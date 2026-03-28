Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Libor Novák

28. března 2026 20:10

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře Foto: Reprofoto YouTube

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Záchranné týmy nasadily do boje o život velryby veškerou dostupnou techniku. K rozhýbání zvířete a vytvoření umělých vln využívaly čluny, zatímco na speciálních pontonech byly přistaveny bagry. Ty měly za úkol odtěžit tuny písku a vyhloubit v mořském dně kanál, který by oslabenému zvířeti umožnil únikovou cestu do volného moře.

Klíčový zlom nastal v noci na pátek. Podle mořského biologa Roberta Marca Lehmanna velryba „posbírala zbývající síly“ a dokázala se z písečného sevření uvolnit vlastními silami. Lehmann, který o úspěchu informoval na svých sociálních sítích, však zároveň varoval před předčasným optimismem. Zvíře je podle něj „velmi nemocné“ a čeká ho ještě nesmírně dlouhá cesta do jeho přirozeného domova v Atlantiku.

Kromě vyčerpání bojoval keporkak i s dalšími problémy. Záchranáři zjistili, že byl zapleten do rybářské sítě, kterou se jim sice podařilo z velké části odstranit, ale zanechala na něm stopy. Odborníci z organizace Sea Shepherd navíc upozornili, že zvíře trpí kožním onemocněním, což jeho šance na přežití v chladných vodách dále komplikuje.

Po osvobození se velryba nepohybovala přímočaře, ale ve vodě „kličkovala“, což naznačovalo dezorientaci. Na její cestě ji z bezpečné vzdálenosti doprovázela flotila plavidel, včetně dvou lodí vodní policie spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Cílem bylo nenásilně navigovat savce skrze úžiny mezi Německem, Dánskem a Švédskem zpět do Severního moře.

Naděje na definitivní záchranu však dostaly vážnou trhlinu hned v sobotu. Organizace Greenpeace potvrdila, že nešťastný keporkak znovu uvízl na mělčině, tentokrát v zátoce Wismar, přibližně 40 kilometrů východně od původního místa. Obavy expertů, kteří varovali, že se nemocné zvíře může do mělkých vod vrátit, se tak bohužel naplnily.

Podle mořských biologů se pravděpodobně jedná o mladého samce v migraci, který byl v této oblasti spatřen již dříve tento měsíc. Právě ve Wismaru byl již jednou vyprošťován z rybářských sítí. Skutečnost, že se zvíře opakovaně vrací k pobřeží a uvízne na písčitých prazích, vyvolává otázky o jeho zdravotním stavu a schopnosti navigace.

Keporkaci nejsou v Baltském moři původním druhem. Do této oblasti se často dostávají omylem, když následují hejna ryb za potravou. Odborníci spekulují, že k jejich navigačním problémům může přispívat i podmořský hluk z lodní dopravy, který narušuje jejich přirozený sonar a vede k osudným chybám při hledání cesty do oceánu.

Zemský premiér Daniel Günther poděkoval všem dobrovolníkům a záchranářům za jejich mravenčí práci při hloubení kanálů v mořském dně. Přestože se zdálo, že jejich dřina přinesla ovoce, sobotní opětovné uvíznutí ukazuje, že boj o život tohoto mořského obra zdaleka nekončí. Situace zůstává dramatická a vyžaduje neustálý dohled.

Velryba je nyní v péči odborníků, kteří monitorují její stav v zátoce Wismar. Každý další pokus o vyproštění je pro zvíře extrémně stresující a vysilující.  

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky

Generál Carsten Breuer, nejvýše postavený voják německého Bundeswehru, čelí úkolu, který by byl ještě před několika lety nemyslitelný: proměnit německou armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy. Podle Breuera je situace naléhavá, neboť Rusko masivně investuje do zbrojení a náboru. Varuje, že do roku 2029 bude Moskva schopna zahájit rozsáhlý útok proti území NATO, a Německo proto musí být připraveno na scénář velké války.
AfD (Alternativa pro Německo)

AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa

Vedení německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) začalo v tichosti brzdit své donedávna velmi vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním důvodem je klesající popularita šéfa Bílého domu v Německu, kterou způsobila především válka v Íránu. Zatímco řadoví členové strany nadále udržují kontakty s hnutím MAGA, špičky AfD se obávají, že přílišná blízkost k Washingtonu se před klíčovými volbami stává politickou přítěží.

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda" už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.

V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi

V americkém Washingtonu se pod povrchem aktuálních krizí začínají rýsovat kontury nové politické éry. Zatímco pozornost světa upírá zraky k Blízkému východu, kam jsou vysílány výsadkové jednotky, uvnitř Demokratické strany probíhá hluboké ideologické a generační přeskupování. Tato vnitřní dynamika naznačuje, že základy budoucí americké politiky se začínají nenápadně, ale zásadně měnit.

