VIDEO: Novináři se zeptali Trumpa na hodnocení voleb v Maďarsku. Urazil se a odešel

Americký prezident Donald Trump, který Viktora Orbána v předvolební kampani hlasitě podporoval, reagoval na zprávu o jeho porážce velmi neobvyklým způsobem. Zatímco z celého světa přicházely gratulace vítěznému Péteru Magyarovi, v Bílém domě zavládlo nezvyklé ticho. Když se nakonec novináři pokusili získat Trumpovo vyjádření přímo, dočkali se překvapivé scény, která nyní zaplavuje sociální sítě.
Na videích, která se šíří na platformě X, je zachycen moment, kdy se reportéři začínají amerického prezidenta dotazovat na výsledek maďarských voleb. Donald Trump, který obvykle nepromarní žádnou příležitost ke komentování světového dění, v tu chvíli přestal odpovídat a beze slova od novinářů odešel. Tato reakce „mlčením“ ostře kontrastuje s jeho předchozími příspěvky na Truth Social, kde Orbána označoval za „skvělého muže“ a „vítěze“, kterého plně podporuje.
Trumpova neochota komentovat pád svého klíčového evropského spojence je dávána do souvislosti s jeho vlastní politickou image „tvůrce vítězů“. Před volbami dokonce vyslal do Budapešti viceprezidenta JD Vance, aby Orbánovi pomohl v závěru kampaně. Rychlá porážka maďarského premiéra a jeho odchod do opozice tak pro Trumpovu administrativu představují citelnou diplomatickou i symbolickou ránu, se kterou se prezident, soudě podle jeho vyhýbavé reakce, zatím odmítá veřejně ztotožnit.
Nejdůležitější maďarské volby za poslední desetiletí přinesly zásadní vítězství pro principy demokracie a odpovědnosti. Pro Maďary znamená drtivá porážka Viktora Orbána a jeho strany Fidesz konec šestnáctiletého období poznamenaného korupcí a kvaziautoritářstvím. Dopady tohoto výsledku však sahají daleko za hranice Budapešti – od Moskvy až po Washington. Vítězství opozičního lídra Pétera Magyara je jasným odmítnutím sil nativismu a politiky zášti, které se v posledních letech staly součástí hlavního politického proudu.
Překvapením nebyla ani tak rekordní volební účast přesahující 74 %, ani samotný výsledek v podobě ústavní většiny pro stranu Tisza. Největším šokem pro mnohé bylo Orbánovo okamžité uznání porážky. Odstoupil bez pokusu o vyvolání krize nebo zneužití bezpečnostních složek k udržení moci. Tím odvrátil hrozbu krvavých střetů a možné „barevné revoluce“, čímž si oddechlo nejen liberální Maďarsko, ale i celá Evropská unie.
Magyar nyní stojí před nelehkým úkolem přinést změny, aniž by si znepřátelil miliony bývalých voličů Fideszu. Již vyzval k rezignaci prezidenta Tamáse Sulyoka a další Orbánovy věrné. Ústavní většina, kterou získal, bude klíčová pro demontáž struktur autoritářského státu. Orbánův systém totiž sice nebyl plnohodnotnou autokracií, ale využíval strukturální prvky, jako bylo účelové překreslování volebních obvodů, ovládnutí mediálního ekosystému a zneužívání státních fondů ve prospěch politických spojenců.
Orbánův pád byl nakonec nevyhnutelný, protože voliči dříve či později odmítnou vládu, která se snaží maskovat neschopnost nabídnout lepší budoucnost obviňováním vnějších nepřátel. Maďarsko bylo pod Orbánem hodnoceno jako nejvíce zkorumpovaná země Evropy a v roce 2025 se ocitlo na posledním místě v EU v žebříčku bohatství domácností. Symbolem hněvu se staly záběry honosných sídel vládních elit, v jejichž zahradách se proháněly zebry, zatímco zbytek země bojoval s drastickou inflací.
Na mezinárodní scéně je největším poraženým Rusko. Vladimir Putin se přitom osobně angažoval a vyslal do Maďarska své experty, aby Orbánovi pomohli udržet moc. Maďarsko bylo za Orbána nejsilnějším prokremelským hlasem v EU, blokovalo pomoc Ukrajině a vynášelo důvěrné informace z unijních jednání do Moskvy. Odhalené záznamy hovorů, kde se Orbán přirovnával k myši pomáhající ruskému lvu, jen potvrdily, jak hluboko tato závislost sahala.
Další citelnou ránu utržil Bílý dům Donalda Trumpa. Návštěva viceprezidenta JD Vance v Budapešti těsně před volbami byla vrcholem pokrytectví – Vance sice verbálně brojil proti cizímu vměšování, ale sám se ho přímo účastnil. Trumpova veřejná podpora a sliby „plné ekonomické moci USA“ pro Orbána se nyní obrátily proti němu. Trump, který těžce nese prohry, se nyní ocitl na straně poražených v přímém přenosu.
Maďarské volby také zasadily ránu fenoménu „putinizace globální politiky“. Budapešť byla za Orbána centrem ultrakonzervativních think-tanků a místem konání konferencí CPAC, kde vystupovaly postavy jako Nigel Farage nebo Tucker Carlson. Tento ideologický uzel se nyní rozpadá. Pozorně bude reagovat i Čína, která v Maďarsku viděla snadnou vstupní bránu do EU pro své investice do výroby baterií a elektromobilů. Magyar bude muset zvážit, zda tyto lukrativní vazby obětovat ve prospěch své evropské kredibility.
Vítězi jsou kromě samotných Maďarů také Evropská unie a Ukrajina. Pro Brusel je zpráva o atraktivitě evropských hodnot povzbuzením, pro Kyjev pak znamená konec systematického vetování životně důležité pomoci. Ostatní kritici Ukrajiny, jako například Slovensko, budou nyní v EU mnohem izolovanější a budou muset volit mezi tichým souhlasem a nepříjemnou konfrontací s většinou bloku.
Přestože jsou výsledky z Maďarska příslibem, světový trend směřující k neliberalismu stále trvá. Američtí politici z krajní pravice budou maďarskou lekci podrobně studovat před nadcházejícími volbami do Kongresu. Pokud dojdou k závěru, že Orbánova forma autoritářství byla příliš „měkká“ a právě to ho stálo moc, hrozí, že se pro příště vydají cestou mnohem tvrdšího a nekompromisnějšího postupu.
Maďarský volební systém patří k těm nejsložitějším v Evropě i na celém světě. Pokud se chcete zorientovat v tom, jak se dnes rozhoduje o složení tamního jednokomorového parlamentu, přinášíme vám stručný přehled jeho fungování.
Zdroj: Libor Novák