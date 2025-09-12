Za dopadení atentátníka sto tisíc dolarů. FBI zveřejnila video střelce, hrozí mu trest smrti

Pátrání po pachateli vraždy amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka pokračuje a úřady zveřejnily záběry, na nichž je vidět, jak podezřelý po činu utíká. Vyšetřovatelé žádají veřejnost o pomoc a za informace vedoucí k dopadení a odsouzení střelce nabízejí odměnu 100 000 dolarů. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že po dopadení bude útočníkovi hrozit trest smrti.
Na základě nové nahrávky z místa činu se podařilo zrekonstruovat trasu podezřelého. Komisař utažského ministerstva veřejné bezpečnosti Beau Mason popsal, jak střelec po spáchání činu seskočil ze střechy univerzitní budovy a následně se přemisťoval po trávě u parkoviště, přičemž měl stále na zádech batoh.
Ačkoli úřady totožnost podezřelého neznají a nemají ani představu o tom, kde se v současné době nachází, popsaly ho jako muže „vysokoškolského věku“. Má na sobě nápadné oblečení – černé tričko s motivem americké vlajky a orla, sluneční brýle a kšiltovku s trojúhelníkem. Na nohou má boty Converse, jejichž otisky se našly na trávě.
Během úniku ze střechy zanechal střelec otisky dlaní, které se vyšetřovatelé snaží analyzovat a získat z nich DNA. Na místě činu byla nalezena puška Mauser s dlouhým zaměřovačem, o níž se úřady domnívají, že byla použita při střelbě.
Forenzní experti potvrdili, že Kirka zasáhla jediná nadzvuková střela. Na nábojnicích se našly rytiny, které vyjadřují transgender a antifašistickou ideologii. Motiv vraždy ale zatím zůstává neznámý.
Student z utažské univerzity vypověděl, že střelce viděl na střeše dvakrát během dvou týdnů a jeho chování se mu zdálo „divné“. V jedné z dalších nahrávek se navíc objevuje osoba, která se shoduje s popisem podezřelého a pohybuje se poblíž místa činu před střelbou.
Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že policie obdržela více než 7 000 tipů a provedla téměř 200 rozhovorů s lidmi, kteří se v té době nacházeli poblíž.
Podle NASA objevil rover Perseverance na Marsu dosud nejvýraznější náznaky pradávného života. Jde o „leopardí skvrny“ na hornině zvané Cheyava Falls, o nichž vědci soudí, že mohly vzniknout působením mikroorganismů před miliardami let.
Zdroj: Libor Novák