V Kyjevě a okolí při ruském útoku umírali lidé. Do Rumunska pronikl dron

Lucie Podzimková

20. srpna 2026 8:25

Válka na Ukrajině: Následkem ruské invaze vznikají nedozírné škody na zdraví i majetku. Ilustrační foto
Válka na Ukrajině: Následkem ruské invaze vznikají nedozírné škody na zdraví i majetku. Ilustrační foto Foto: FREE Photo Tereshchenko Oleg / UNIAN

Rusové v noci na čtvrtek podnikli další rozsáhlý útok na Kyjev a jeho okolí. Zemřelo nejméně osm lidí, uvedly ukrajinské úřady podle BBC. Další desítky osob utrpěly zranění. Zatím blíže neidentifikovaný dron zároveň pronikl až na území Rumunska.

Podle ukrajinských záchranářů byly zasaženy bytové komplexy a sklady, dalších nejméně 33 lidí utrpělo při ruském útoku zranění. Záchranáři i ráno pokračovali ve snaze vyprostit lidi z trosek poškozených budov, což se nejméně ve dvou případech povedlo. Poškozena byla také dětská nemocnice, uvedl starosta Kyjeva Vitalij Kličko.

Ruské údery vedly také k omezení dodávek energií v tisícovkách domácností v Kyjevě a jeho nejbližším okolí. Některé oblasti se tak v noci ponořily do tmy. Ruské ministerstvo obrany k noční operaci sdělilo, že vojáci cílili na továrnu na díly do dronů a muniční sklad. 

Rumunsko oznámilo, že jeden dron překročil hranici a pronikl na jeho území, což vedlo ke spuštění poplašných sirén. Bezpilotní stroj pronikl do Rumunska asi 13 kilometrů východně od města Galati a havaroval v neobydlené oblasti, kde vypukl požár, který se podařilo uhasit. Nejsou hlášeny oběti ani materiální škody. 

Polská armáda v uplynulých hodinách informovala, že zahájila obrannou vzdušnou operaci za účelem ochrany svého vzdušného prostoru. 

Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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