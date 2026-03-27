V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi

Libor Novák

27. března 2026 15:52

Portland, ilustrační foto

V americkém Washingtonu se pod povrchem aktuálních krizí začínají rýsovat kontury nové politické éry. Zatímco pozornost světa upírá zraky k Blízkému východu, kam jsou vysílány výsadkové jednotky, uvnitř Demokratické strany probíhá hluboké ideologické a generační přeskupování. Tato vnitřní dynamika naznačuje, že základy budoucí americké politiky se začínají nenápadně, ale zásadně měnit.

Demokraté se stále vyrovnávají s následky mocenského vakua, které vzniklo poté, co pokročilý věk znemožnil bývalému prezidentu Joe Bidenovi usilovat o druhý mandát. Tento zlom odstartoval proces, který mnozí analytici nazývají „generačním kvasem“. Napětí mezi stranickým establišmentem a nastupující vlnou progresivních populistů se nyní naplno projevuje v klíčových senátních primárkách.

Jasným příkladem tohoto souboje je stát Maine. Zdejší průzkumy veřejného mínění šokovaly stranické špičky, když ukázaly, že favorizovaná kandidátka establišmentu, guvernérka Janet Millsová, zaostává za Grahamem Platnerem. Platner, který se profesně věnuje chovu ústřic, představuje radikální populistické křídlo strany a jeho úspěch by mohl zcela změnit strategii demokratů v boji o Senát.

Souboj v Maine je pro demokraty kritický. Jejich cílem je ovládnout horní komoru Kongresu a konečně sesadit dlouholetou republikánskou senátorku Susan Collinsovou. Pokud by však primárky vyhrál nezkušený, byť charismatický Platner, vyvstávají otázky, zda dokáže v hlavním souboji oslovit dostatek umírněných voličů, kteří jsou pro vítězství v tomto státě nezbytní.

Generační obměna se však netýká jen jednotlivých kandidátů v regionech, ale zasahuje i samotné vedení strany ve Washingtonu. Na povrch vypluly informace o rostoucí únavě z vedení Chucka Schumera, současného lídra demokratické menšiny v Senátu. Podle deníku Wall Street Journal se Schumerova pozice otřásá pod tlakem mladších kolegů, kteří volají po razantnější opozici.

Senátor Chris Murphy z Connecticutu se stal tváří tohoto nespokojeného křídla. Na soukromé večeři minulý měsíc údajně prozradil, že někteří demokraté již začali sčítat hlasy, aby zjistili, zda mají dostatečnou podporu pro Schumerovo odvolání. Schumer je vnímán jako poslední pozůstatek éry Baracka Obamy a Nancy Pelosiové, kterou mladší generace politiků považuje za uzavřenou kapitolu.

Murphy v rozhovoru pro CNN sice uznal, že Schumer vykonává „velmi těžkou práci“, zároveň však neskrýval kritiku. Uvedl, že není žádným tajemstvím, že mnozí členové demokratického klubu si přejí bojovnější přístup a pevnější setrvání u stranických principů. Tato slova jen potvrzují, že vnitřní jednota strany je podrobená těžké zkoušce.

Spekulace o Schumerově budoucnosti jsou vnímány jako jeden z prvních jasných signálů přicházející politické transformace. Demokratická strana se snaží definovat svou identitu pro dobu, kdy už nebude definována pouze vymezením se vůči Donaldu Trumpovi. I když je Trump stále ústředním bodem amerického politického diskurzu, sílí hlasy volající po nové vizi.

Nervozita v Demokratické straně je umocněna i mezinárodní situací. Vyslání výsadkářů na Blízký východ bez jasně definovaných cílů vyvolává u progresivního křídla značnou nevoli. „V tuto chvíli nemáme jasno a potřebujeme ho získat,“ zní z řad kritiků, kteří se obávají dalšího nekonečného konfliktu, jenž by mohl odčerpat zdroje od domácích reforem.

Tato situace staví demokraty před dilema: mají vsadit na osvědčené tváře a umírněný přístup, nebo risknout radikální proměnu pod vedením populistů typu Platnera? Odpověď na tuto otázku určí nejen výsledek nadcházejících voleb, ale i podobu strany na celou příští dekádu. Washington se sice mění pomalu, ale trendy, které tvoří jeho nové základy, jsou již nyní nepřehlédnutelné.

Nová podoba Washingtonu je možná ještě vzdálená, ale politické síly, které ji zformují, jsou v pohybu. Odklon od tradičních vůdců a příklon k autentickým, byť neortodoxním kandidátům naznačuje, že voliči i politici hledají cestu ven z dosavadního patu. Demokraté se tak nacházejí v bodě, kdy se starý svět hroutí a ten nový se teprve bolestivě rodí.

