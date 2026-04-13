VIDEO: Novináři se zeptali Trumpa na hodnocení voleb v Maďarsku. Urazil se a odešel

Libor Novák

13. dubna 2026 12:24

Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump, který Viktora Orbána v předvolební kampani hlasitě podporoval, reagoval na zprávu o jeho porážce velmi neobvyklým způsobem. Zatímco z celého světa přicházely gratulace vítěznému Péteru Magyarovi, v Bílém domě zavládlo nezvyklé ticho. Když se nakonec novináři pokusili získat Trumpovo vyjádření přímo, dočkali se překvapivé scény, která nyní zaplavuje sociální sítě.

Na videích, která se šíří na platformě X, je zachycen moment, kdy se reportéři začínají amerického prezidenta dotazovat na výsledek maďarských voleb. Donald Trump, který obvykle nepromarní žádnou příležitost ke komentování světového dění, v tu chvíli přestal odpovídat a beze slova od novinářů odešel. Tato reakce „mlčením“ ostře kontrastuje s jeho předchozími příspěvky na Truth Social, kde Orbána označoval za „skvělého muže“ a „vítěze“, kterého plně podporuje.

Trumpova neochota komentovat pád svého klíčového evropského spojence je dávána do souvislosti s jeho vlastní politickou image „tvůrce vítězů“. Před volbami dokonce vyslal do Budapešti viceprezidenta JD Vance, aby Orbánovi pomohl v závěru kampaně. Rychlá porážka maďarského premiéra a jeho odchod do opozice tak pro Trumpovu administrativu představují citelnou diplomatickou i symbolickou ránu, se kterou se prezident, soudě podle jeho vyhýbavé reakce, zatím odmítá veřejně ztotožnit.

Nejdůležitější maďarské volby za poslední desetiletí přinesly zásadní vítězství pro principy demokracie a odpovědnosti. Pro Maďary znamená drtivá porážka Viktora Orbána a jeho strany Fidesz konec šestnáctiletého období poznamenaného korupcí a kvaziautoritářstvím. Dopady tohoto výsledku však sahají daleko za hranice Budapešti – od Moskvy až po Washington. Vítězství opozičního lídra Pétera Magyara je jasným odmítnutím sil nativismu a politiky zášti, které se v posledních letech staly součástí hlavního politického proudu.

Překvapením nebyla ani tak rekordní volební účast přesahující 74 %, ani samotný výsledek v podobě ústavní většiny pro stranu Tisza. Největším šokem pro mnohé bylo Orbánovo okamžité uznání porážky. Odstoupil bez pokusu o vyvolání krize nebo zneužití bezpečnostních složek k udržení moci. Tím odvrátil hrozbu krvavých střetů a možné „barevné revoluce“, čímž si oddechlo nejen liberální Maďarsko, ale i celá Evropská unie.

Magyar nyní stojí před nelehkým úkolem přinést změny, aniž by si znepřátelil miliony bývalých voličů Fideszu. Již vyzval k rezignaci prezidenta Tamáse Sulyoka a další Orbánovy věrné. Ústavní většina, kterou získal, bude klíčová pro demontáž struktur autoritářského státu. Orbánův systém totiž sice nebyl plnohodnotnou autokracií, ale využíval strukturální prvky, jako bylo účelové překreslování volebních obvodů, ovládnutí mediálního ekosystému a zneužívání státních fondů ve prospěch politických spojenců.

Orbánův pád byl nakonec nevyhnutelný, protože voliči dříve či později odmítnou vládu, která se snaží maskovat neschopnost nabídnout lepší budoucnost obviňováním vnějších nepřátel. Maďarsko bylo pod Orbánem hodnoceno jako nejvíce zkorumpovaná země Evropy a v roce 2025 se ocitlo na posledním místě v EU v žebříčku bohatství domácností. Symbolem hněvu se staly záběry honosných sídel vládních elit, v jejichž zahradách se proháněly zebry, zatímco zbytek země bojoval s drastickou inflací.

