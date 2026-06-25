Venezuela vyhlásila zónu katastrofy. Na místo zemětřesení míří záchranné týmy

Záchranné týmy naléhavě směřují k poničenému severnímu pobřeží Venezuely, kde téměř současná zemětřesení proměnila desítky budov v trosky. Panují obavy, že si katastrofa vyžádala tisíce lidských životů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že ministerstvo obrany pomůže s nasazením vyhledávacích a záchranných složek v zasaženém regionu.
Hlavní vstupní brána do země, mezinárodní letiště Simóna Bolívara nedaleko hlavního města Caracasu, byla vážně poškozena otřesy o síle 7,2 a 7,5 stupně, které od sebe dělilo necelých 40 sekund. Rubio zdůraznil, že nejnaléhavější potřebou je záchrana lidí zavalených pod troskami zřícených budov, přičemž klíčových bude nadcházejících 72 hodin.
Nejhorší škody patrně utrpěla pobřežní oblast v blízkosti mezinárodního letiště kolem měst La Guaira, Catia La Mar a Caraballeda. Řada velkých výškových budov byla srovnána se zemí a lidé zde zoufale pátrají po pohřešovaných příbuzných, přičemž v některých případech zmizely celé čtyřčlenné či pětičlenné rodiny.
Úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila region La Guaira za zónu katastrofy a událost označila za naprostou tragédii. Vážné škody zaznamenal také Caracas, kde se zřítilo několik budov ve čtvrtích Altamira a Los Palos Grandes. Šéf humanitární agentury OSN Ocha Tom Fletcher potvrdil plnou mobilizaci a okamžité vyslání podpory pro vyhledávací a záchranné práce.
Podle zprávy agentury OSN se jen v oblasti La Guaira zřítilo více než 100 budov, včetně velkého bytového domu Ritasol Palace a pobřežního hotelu Eduard’s. Mezi pohřešovanými jsou pětileté děti i starší lidé. Otřesy byly natolik silné, že je pocítili i obyvatelé brazilského města Manaus v Amazonii, které je od Caracasu vzdálené více než 1 600 kilometrů, což tamní lidi přimělo k útěku z domovů. Severní Venezuelu navíc dál sužují následné dotřesy.
Světoví lídři vyjadřují soustrast a podporu zemi, která se již dříve potýkala s hospodářskou a humanitární krizí i politickou represí. Francouzský prezident Emmanuel Macron deklaroval připravenost poskytnout pomoc společně s evropskými partnery a oznámil okamžité nasazení týmu 85 specializovaných záchranářů.
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyjádřil velké znepokojení a zármutek nad osudem venezuelského lidu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy jsou připraveny a schopny pomoci, a instruoval všechny vládní agentury k rychlému jednání.
Prezidentka Rodríguezová, která se ujala moci po pádu diktátora Nicoláse Madura, vyjádřila na sociálních sítích vděčnost za globální vlnu solidarity. V televizním projevu potvrdil, že státem nejvíce zasaženým tímto bezprecedentním seismickým jevem je právě La Guaira, kterou úřady považují za epicentrum katastrofy. Letecké záběry ukazují zkázu karibských plážových městeček a letovisek západně od letiště, kde je mnoho budov na pobřeží zcela zničeno.
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Zdroj: Libor Novák