Nadcházející měsíce ukážou, zda generační pohyb v Senátu povede k personálnímu zemětřesení, nebo zda se Schumerovi podaří svou pozici obhájit. Jisté je jen to, že éra dominance starých gard končí a americká levice vstupuje do období hledání nového směru uprostřed globální nejistoty.

včera

Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu

Související

Volker Türk

Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k co nejrychlejšímu uzavření vyšetřování tragického bombardování dívčí školy v Minábu. Podle oficiálních íránských zdrojů si tento útok vyžádal životy 168 lidí, z nichž většinu tvořily děti. Türk během debaty Rady OSN pro lidská práva o ochraně dětí v konfliktech zdůraznil, že povinností těch, kteří útok provedli, je vyšetřit celou událost promptně, nestranně a transparentně.
J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami

Americký viceprezident JD Vance se chystá na návštěvu Maďarska, která se uskuteční jen několik dní před tamními parlamentními volbami. Podle interního dokumentu ministerstva zahraničí, který získal server Politico, je cesta do Budapešti naplánována na 7. a 8. dubna. Cílem této mise je vyjádřit podporu znovuzvolení premiéra Viktora Orbána. Samotné hlasování v Maďarsku proběhne 12. dubna.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 1 hodinou

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky

Generál Carsten Breuer, nejvýše postavený voják německého Bundeswehru, čelí úkolu, který by byl ještě před několika lety nemyslitelný: proměnit německou armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy. Podle Breuera je situace naléhavá, neboť Rusko masivně investuje do zbrojení a náboru. Varuje, že do roku 2029 bude Moskva schopna zahájit rozsáhlý útok proti území NATO, a Německo proto musí být připraveno na scénář velké války.

před 2 hodinami

Kirill Dmitrijev

Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka

Přední spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev přišel s varováním, že Evropa a Velká Británie budou brzy nuceny „prosit“ Moskvu o dodávky energetických surovin. Podle jeho slov globální trhy čelí drastickému nedostatku zásob, který je umocněn probíhající válkou v Íránu. Rusko si pak bude moci samo vybrat, zda a komu případné žádosti o pomoc vyhoví.

před 2 hodinami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.

před 3 hodinami

Andrej Babiš

Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro radikální krok v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Jeho cílem je zavedení přísné kontroly marží u čerpacích stanic, přičemž navrhuje jejich zastropování na hranici tří korun za litr. Podle předsedy vlády je současné chování prodejců, kteří u některých stojanů nastavují marže ve výši až deseti korun, naprosto nehorázné a pro státní správu nepřijatelné.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.

před 6 hodinami

Hormuzský průliv

Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?

Strategicky významný Hormuzský průliv zůstává již téměř čtyři týdny fakticky uzavřen, což uvrhlo globální energetické trhy do stavu hlubokého chaosu. Tato úzká vodní cesta je přitom naprosto klíčová pro světovou ekonomiku, neboť tudy proudí přibližně 20 % celosvětových zásob ropy a zemního plynu. Kromě energetických surovin jsou blokádou zasaženy i dodávky hnojiv, na nichž závisí zemědělská produkce v mnoha částech planety.

před 7 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů

Premiér Andrej Babiš se ostře vymezil proti cenové politice největších provozovatelů čerpacích stanic v České republice. Ve svém videu na sociální síti Facebook vyzval dominantní hráče na trhu k okamžitému zlevnění pohonných hmot. Podle jeho slov jsou současné částky, které řidiči platí zejména u dálnic, naprosto nepřijatelné a neopodstatněné.

před 7 hodinami

Útok na Ruský dům

Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Ruský dům v pražských Dejvicích se ve čtvrtek večer stal místem násilného incidentu. Neznámý útočník na budovu, v níž sídlí Ruské středisko vědy a kultury, hodil několik zápalných lahví. Policie se případem intenzivně zabývá a po pachateli v současné době pátrá. Celá událost je vyšetřována jako trestný čin poškození cizí věci.

před 9 hodinami

před 16 hodinami

Ilustrační foto

včera

včera

Policie ČR

Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý

Až osmnáct let za mřížemi hrozí cizinci obviněnému v případu pondělní vraždy na ubytovně v jihočeských Prachaticích. Policie prozradila podrobnosti a popsala, jak k činu došlo. Ukázalo se, že útočník jednal pod vlivem alkoholu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii

V době, kdy chtěli mít čeští fotbalisté spíše klid na přípravu na čtvrteční veledůležitou baráž o postup na mistrovství světa, český fotbal od úterního rána řeší největší korupční kauzu v jeho historii. Jedná se o případ týkající se podvodných sázek, tzv. match fixingu, a jak upozornil samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na mimořádné úterní tiskové konferenci, nikdo z podezřelých není v rámci této kauzy z vedení asociace, neboť ona sama byla iniciátorem tohoto vyšetřování. 

Zdroj: David Holub

Další zprávy