Na mezinárodní scéně je největším poraženým Rusko. Vladimir Putin se přitom osobně angažoval a vyslal do Maďarska své experty, aby Orbánovi pomohli udržet moc. Maďarsko bylo za Orbána nejsilnějším prokremelským hlasem v EU, blokovalo pomoc Ukrajině a vynášelo důvěrné informace z unijních jednání do Moskvy. Odhalené záznamy hovorů, kde se Orbán přirovnával k myši pomáhající ruskému lvu, jen potvrdily, jak hluboko tato závislost sahala.

Další citelnou ránu utržil Bílý dům Donalda Trumpa. Návštěva viceprezidenta JD Vance v Budapešti těsně před volbami byla vrcholem pokrytectví – Vance sice verbálně brojil proti cizímu vměšování, ale sám se ho přímo účastnil. Trumpova veřejná podpora a sliby „plné ekonomické moci USA“ pro Orbána se nyní obrátily proti němu. Trump, který těžce nese prohry, se nyní ocitl na straně poražených v přímém přenosu.

Maďarské volby také zasadily ránu fenoménu „putinizace globální politiky“. Budapešť byla za Orbána centrem ultrakonzervativních think-tanků a místem konání konferencí CPAC, kde vystupovaly postavy jako Nigel Farage nebo Tucker Carlson. Tento ideologický uzel se nyní rozpadá. Pozorně bude reagovat i Čína, která v Maďarsku viděla snadnou vstupní bránu do EU pro své investice do výroby baterií a elektromobilů. Magyar bude muset zvážit, zda tyto lukrativní vazby obětovat ve prospěch své evropské kredibility.

Vítězi jsou kromě samotných Maďarů také Evropská unie a Ukrajina. Pro Brusel je zpráva o atraktivitě evropských hodnot povzbuzením, pro Kyjev pak znamená konec systematického vetování životně důležité pomoci. Ostatní kritici Ukrajiny, jako například Slovensko, budou nyní v EU mnohem izolovanější a budou muset volit mezi tichým souhlasem a nepříjemnou konfrontací s většinou bloku.

Přestože jsou výsledky z Maďarska příslibem, světový trend směřující k neliberalismu stále trvá. Američtí politici z krajní pravice budou maďarskou lekci podrobně studovat před nadcházejícími volbami do Kongresu. Pokud dojdou k závěru, že Orbánova forma autoritářství byla příliš „měkká“ a právě to ho stálo moc, hrozí, že se pro příště vydají cestou mnohem tvrdšího a nekompromisnějšího postupu.

11. dubna 2026 21:11

Bílý dům oficiálně odhalil plány Trumpova největšího oblouku na světě

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Je hrozný a slabý, zaútočil Trump na papeže Lva. Ten promptně zareagoval

Vztah mezi americkým prezidentem a hlavou katolické církve dosáhl historického bodu mrazu. Donald Trump v bezprecedentním útoku označil papeže Lva XIV. za „slabého“, „hrozného“ a „příliš liberálního“. Tato ostrá slova zazněla poté, co pontifik, jenž se narodil v USA, během víkendové modlitby ve Vatikánu kritizoval válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem jako projev „bludu všemocnosti“.
Prezident Trump

Trump nařídil americkému námořnictvu blokádu Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil radikální změnu vojenské strategie v oblasti Blízkého východu. Ve svém prohlášení uvedl, že nařídil námořnictvu Spojených států zahájit blokádu všech lodí, které se pokoušejí vplout do Hormuzského průlivu nebo jej opustit. Tento krok přichází v době extrémního napětí, kdy se tato klíčová námořní cesta stala středobodem globálního konfliktu.

před 7 minutami

před 51 minutami

před 1 hodinou

Péter Magyar

Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar slibuje návrat k evropským hodnotám

