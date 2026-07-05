„Vražda Trumpa je naší povinností.“ Na pohřbu Chameneího zazněly výzvy k likvidaci prezidenta USA

Při nedělních smutečních modlitbách za zavražděného bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího v Teheránu zazněly otevřené výzvy k likvidaci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Írán v současnosti pořádá týden masových pohřebních průvodů za Chameneího a další členy jeho rodiny, kteří zahynuli hned v první den americko-izraelského válečného konfliktu letos osmadvacátého února. Samotný pohřeb byl kvůli probíhajícím bojům odložen a nynější smuteční obřad ve velkolepé teheránské mešitě Imam Khomeini Grand Mosalla se proměnil v politickou manifestaci spojující hluboký zármutek s požadavky na odvetu.
Smuteční dav, který zaplnil prostory mešity určené pro třicet tisíc lidí již dlouho před úsvitem, byl znatelně větší a radikálnější než během úvodního dne ceremoniálu. Shromáždění lidé mávali íránskými vlajkami, portréty zabitého vůdce a rudými prapory, které v šíitské tradici symbolizují pomstu. Nad kopulí mešity byl vztyčen červený prapor s nápisem provolávajícím pomstu za imáma Husajna. Celá událost byla ze strany íránského režimu pečlivě naplánována s cílem demonstrovat světu společenskou odolnost země a její pevné odhodlání bránit svou nezávislost za každou cenu.
Přímo před zahájením ranních modliteb vystoupil básník Mohammad Rasúlí, jehož schválený projev vyvolal v davu nadšený ohlas. Rasúlí prohlásil, že od nynějška je pro Íránce rubášem jejich oděv a že vražda Donalda Trumpa je jejich přímou povinností. Ve svém vystoupení se emotivně ptal, proč je nejopovrženíhodnější muž na světě stále naživu a proč by neměl být zlikvidován ten, kdo zabil jejich imáma. Na okrajích ceremonie se objevily také plakáty a nápisy podporující myšlenku zabití Trumpa i izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Hlavní smuteční modlitby vedl sedmadevadesátiletý duchovní z Qomu, ajatolláh Dža'far Subhání. Texty byly čteny nejen za samotného Chameneího, ale i za další čtyři zabité členy rodiny, mezi nimiž byla jeho snacha a teprve čtrnáctiměsíční vnučka Zahra. Právě pohled na drobnou rakev malé vnučky patřil k nejvíce zdrcujícím momentům celého ceremoniálu. Na zdech mešity mezitím truchlící křídou psali vzkazy lásky pro zesnulého vůdce a vyjadřovali věrnost jeho nástupci.
Velkou pozornost vzbudila pokračující veřejná absence nového nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, který byl do funkce jmenován deset dní po smrti svého otce. Modžtaba se na veřejnosti neobjevil ani nenahrál žádný audiovzkaz již tři měsíce a nedorazil ani na pohřeb své vlastní manželky, který se konal minulý čtvrtek. Zatímco jeho tři bratři stáli společně u otcovy rakve, nový vůdce zůstává skryt před zraky veřejnosti. Představitelé režimu přiznávají, že byl při útocích zraněn, avšak odmítají, že by utrpěl trvalé zohavení obličeje nebo amputaci.
Smutečního obřadu se otevřeně zúčastnila většina nejvyšších představitelů íránské politické, vojenské i justiční scény, včetně velitele jednotek al-Quds Esmáíla Qaáního. Jejich přítomnost naznačuje, že íránští činitelé mají jisté záruky, podle nichž dohodnuté příměří se Spojenými státy vylučuje jakýkoliv útok na tuto ceremonii. Maximální ochrana Modžtaby Chameneího je však pro režim prioritou i kvůli vyjádřením některých amerických komentátorů, kteří pohřeb označili za nevyužitou příležitost k likvidaci celého íránského vedení najednou.
Donald Trump, který v lednu varoval, že v případě pokusu o jeho osobu dá pevné instrukce k vymazání Íránu z povrchu zemského, komentoval pohřební pláč slovy, že považuje slzy truchlících za falešné, protože si myslel, že lidé Chameneího nenáviděli. Účastníci ceremonie však projevovali upřímný zármutek nad ztrátou duchovního vůdce, který stál v čele země téměř čtyřicet let. Mnozí z nich cestovali obrovské vzdálenosti s minimem peněz a spali v provizorních ubytovnách v učebnách nebo kancelářích, přičemž dobrovolníci v okolí mešity dlouho do noci zdarma nabízeli jídlo a pití.
