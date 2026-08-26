Záběry, ze kterých mrazí. Lidé neměli šanci, voda brala mosty, domy i auta, mrtvých mohou být stovky

Libor Novák

26. srpna 2026 19:19

Bleskové povodně v Nepálu
Bleskové povodně v Nepálu Foto: reprofoto twitter

Masivní bleskové povodně v Himalájích na hranicích mezi Nepálem a Čínou smetly celé vesnice i klíčovou infrastrukturu. Během katastrofy zemřelo nejméně devadesát pět lidí a stovky dalších se stále pohřešují. Mezi pohřešovanými osobami se nachází také zahraniční turisté a indičí poutníci. Záchranné složky a úřady v postižených oblastech se v současnosti snaží doručit potřebnou humanitární pomoc.

K celé události došlo v ranních hodinách, kdy se obří masa bahna a kamení zřítila do řeky na nepálsko-tibetské hranici. Tento kolaps vyvolal na nepálské straně ničivou přívalovou vlnu. Řeka Bhótékóší se podle CNN rozvodnila kolem deváté hodiny ranní a proud vody začal demolovat domy, silnice i vodní elektrárny. Příslušné orgány okamžitě vydaly varování pro obyvatele několika okresů a vyzvaly je, aby se vzdálili od břehů řek Bhótékóší, Trišuli a Narayani.

Čínské úřady v Tibetu hlásí rovněž obavy z velkých obětí na životě a škod na majetku. Sesuv půdy zasáhl pohraniční přechod v okrese Gyirong, kde se pohřešuje několik lidí. Ověřené videozáznamy přímo z místa zachycují, jak dravý proud strhl desítky osob. Vedení obou zemí se obává, že konečné počty obětí a rozsah celkové zkázy budou ještě výrazně vyšší.

Mezi pohřešovanými je podle nepálských představitelů minimálně 384 turistů. Téměř tři stovky z nich pocházejí ze zemí, jako jsou Spojené státy americké, Velká Británie nebo Malajsie. Zástupci úřadu pro cestovní ruch uvedli, že většinu pohřešovaných tvoří poutníci z Indie a indické diaspory. Ti směřovali k posvátné hoře Kailáš, která se nachází na území Tibetu.

Nepálský premiér Balendra Šáh vyzval občany k vzájemné solidaritě a ubezpečil je o plné podpoře ze strany státu. Uvedl, že vláda přebírá plnou odpovědnost za záchranné práce, poskytnutí lékařské péče, jídla i náhradního ubytování. Na situaci reagoval také indický premiér Naréndra Módí, který vyjádřil soustrast a nabídl sousednímu státu okamžitou humanitární pomoc. Záchranářské týmy obou zemí nyní úzce koordinují své postupy.

Nejhorší situace nastala v okrese Rasuwa, který podobné bleskové povodně zasáhly již v srpnu minulého roku. Tehdy se v důsledku vysokých teplot přelilo ledovcové jezero v sousedním Tibetu, což si vyžádalo devět životů a zničilo most spojující obě země. Současné záplavy zasáhly nejvíce řeku Lhende Khola, jež je přítokem řeky Bhótékóší.

Odborníci na klimatické změny z výzkumného centra v Káthmándú vysvětlili pro web France24 příčinu katastrofy. Povodeň podle nich způsobila lavina ledu a kamení z ledovce na nepálské straně. Tato masa dočasně přehradila tok řeky a po jejím prolomení se údolím prohnala masivní přívalová vlna. Jedná se tak již o druhý případ záplav na této řece během čtrnácti měsíců.

Oblast Himalájí je vůči extrémnímu počasí velmi zranitelná, neboť se v důsledku globální změny klimatu otepluje rychleji než zbytek světa. Výzkumy potvrzují, že výskyt vln veder, prudkých dešťů a tání ledovců se v tomto regionu výrazně zrychluje. Podle letošních zjištění výzkumníků se tempo úbytku ledu v Himalájích od roku 2000 dokonce zdvojnásobilo.

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Zdroj: Libor Novák

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