Péter Magyar, lídr vítězné strany Tisza, se bezprostředně po historickém volebním úspěchu obrátil na své příznivce s jasným poselstvím. Přestože oslavy trvaly dlouho do noci, hned v pondělí ráno poděkoval voličům doma i v zahraničí. Prohlásil, že je pro něj obrovskou ctí získat mandát k vytvoření vlády, která bude v příštích čtyřech letech usilovat o svobodné, evropské, funkční a soucitné Maďarsko. Zdůraznil, že jeho kabinet bude vládou všech Maďarů bez rozdílu.

před 2 hodinami

Ropná rafinerie

Cena ropy po Trumpově oznámení opět poskočila. Znovu překonala hranici 100 dolarů za barel

Americký prezident Donald Trump oznámil, že v pondělí v 15:00 středoevropského času zahájí námořní blokádu íránských přístavů. Tento krok následuje po krachu víkendových mírových rozhovorů a představuje další zásadní eskalaci napětí v regionu. Podle prohlášení amerického velení Centcom se opatření bude týkat veškeré námořní dopravy, která do íránských přístavů vplouvá nebo z nich vyplouvá.

před 3 hodinami

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Neliberální demokracie, nebo národní konzervatismus? Skončila Orbánova éra, kterou nikdo nedokázal pojmenovat

Šestnáctileté vládnutí Viktora Orbána v Maďarsku bylo často označováno za jeden velký experiment, pro který však ani on sám dlouho nemohl najít to správné pojmenování. Termín „neliberální demokracie“ působil příliš negativně, a tak jeho američtí přátelé raději používali označení „národní konzervatismus“. Ani to však zcela neodpovídalo realitě, protože na rozdíl od klasických konzervatvců byl Orbán spíše rebelem, který se neustále radikalizoval a odmítal se přizpůsobit zavedeným pořádkům.

před 4 hodinami

Kirill Dmitrijev

Volby v Maďarsku rezonují světem. Podle Kremlu urychlí rozpad EU, v USA se mluví o prohře Trumpa

Poradce ruského prezidenta pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničím a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev předpovídá blízký konec Evropské unie. Podle jeho vyjádření výsledky nedávných parlamentních voleb v Maďarsku tento proces rozpadu výrazně urychlí. Dmitrijev vyzval veřejnost, aby si pravdivost jeho slov ověřila za čtyři měsíce.

před 4 hodinami

Hormuzský průliv

Co má za lubem? Experti vysvětlili, proč Trump nařídil blokaci Hormuzského průlivu

Napětí na Blízkém východě dosáhlo kritického bodu poté, co americká armáda oznámila zahájení námořní blokády íránských přístavů. Opatření má vstoupit v platnost v pondělí v 16:00. Podle prohlášení amerického centrálního velitelství bude blokáda vymáhána nestranně vůči plavidlům všech národů, která by směřovala do íránských přístavů nebo z nich vyplouvala.

před 4 hodinami

Andrej Babiš

Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb

Čeští politici v posledních hodinách reagovali na výsledky parlamentních voleb v Maďarsku, kde končí éra Viktora Orbána v premiérském úřadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) poblahopřál Peteru Magyarovi k vítězství a vyzval ho ke konstruktivní spolupráci obou zemí. 

před 13 hodinami

Aktualizováno před 13 hodinami

Péter Magyar

Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku

Maďarská opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála parlamentní volby. Vyplývá to jak z průběžného sčítání hlasů, tak i z přiznání porážky, které na tiskové konferenci zaznělo z úst lídra vládní strany Fidesz a maďarského premiéra Viktora Orbána. Magyar na sociálních sítích oznámil, že už mu Orbán zavolal a poblahopřál mu k vítězství ve volbách.

včera

Viktor Orbán

Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?

