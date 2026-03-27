V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi

V americkém Washingtonu se pod povrchem aktuálních krizí začínají rýsovat kontury nové politické éry. Zatímco pozornost světa upírá zraky k Blízkému východu, kam jsou vysílány výsadkové jednotky, uvnitř Demokratické strany probíhá hluboké ideologické a generační přeskupování. Tato vnitřní dynamika naznačuje, že základy budoucí americké politiky se začínají nenápadně, ale zásadně měnit.
Demokraté se stále vyrovnávají s následky mocenského vakua, které vzniklo poté, co pokročilý věk znemožnil bývalému prezidentu Joe Bidenovi usilovat o druhý mandát. Tento zlom odstartoval proces, který mnozí analytici nazývají „generačním kvasem“. Napětí mezi stranickým establišmentem a nastupující vlnou progresivních populistů se nyní naplno projevuje v klíčových senátních primárkách.
Jasným příkladem tohoto souboje je stát Maine. Zdejší průzkumy veřejného mínění šokovaly stranické špičky, když ukázaly, že favorizovaná kandidátka establišmentu, guvernérka Janet Millsová, zaostává za Grahamem Platnerem. Platner, který se profesně věnuje chovu ústřic, představuje radikální populistické křídlo strany a jeho úspěch by mohl zcela změnit strategii demokratů v boji o Senát.
Souboj v Maine je pro demokraty kritický. Jejich cílem je ovládnout horní komoru Kongresu a konečně sesadit dlouholetou republikánskou senátorku Susan Collinsovou. Pokud by však primárky vyhrál nezkušený, byť charismatický Platner, vyvstávají otázky, zda dokáže v hlavním souboji oslovit dostatek umírněných voličů, kteří jsou pro vítězství v tomto státě nezbytní.
Generační obměna se však netýká jen jednotlivých kandidátů v regionech, ale zasahuje i samotné vedení strany ve Washingtonu. Na povrch vypluly informace o rostoucí únavě z vedení Chucka Schumera, současného lídra demokratické menšiny v Senátu. Podle deníku Wall Street Journal se Schumerova pozice otřásá pod tlakem mladších kolegů, kteří volají po razantnější opozici.
Senátor Chris Murphy z Connecticutu se stal tváří tohoto nespokojeného křídla. Na soukromé večeři minulý měsíc údajně prozradil, že někteří demokraté již začali sčítat hlasy, aby zjistili, zda mají dostatečnou podporu pro Schumerovo odvolání. Schumer je vnímán jako poslední pozůstatek éry Baracka Obamy a Nancy Pelosiové, kterou mladší generace politiků považuje za uzavřenou kapitolu.
Murphy v rozhovoru pro CNN sice uznal, že Schumer vykonává „velmi těžkou práci“, zároveň však neskrýval kritiku. Uvedl, že není žádným tajemstvím, že mnozí členové demokratického klubu si přejí bojovnější přístup a pevnější setrvání u stranických principů. Tato slova jen potvrzují, že vnitřní jednota strany je podrobená těžké zkoušce.
Spekulace o Schumerově budoucnosti jsou vnímány jako jeden z prvních jasných signálů přicházející politické transformace. Demokratická strana se snaží definovat svou identitu pro dobu, kdy už nebude definována pouze vymezením se vůči Donaldu Trumpovi. I když je Trump stále ústředním bodem amerického politického diskurzu, sílí hlasy volající po nové vizi.
Nervozita v Demokratické straně je umocněna i mezinárodní situací. Vyslání výsadkářů na Blízký východ bez jasně definovaných cílů vyvolává u progresivního křídla značnou nevoli. „V tuto chvíli nemáme jasno a potřebujeme ho získat,“ zní z řad kritiků, kteří se obávají dalšího nekonečného konfliktu, jenž by mohl odčerpat zdroje od domácích reforem.
Tato situace staví demokraty před dilema: mají vsadit na osvědčené tváře a umírněný přístup, nebo risknout radikální proměnu pod vedením populistů typu Platnera? Odpověď na tuto otázku určí nejen výsledek nadcházejících voleb, ale i podobu strany na celou příští dekádu. Washington se sice mění pomalu, ale trendy, které tvoří jeho nové základy, jsou již nyní nepřehlédnutelné.
Nová podoba Washingtonu je možná ještě vzdálená, ale politické síly, které ji zformují, jsou v pohybu. Odklon od tradičních vůdců a příklon k autentickým, byť neortodoxním kandidátům naznačuje, že voliči i politici hledají cestu ven z dosavadního patu. Demokraté se tak nacházejí v bodě, kdy se starý svět hroutí a ten nový se teprve bolestivě rodí.
Nadcházející měsíce ukážou, zda generační pohyb v Senátu povede k personálnímu zemětřesení, nebo zda se Schumerovi podaří svou pozici obhájit. Jisté je jen to, že éra dominance starých gard končí a americká levice vstupuje do období hledání nového směru uprostřed globální nejistoty.
Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA
Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami
před 1 hodinou
Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky
před 2 hodinami
Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka
před 2 hodinami
Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice
před 3 hodinami
Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže
před 4 hodinami
Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA
před 5 hodinami
Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá
před 6 hodinami
Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?
před 7 hodinami
Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů
před 7 hodinami
Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli
před 9 hodinami
Předpověď počasí na začátek Velikonoc. Má být den ode dne lépe
před 16 hodinami
včera
Změna času se v EU řeší už osm let. Europoslanci jsou pro konec střídání
včera
Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý
včera
Hořelo v Divadle Komedie. Hasiči evakuovali stovky lidí
včera
Babiš se rozčílil kvůli cenám na benzinkách. Problém má se dvěma firmami
včera
Padlo obvinění v případu vraždy dítěte v Praze. Hrozí výjimečný trest
včera
Náměstek z SPD spojil Mináře s podezřelým z pardubického útoku. Okamura se možná bude omlouvat
včera
Rakušan opět neuspěl ve volbě místopředsedy Sněmovny. Zřejmě naposledy
včera
Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii
V době, kdy chtěli mít čeští fotbalisté spíše klid na přípravu na čtvrteční veledůležitou baráž o postup na mistrovství světa, český fotbal od úterního rána řeší největší korupční kauzu v jeho historii. Jedná se o případ týkající se podvodných sázek, tzv. match fixingu, a jak upozornil samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na mimořádné úterní tiskové konferenci, nikdo z podezřelých není v rámci této kauzy z vedení asociace, neboť ona sama byla iniciátorem tohoto vyšetřování.
