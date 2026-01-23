Ve Spojených arabských emirátech se chystá historicky první trojstranné jednání o Ukrajině

Ve Spojených arabských emirátech se chystá historicky první trojstranné setkání zástupců Ruska, Ukrajiny a USA od začátku invaze. Donald Trump na místo vyslal své vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří do Abú Dhabí dorazili přímo z Moskvy. Tam absolvovali noční schůzku s Putinem, kterou Kreml označil za velmi upřímnou a v mnoha ohledech užitečnou.
Ukrajinskou delegaci tvoří vysoce postavení činitelé, mezi nimiž nechybí šéf rozvědky Kyrylo Budanov nebo ministr obrany Rustem Umerov. Ruskou stranu reprezentuje ředitel vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov. Zatím však zůstává nejasné, zda všichni aktéři skutečně usednou k jednacímu stolu ve stejnou chvíli, nebo budou rozhovory probíhat odděleně.
Prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve naznačil, že návrh mírové dohody je téměř hotový, ale hlavním kamenem úrazu zůstávají územní nároky. Donald Trump se ke schůzce vyjádřil optimisticky s tím, že obě strany konfliktu mají zájem na uzavření dohody. Skutečný výsledek dnešních rozhovorů a dopad předchozího jednání v Moskvě však zůstávají nejisté.
Bývalý americký ministr pro záležitosti veteránů Robert Wilkie vyjádřil značnou skepsi ohledně probíhajících diplomatických jednání. Podle něj neexistuje žádná jistota, že by Vladimir Putin v klíčových bodech ustoupil, a domnívá se, že ruský prezident hodlá v konfliktu setrvat až do konce. Wilkie v rozhovoru pro BBC uvedl, že jedinou silou schopnou Putina zastavit je totální porážka přímo na bojišti.
Zároveň připomněl postoj svého kolegy Keitha Kellogga, který dříve působil jako Trumpův zmocněnec pro Ukrajinu. Kellogg byl prý často frustrován tím, že lidé nebrali Putinova slova dostatečně vážně. Ruský lídr totiž podle Wilkieho již tři desetiletí jasně deklaruje svůj záměr pohltit sousední stát.
V Davosu ve čtvrtek zaznělo klíčové oznámení, které může zásadně změnit humanitární situaci v Pásmu Gazy. Ali Shaath, který byl jmenován do čela nového palestinského výboru pro správu enklávy, informoval diplomaty, že hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech. Pro obyvatele Gazy jde o víc než jen o otevření brány; je to životně důležitá spojnice se světem, která byla od května 2024 uzavřena.
Zdroj: Libor Novák