Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?

Libor Novák

12. dubna 2026 21:50

Péter Magyar
Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který stojí v čele své strany Tisza, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

Vzestup strany Tisza je v moderních dějinách Maďarska naprosto unikátní. Podle politologů z budapešťského institutu Policy Solutions se ještě nikdy od přechodu k demokracii nestalo, aby nová opoziční strana vyrostla tak závratnou rychlostí. Magyar dokázal vybudovat masové hnutí v podstatě během několika měsíců, což svědčí o hluboké poptávce po změně ve společnosti, která byla dlouho charakterizována politickou apatií.

Lidé, kteří Magyara znají, o něm mluví s kombinací obdivu i antipatií. Na jedné straně oceňují jeho neuvěřitelnou pracovní disciplínu – během kampaně křižuje zemi a přednáší až šest projevů denně. Na straně druhé je popisován jako člověk s prudkou povahou, jehož styl může být občas drsný až útočný. Pro mnoho Maďarů je však právě tato dravost a autentičnost přesně tím, co země v tuto chvíli potřebuje k prolomení současného stavu.

Zajímavostí Magyarova vzestupu je jeho hluboká provázanost s elitami Orbánovy strany Fidesz. Většinu života se pohyboval v nejbližších kruzích vládní strany, jeho blízkým přítelem byl Orbánův šéf administrativy Gergely Gulyás a jeho bývalou manželkou je exministryně spravedlnosti Judit Varga. Magyar sám působil jako diplomat v Bruselu a zastával vysoké posty ve státních podnicích.

Zlom v jeho životě i v maďarské politice nastal v roce 2024. Vyšlo najevo, že Orbánova vláda udělila milost muži odsouzenému za pomoc při krytí sexuálního zneužívání dětí. Tento skandál otřásl zemí, která si zakládala na ochraně tradiční rodiny. Magyar tehdy ostře vystoupil proti Fideszu a obvinil stranické špičky, že se „schovávají za ženské sukně“, když nechali rezignovat jak jeho exmanželku, tak prezidentku Katalin Novákovou.

Magyar se následně stal prominentním „insiderem“, který začal veřejně odkrývat fungování systému, jejž označil za prohnilý. Podle něj se z Fideszu stal „politický produkt“ sloužící k hromadění moci a bohatství úzké skupiny lidí na úkor běžných občanů. Tento vzkaz silně zarezonoval u populace trápící se vysokými životními náklady a upadajícími veřejnými službami.

Přestože za ním stojí davy, někteří voliči k němu zůstávají skeptičtí. Příkladem je třiatřicetiletá Anita z Kecskemétu, která přiznává, že volba Magyara je sázkou do loterie. Podle ní sice Magyar „není svatý“, ale Fidesz musí odejít kvůli bující korupci, která z Maďarska udělala nejvíce zkorumpovanou zemi EU. Pro mnohé je jakákoli změna lepší než současné pomalé umírání veřejného sektoru.

Sám Magyar těží ze své minulosti v systému – lidé ho vnímají jako člověka, který se dokázal vzdát všech privilegií a výhod plynoucích z loajality k Orbánovi. Režisér Tamás Topolánszky, který o něm natočil dokument, zdůrazňuje, že Magyarovo „procitnutí“ dodává jeho hnutí legitimitu v očích těch, kteří se dříve báli mluvit nahlas.

Program strany Tisza zůstává v některých detailech záměrně vágní, aby nedával munici vládním médiím, která ovládají drtivou většinu trhu. Magyar slibuje obnovu demokratických brzd a protivah, tvrdý boj proti korupci a narovnání vztahů s Evropskou unií. V energetice chce do roku 2035 ukončit závislost na ruských zdrojích, i když vůči Moskvě plánuje zachovat „pragmatické vztahy“.

V otázce Ukrajiny zastává Magyar podobný postoj jako Orbán – odmítá posílání zbraní i zrychlený vstup Kyjeva do EU. Odborníci se však shodují, že i kdyby jen přestal vetovat zásadní rozhodnutí na půdě Evropské rady, znamenalo by to pro Brusel obrovský průlom. V citlivých společenských tématech, jako jsou práva sexuálních menšin, se Magyar nevyjadřuje, což mnozí interpretují jako snahu neodradit konzervativnější voliče.

Nad celou kampaní visí otázka, co by vláda strany Tisza reálně dokázala změnit. Fidesz během 16 let obsadil soudy, média i státní správu svými loajálními lidmi. Navíc pro změnu ústavy a klíčových zákonů je potřeba dvoutřetinová většina, ke které ale Tisza směřuje. I přes tyto překážky však maďarská společnost přijala Magyara jako největší naději na demontáž Orbánova systému, a to i s vědomím jeho nedostatků a nejisté budoucnosti.

Aktualizováno před 13 minutami

Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku

Související

Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku

Maďarská opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála parlamentní volby. Naznačuje to jak průběžné sčítání hlasů, tak i přiznání porážky, které na tiskové konferenci zaznělo z úst lídra vládní strany Fidesz a maďarského premiéra Viktora Orbána. Magyar na sociálních sítích oznámil, že už mu Orbán zavolal a poblahopřál mu k vítězství ve volbách.
Volby v Maďarsku

Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice

Sčítání hlasů v maďarských parlamentních volbách pokračuje a dosavadní výsledky naznačují, že opoziční strana Tisza směřuje k drtivému vítězství. Podle aktuálních dat Národního volebního úřadu, která vycházejí z 22,05 % zpracovaných lístků pro stranické kandidátky, získala Tisza 51,22 % hlasů. Vládní koalice Fidesz-KDNP zatím zaostává se ziskem 40,11 %.

Více souvisejících

Aktuálně se děje

před 5 minutami

před 1 hodinou

Aktualizováno před 1 hodinou

Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza

Maďarsko má za sebou historický nedělní večer, který pravděpodobně přepíše politickou mapu země. V 19 hodin se po celém státě definitivně uzavřely volební místnosti, čímž skončilo hlasování v parlamentních volbách roku 2026. Od tohoto okamžiku začal v sídlech volebních komisí mravenčí proces sčítání hlasů, který vzhledem k obrovskému zájmu občanů potrvá celou noc.

před 3 hodinami

před 5 hodinami

Volby v Maďarsku

Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní

Maďarsko zažívá mimořádný volební den, který podle dosavadních čísel směřuje k historicky rekordní účasti. Podle údajů Národního volebního úřadu (NVI) odevzdalo do 15. hodiny svůj hlas již 66,01 % registrovaných voličů, což představuje téměř pět milionů lidí. Přestože dynamika růstu v odpoledních hodinách mírně zpomalila, zájem o volby zůstává nebývale vysoký a výrazně překonává i dosud rekordní rok 2018.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Další zprávy