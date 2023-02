Válka na Ukrajině vyvolává opačné emoce, jedni Rusové cítí hrdost, jiní strach

Rok poté, co ruský prezident poslal své vojáky na Ukrajinu, je stále obtížné zjistit, co si 145 milionů Rusů o válce vůbec myslí. Oficiální průzkumy veřejného mínění nicméně říkají, že Putinova oblíbenost zůstává okolo 80 procent.

Osmatřicetiletá Jekatěrina je příznivkyní Putina a věří, že Rusko nakonec zvítězí, i když nyní bojuje s Ukrajinou, kterou podporuje Američany vedená Severoatlantická aliance. Její byt na jihu Moskvy je plný tašek darovaného oblečení a krabic s jídlem, které nasbírala, aby je poslala do Ruskem kontrolovaného Donbasu, kde zůstalo v důsledku války mnoho lidí bez střechy nad hlavou.

"Když můj přítel odjel bojovat jako dobrovolník, pochopila jsem, že i já musím dělat něco, abych pomohla," uvedla Jekatěrina, která nechtěla prozradit své příjmení ze strachu, že ji na internetu budou obtěžovat příznivci Ukrajiny. "Musíme pomoci bránit naši zemi, naše rodiny, ty, kteří jsou nám blízcí, a celé Rusko," dodala s tím, že podporuje prezidenta Putina i způsob, jakým zemi vede.

Podle průzkumu nezávislého nevládního střediska Levada podporuje ruskou armádu 75 procent Rusů, zatímco 19 procent ji nepodporuje a šest procent neví. Tři čtvrtiny Rusů rovněž očekávají, že Rusko zvítězí. Mnoho diplomatů i analytiků ale tato čísla zpochybňuje.

"Podporuju prezidenta a myslím si, že svou práci dělá dobře," uvedla Jekatěrina. "Rusko zvítězí. Jednoznačně," dodala.

Jen deset kilometrů jižně odsud žije jiná Jekatěrina, která má na celou situaci zcela opačný názor. Šestadvacetiletá Jekatěrina Vareniková, která kdysi pracovala pro státem kontrolovaný plynárenský gigant Gazprom, válku nenávidí a veřejně se staví proti Putinovi.

Když Rusové v lednu podnikli nálet na ukrajinské Dnipro, stála před moskevskou sochou ukrajinské básnířky Lesji Ukrajinky s transparentem "Ukrajinci nejsou naši nepřátele, jsou to naši bratři".

Její byt zeje prázdnotou. Všechno prodala nebo uložila do sklepa, zatímco se balila, aby mohla z Ruska odjet do Kyrgyzstánu, kde už žije její manžel. Ten Moskvu opustil již loni, brzy po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Vareniková vzpomíná na to, jak ji šokovalo, když loni v únoru poprvé uslyšela, že začala válka. Stejně jako mnoho jiných Rusů vždy udržovala úzké rodinné i přátelské vztahy s mnoha lidmi napříč bývalými postsovětskými zeměmi. Pamatuje si, jak jako dítě jezdila na prázdniny právě na Ukrajinu. Nyní její rodinu rozdělilo několik uzavřených hranic a neprůchodné frontové linie.

Po lednovém protestu strávila 12 dní ve vazbě.

"Mnoho mých přátel odjelo," říká Vareniková. "Když vám hrozí nebezpečí a nechcete se podílet na těchto událostech, musíte použít všechny prostředky k tomu, abyste utekli," dodala.

Brzy po začátku války Putin varoval Rusy, aby byli ostražití, pokud jde o ruské "zrádce", které se podle jeho slov bude snažit Západ použít k tomu, aby zničili zemi. Mnoho lidí ze země odešlo a někteří ruští představitelé nad tím vyjádřili své znepokojení. Jiní tyto obavy odmítli s tím, že Rusko je nyní mnohem jednotnější bez těch, jejichž "oddanost zemi je sporná".

"Je to velmi smutné, ale přijde mi, že tohle brzy neskončí," myslí si Vareniková. "Myslím, že to skončí teprve tehdy, když Rusko buď uzná porážku, nebo prohraje," dodává. Podle jejího názoru bude pověst Ruska a Rusů pošpiněna navždy. "My v Rusku ji pravděpodobně nikdy nebudeme schopni napravit," uzavírá.