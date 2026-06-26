Venezuelu možná nezasáhla dvě zemětřesení, ale jedno masivní. Experti popsali, proč je v tom obrovský rozdíl

Podle nových vědeckých hypotéz mohlo být středeční ničivé zemětřesení ve Venezuele, které bylo původně označeno za vzácný dvojitý otřes neboli doublet, ve skutečnosti jedním masivním zemětřesením. Potvrzení této skutečnosti by mohlo zásadně ovlivnit seismologický výzkum a předpovídání závažnosti budoucích otřesů, přestože z hlediska lidských ztrát a materiálních škod na zemském povrchu nehraje přesná interpretace roli.
Podle předběžných dat americké geologické služby USGS zasáhlo severní Venezuelu nejdříve zemětřesení o síle 7,2 stupně a o pouhých 39 sekund později následoval otřes o síle 7,5 stupně. Pokud by se však prokázalo, že šlo o dva pulzy jednoho dlouhého pukání zemské kůry, odpovídal by celý jev jedinému obřímu zemětřesení o síle 7,6 magnitudy.
Podle seismoložky Judith Hubbardové z Cornellovy univerzity trvá velké zemětřesení obvykle 30 až 40 sekund a neodehrává se naráz, řekla pro CNN. Začíná v jednom bodě a šíří se podél zlomu, kde v různých časech trhá odlišné části. V případě Venezuely mohl první pulz vyvolat dominový efekt dalších záškubů, které vyvrcholily silnějším pokračováním.
Jelikož se však druhý velký otřes odehrál ještě během chvění toho prvního, je pro vědce v současných datech velmi obtížné oba jevy přesně rozklíčovat. S hlubší analýzou seismických záznamů v následujících dnech tak může teorie o dvou samostatných událostech padnout. Dvojitá zemětřesení o podobné energii jsou přitom prokazatelně ničivější než běžné hlavní otřesy doprovázené slabšími následnými dotřesy.
Původní hlášení USGS lokalizovalo dvě odlišná ohniska ve vzdálenosti 5 až 10 kilometrů od sebe, což vedlo k domněnce, že jedno zemětřesení spustilo druhé. Agentura navíc naznačila, že se zlomy pohybovaly v protisměru. Hubbardová však upozorňuje, že seismická data jsou zatím nejednoznačná a přesnou orientaci zlomů i směr posunu nelze bez dalších podkladů určit.
Jasno by do situace mohly vnést až slabší následné otřesy v okolí Caracasu, pokud budou vykazovat stejné vzorce chování jako úvodní otřesy. Definitivní potvrzení procesů v podzemí ale komplikuje poškození infrastruktury, rozsáhlé výpadky proudu a nedostatečně hustá síť seismických stanic v regionu, takže vědci budou muset spoléhat i na satelitní snímky.
Zemětřesení vzniklo na rozhraní karibské a jihoamerické tektonické desky, které se vůči sobě pohybují rychlostí přibližně 20 milimetrů za rok. Přestože severní Venezuela zažila za poslední století pouze sedm otřesů o síle 6 a více stupňů, oblast kolem Caracasu je specifická svými podzemními sedimenty. Tyto usazeniny dokážou seismické vlny zpomalit a zároveň zesílit, což dramaticky zvyšuje jejich destruktivní sílu.
Navíc hrozí propadání půdy pod základy budov. Vědecká obec očekává, že tato událost bude podrobně zkoumána a pomůže lépe odhadnout, jak moc může zemětřesení během prvních několika sekund od svého propuknutí narůst. Podobný případ dvojitého zemětřesení o síle 7,8 a 7,7 stupně zasáhl v roce 2023 Turecko a Sýrii, tehdy však otřesy dělilo devět hodin.
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Zdroj: Libor Novák