Volební porážka Viktora Orbána ukázala, že ani patnáct let budování systému „státního zajetí“, překreslování volebních obvodů či ovládnutí mediální krajiny nedokáže ochránit silného lídra, pokud ztratí kontakt se svou voličskou základnou. Orbánův pád nezvrátila ani masivní podpora jeho ideologických spojenců z hnutí MAGA, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance, kteří neváhali porušit diplomatické tabu a aktivně se zapojili do maďarské kampaně.

včera

Povolební proslov Pétera Magyara

První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody

Maďarsko prožilo historický zvrat, který definitivně ukončil dlouholetou éru Viktora Orbána. Podle aktuálních výsledků zvítězila opoziční strana Tisza s tak drtivým náskokem, že v parlamentu získá ústavní dvoutřetinovou většinu. Lídr vítězné strany Péter Magyar vystoupil se zásadním projevem na budapešťském náměstí Batthyány, kde ho vítaly tisíce nadšených příznivců.

včera

Petr Macinka

Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO

Volební zemětřesení v Maďarsku, které po šestnácti letech odstavilo od moci Viktora Orbána, vyvolalo okamžitou odezvu i na české politické scéně. Tuzemští představitelé napříč politickým spektrem sledují nástup opoziční strany Tisza k ústavní většině s velkým zájmem. Podle mnoha z nich se jedná o historický zlom, který ovlivní dynamiku v celém středoevropském regionu.

včera

Ursula von der Leyenová

„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji.“ Evropa slaví konec Orbána

Vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách vyvolalo okamžitou vlnu reakcí napříč celou Evropou. Přední představitelé Evropské unie i jednotlivých států vnímají výsledek jako zásadní obrat v dosavadním směřování země. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v této souvislosti uvedla, že maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji, a zdůraznila, že si země vybrala společnou evropskou budoucnost.

včera

Maďaři zaplavili ulice Budapešti

Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána

Budapešť zažívá noc, na kterou se bude vzpomínat desítky let. Poté, co premiér Viktor Orbán přiznal porážku ve volbách, vypukly v centrále opoziční strany Tisza na břehu Dunaje nepopsatelné oslavy. Dav fanoušků Pétera Magyara zaplnil nábřeží maďarskými vlajkami a vzduchem létají zátky od šampaňského, doprovázené slzami štěstí a nekonečným objímáním.

včera

Volby v Maďarsku

Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině

Parlamentní volby nezpůsobily rekordní zájem voličů pouze na území Maďarska, ale také na zahraničních zastupitelských úřadech. Výjimkou podle webu index.hu nebylo ani hlavní město České republiky, kde se před maďarskou ambasádou v Praze tvořily dlouhé, několikasetmetrové fronty. Přestože v Praze panovalo citelně horší počasí než v Budapešti, odhodlání voličů to neoslabilo a zástupy lidí byly k vidění po celou neděli až do odpoledních hodin.

včera

Péter Magyar

Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?

Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který stojí v čele své strany Tisza, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

včera

Volby v Maďarsku

Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice

Sčítání hlasů v maďarských parlamentních volbách pokračuje a dosavadní výsledky naznačují, že opoziční strana Tisza směřuje k drtivému vítězství. Podle aktuálních dat Národního volebního úřadu, která vycházejí z 22,05 % zpracovaných lístků pro stranické kandidátky, získala Tisza 51,22 % hlasů. Vládní koalice Fidesz-KDNP zatím zaostává se ziskem 40,11 %.

Aktualizováno včera

Péter Magyar

Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza

Maďarsko má za sebou historický nedělní večer, který pravděpodobně přepíše politickou mapu země. V 19 hodin se po celém státě definitivně uzavřely volební místnosti, čímž skončilo hlasování v parlamentních volbách roku 2026. Od tohoto okamžiku začal v sídlech volebních komisí mravenčí proces sčítání hlasů, který vzhledem k obrovskému zájmu občanů potrvá celou noc.

včera

Jak funguje volební systém v Maďarsku? Patří k nejsložitějším na světě

Maďarský volební systém patří k těm nejsložitějším v Evropě i na celém světě. Pokud se chcete zorientovat v tom, jak se dnes rozhoduje o složení tamního jednokomorového parlamentu, přinášíme vám stručný přehled jeho fungování.

Zdroj: Libor Novák