Atmosféra solidarity a odhodlání bránit zemi byla patrná i u obyvatel, kteří režim v minulosti kritizovali nebo se účastnili lednových masových protestů. Podle pamětníků si i mladí lidé po zkušenostech s izraelským bombardováním Teheránu uvědomili, že cizí útoky nemají na mysli jejich dobro. Lidé vnímají atentát na hlavního představitele státu uprostřed diplomatických vyjednávání jako čistý podraz, který ohrožuje samotné přežití národa. Obyvatelé deklarují, že je lidské nesouhlasit s vlastní vládou, ale v případě napadení vlasti je povinností ji bránit.
Zatímco v okolí mešity panovala vyostřená protiamerická atmosféra, o několik kilometrů dál v moderních čtvrtích severního Teheránu žily rodiny v restauracích běžným životem bez hidžábů. Tento kulturní a ekonomický rozdíl mezi účastníky pohřbu a zbytkem hlavního města ukazuje na hlubokou majetkovou nerovnost v zemi. Přestože úřady oficiální čísla nezveřejnily, neoficiálně hovoří o více než dvou milionech účastníků úvodního dne. Pohřební rituály budou pokračovat masovým průvodem v Teheránu, následným převozem těla do svatého města Qom, do dvou svatých měst v Iráku a nakonec do Mašhadu, kde se Chameneí v roce 1939 narodil.
Související
Írán pohřbívá zesnulého Alího Chameneího. Modžtaba na obřadech chybí
Teherán se chystá na obří akci pro miliony lidí, pohřeb Chameneího ale běžné Íránce nezajímá
Alí Chameneí (íránský ajatolláh) , Donald Trump , Írán
Aktuálně se děje
před 53 minutami
„Vražda Trumpa je naší povinností.“ Na pohřbu Chameneího zazněly výzvy k likvidaci prezidenta USA
před 2 hodinami
Tichý zabiják: Vědci popsali, jak ultrazpracované potraviny ničí tělo a radí, jak se jim vyhnout
před 3 hodinami
Na USA už se spoléhat nedá. Jak se Evropa připravuje na ruskou invazi?
před 4 hodinami
Írán pohřbívá zesnulého Alího Chameneího. Modžtaba na obřadech chybí
před 5 hodinami
Po střelbě v New Yorku osm zraněných. Mezi nimi čtyři malé děti
před 6 hodinami
Trump kvůli válce na Ukrajině telefonoval s Putinem i Zelenským
před 8 hodinami
Extrémní počasí rozjelo v Evropě válku o klimatizace
před 9 hodinami
Příští rok téměř 25 tisíc, o rok později až 27 tisíc. Jak v Česku poroste minimální mzda?
před 10 hodinami
Nastává zlatý věk Ameriky, prohlásil Trump při 250. výročí od vyhlášení nezávislosti
před 12 hodinami
Počasí: Příští týden bude ve znamení deště, o víkendu dorazí tropy
včera
Ukrajinská armáda provedla rozsáhlý útok na ropný terminál v Petrohradu
včera
Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu, řekl Pavel tureckému tisku
včera
EU uvalila sankce na vědce podezřelé z otravy Navalného
včera
Opět ho vypískají? Klempíř dorazil na festival do Varů, i když tvrdil, že nepřijede
včera
Jak skončí válka na Ukrajině? Z pěti možných scénářů zbyly poslední dvě varianty
včera
Fotbalové MS v ohrožení. Kvůli počasí se mohou rušit zápasy, teploty porostou na 46 stupňů
včera
USA praží žhavé počasí. Kvůli vedru se ruší oslavy Dne nezávislosti
včera
Stovky letadel, největší ohňostroj v historii. Trump na dnešek slibuje mohutné oslavy Dne nezávislosti
včera
Do ulic Erfurtu vyšly tisíce extremistů, blokují vstup na sjezd AfD
včera
Putin po mohutném bombardování Kyjeva nařídil pokračování masivních úderů proti Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin nařídil pokračování masivních úderů proti Ukrajině. Během své návštěvy záložního velitelského stanoviště Společné skupiny sil prohlásil, že útoky zaměřené na ukrajinský vojensko-průmyslový komplex a infrastrukturu zajišťující jeho provoz musí bezpřestání pokračovat.
Zdroj: Libor Novák