze intenzivní zákulisní vyjednávání. Saudská Arábie, Katar a Omán podle diplomatických zdrojů vyvinuly v posledních hodinách „horečné úsilí“, aby přesvědčily amerického prezidenta Donalda Trumpa k upuštění od plánovaného vojenského úderu na Írán.
Zástupci těchto zemí varovali Bílý dům, že přímý útok by mohl v celém regionu spustit „nekontrolovatelnou řetězovou reakci“. Trump nakonec svou rétoriku zmírnil s tím, že dostal od íránské strany záruky o zastavení poprav demonstrantů. Přesto zůstávají americké mise v regionu v pohotovosti a část personálu z klíčové základny v Kataru byla z preventivních důvodů evakuována.
Související
Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím
Izrael za nás dělá špinavou práci, konstatoval Merz. Protiíránské operace podpořil
G7 , Írán , Demonstrace v Íránu
Aktuálně se děje
před 2 minutami
V Íránu umírají občané Kanady i humanitární pracovníci. G7 hrozí sankcemi
před 41 minutami
Trump se dnes v Bílém domě setká s Machadovou
před 1 hodinou
Vesmírný štít bez nutnosti anexe? Trump ke své „Zlaté kopuli“ Grónsko nepotřebuje
před 2 hodinami
Prezident Pavel potají dorazil na Ukrajinu
před 3 hodinami
Ukrajina přiznává krizi v armádě: 200 tisíc vojáků dezertovalo, další miliony se vyhýbají odvodu
před 3 hodinami
Evropa posílá vojáky do Grónska. Trumpovi ustoupit nehodlá
před 4 hodinami
Trump stáhl z pohotovosti strategické bombardéry. Zabíjení demonstrantů v Íránu podle něj skončilo
před 4 hodinami
Nevyzpytatelné počasí pokračuje. Meteorologové avizují víkendové varování
před 5 hodinami
Sněmovní maraton nebere konce. Babiš během interpelací ostře útočil na Piráty
před 6 hodinami
První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů
před 6 hodinami
Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova
před 6 hodinami
Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily
před 7 hodinami
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
před 8 hodinami
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
před 9 hodinami
Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat
včera
Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek
včera
Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu
včera
Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná
včera
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
včera
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
Spojené státy začaly omezovat počet svých pracovníků na letecké základně Al-Udeid v Kataru. Podle informací stanice CBS News, kterou citovala i BBC, označili američtí představitelé tento krok za „preventivní opatření“. Katarská vláda ve svém oficiálním prohlášení potvrdila, že k redukci personálu dochází v přímé reakci na současné extrémní napětí v regionu. Al-Udeid je přitom největším vojenským objektem USA na Blízkém východě a domovem pro zhruba 10 tisíc amerických vojáků.
Zdroj: Libor Novák