Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.
Záchranné týmy nasadily do boje o život velryby veškerou dostupnou techniku. K rozhýbání zvířete a vytvoření umělých vln využívaly čluny, zatímco na speciálních pontonech byly přistaveny bagry. Ty měly za úkol odtěžit tuny písku a vyhloubit v mořském dně kanál, který by oslabenému zvířeti umožnil únikovou cestu do volného moře.
Klíčový zlom nastal v noci na pátek. Podle mořského biologa Roberta Marca Lehmanna velryba „posbírala zbývající síly“ a dokázala se z písečného sevření uvolnit vlastními silami. Lehmann, který o úspěchu informoval na svých sociálních sítích, však zároveň varoval před předčasným optimismem. Zvíře je podle něj „velmi nemocné“ a čeká ho ještě nesmírně dlouhá cesta do jeho přirozeného domova v Atlantiku.
Kromě vyčerpání bojoval keporkak i s dalšími problémy. Záchranáři zjistili, že byl zapleten do rybářské sítě, kterou se jim sice podařilo z velké části odstranit, ale zanechala na něm stopy. Odborníci z organizace Sea Shepherd navíc upozornili, že zvíře trpí kožním onemocněním, což jeho šance na přežití v chladných vodách dále komplikuje.
Po osvobození se velryba nepohybovala přímočaře, ale ve vodě „kličkovala“, což naznačovalo dezorientaci. Na její cestě ji z bezpečné vzdálenosti doprovázela flotila plavidel, včetně dvou lodí vodní policie spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Cílem bylo nenásilně navigovat savce skrze úžiny mezi Německem, Dánskem a Švédskem zpět do Severního moře.
Naděje na definitivní záchranu však dostaly vážnou trhlinu hned v sobotu. Organizace Greenpeace potvrdila, že nešťastný keporkak znovu uvízl na mělčině, tentokrát v zátoce Wismar, přibližně 40 kilometrů východně od původního místa. Obavy expertů, kteří varovali, že se nemocné zvíře může do mělkých vod vrátit, se tak bohužel naplnily.
Podle mořských biologů se pravděpodobně jedná o mladého samce v migraci, který byl v této oblasti spatřen již dříve tento měsíc. Právě ve Wismaru byl již jednou vyprošťován z rybářských sítí. Skutečnost, že se zvíře opakovaně vrací k pobřeží a uvízne na písčitých prazích, vyvolává otázky o jeho zdravotním stavu a schopnosti navigace.
Keporkaci nejsou v Baltském moři původním druhem. Do této oblasti se často dostávají omylem, když následují hejna ryb za potravou. Odborníci spekulují, že k jejich navigačním problémům může přispívat i podmořský hluk z lodní dopravy, který narušuje jejich přirozený sonar a vede k osudným chybám při hledání cesty do oceánu.
Zemský premiér Daniel Günther poděkoval všem dobrovolníkům a záchranářům za jejich mravenčí práci při hloubení kanálů v mořském dně. Přestože se zdálo, že jejich dřina přinesla ovoce, sobotní opětovné uvíznutí ukazuje, že boj o život tohoto mořského obra zdaleka nekončí. Situace zůstává dramatická a vyžaduje neustálý dohled.
Velryba je nyní v péči odborníků, kteří monitorují její stav v zátoce Wismar. Každý další pokus o vyproštění je pro zvíře extrémně stresující a vysilující.
Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky
AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa
před 48 minutami
Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu
před 1 hodinou
Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby
před 3 hodinami
Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy
před 4 hodinami
Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5
před 5 hodinami
Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv
před 6 hodinami
Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem
před 8 hodinami
Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži
před 9 hodinami
Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka
před 10 hodinami
Dnes v noci začne platit letní čas. Ručičky se posunou o hodinu dopředu
před 11 hodinami
Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko
před 12 hodinami
Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi
před 13 hodinami
Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení
včera
Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích
včera
Tři roky se čekalo. Babiš obnovuje společná vládní jednání se Slováky
včera
ČT se obává kolapsu. Lidé přijdou o StarDance, varuje Grolich
včera
Trump oznámil, kdy pojede do Číny. Návštěvu odložil kvůli válce s Íránem
včera
Tak zaúřadovalo zimní počasí. Na východě napadly desítky centimetrů sněhu
včera
Konec střídání času na obzoru. Zdechovský věří, že EU se brzy dohodne
včera
Ruská státní pokladna se tenčí. Putin vyzval oligarchy, aby podpořili obranný rozpočet země
včera
V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi
V americkém Washingtonu se pod povrchem aktuálních krizí začínají rýsovat kontury nové politické éry. Zatímco pozornost světa upírá zraky k Blízkému východu, kam jsou vysílány výsadkové jednotky, uvnitř Demokratické strany probíhá hluboké ideologické a generační přeskupování. Tato vnitřní dynamika naznačuje, že základy budoucí americké politiky se začínají nenápadně, ale zásadně měnit.
Zdroj: Libor Novák