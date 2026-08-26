Záběry, ze kterých mrazí. Lidé neměli šanci, voda brala mosty, domy i auta, mrtvých mohou být stovky

Masivní bleskové povodně v Himalájích na hranicích mezi Nepálem a Čínou smetly celé vesnice i klíčovou infrastrukturu. Během katastrofy zemřelo nejméně devadesát pět lidí a stovky dalších se stále pohřešují. Mezi pohřešovanými osobami se nachází také zahraniční turisté a indičí poutníci. Záchranné složky a úřady v postižených oblastech se v současnosti snaží doručit potřebnou humanitární pomoc.
K celé události došlo v ranních hodinách, kdy se obří masa bahna a kamení zřítila do řeky na nepálsko-tibetské hranici. Tento kolaps vyvolal na nepálské straně ničivou přívalovou vlnu. Řeka Bhótékóší se podle CNN rozvodnila kolem deváté hodiny ranní a proud vody začal demolovat domy, silnice i vodní elektrárny. Příslušné orgány okamžitě vydaly varování pro obyvatele několika okresů a vyzvaly je, aby se vzdálili od břehů řek Bhótékóší, Trišuli a Narayani.
Čínské úřady v Tibetu hlásí rovněž obavy z velkých obětí na životě a škod na majetku. Sesuv půdy zasáhl pohraniční přechod v okrese Gyirong, kde se pohřešuje několik lidí. Ověřené videozáznamy přímo z místa zachycují, jak dravý proud strhl desítky osob. Vedení obou zemí se obává, že konečné počty obětí a rozsah celkové zkázy budou ještě výrazně vyšší.
Mezi pohřešovanými je podle nepálských představitelů minimálně 384 turistů. Téměř tři stovky z nich pocházejí ze zemí, jako jsou Spojené státy americké, Velká Británie nebo Malajsie. Zástupci úřadu pro cestovní ruch uvedli, že většinu pohřešovaných tvoří poutníci z Indie a indické diaspory. Ti směřovali k posvátné hoře Kailáš, která se nachází na území Tibetu.
Nepálský premiér Balendra Šáh vyzval občany k vzájemné solidaritě a ubezpečil je o plné podpoře ze strany státu. Uvedl, že vláda přebírá plnou odpovědnost za záchranné práce, poskytnutí lékařské péče, jídla i náhradního ubytování. Na situaci reagoval také indický premiér Naréndra Módí, který vyjádřil soustrast a nabídl sousednímu státu okamžitou humanitární pomoc. Záchranářské týmy obou zemí nyní úzce koordinují své postupy.
Nejhorší situace nastala v okrese Rasuwa, který podobné bleskové povodně zasáhly již v srpnu minulého roku. Tehdy se v důsledku vysokých teplot přelilo ledovcové jezero v sousedním Tibetu, což si vyžádalo devět životů a zničilo most spojující obě země. Současné záplavy zasáhly nejvíce řeku Lhende Khola, jež je přítokem řeky Bhótékóší.
Odborníci na klimatické změny z výzkumného centra v Káthmándú vysvětlili pro web France24 příčinu katastrofy. Povodeň podle nich způsobila lavina ledu a kamení z ledovce na nepálské straně. Tato masa dočasně přehradila tok řeky a po jejím prolomení se údolím prohnala masivní přívalová vlna. Jedná se tak již o druhý případ záplav na této řece během čtrnácti měsíců.
Oblast Himalájí je vůči extrémnímu počasí velmi zranitelná, neboť se v důsledku globální změny klimatu otepluje rychleji než zbytek světa. Výzkumy potvrzují, že výskyt vln veder, prudkých dešťů a tání ledovců se v tomto regionu výrazně zrychluje. Podle letošních zjištění výzkumníků se tempo úbytku ledu v Himalájích od roku 2000 dokonce zdvojnásobilo.
Související
Na letišti v hlavním městě Nepálu se při startu zřítilo letadlo plné lidí
Everest zřejmě přestane být tak dosažitelný, vyplývá z rozhodnutí soudu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Spoj každých 15 minut? Eurotunel pod Lamanšským průlivem čeká vlaková revoluce
před 2 hodinami
Záběry, ze kterých mrazí. Lidé neměli šanci, voda brala mosty, domy i auta, mrtvých mohou být stovky
před 3 hodinami
Meta zaplatí pokutu 17 miliard dolarů. Facebook a Instagram čekají stěžejní změny
před 5 hodinami
"Je to běžné." Trump se poprvé vyjádřil k cestě šéfa CIA do Moskvy
před 6 hodinami
Slovensko překazilo žhářský útok na továrnu na drony. Nešlo o první případ ohrožení, řekl Kaliňák
před 7 hodinami
Sněmovna přehlasovala Pavlovo veto a schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Opozice se obrátí na soud
před 8 hodinami
Kanada oznámila zavedení odvetných cel na zboží z USA
před 10 hodinami
Sněmovna plánuje přehlasovat Pavlovo veto. Opozice se obrátí na Ústavní soud
před 11 hodinami
Trump stupňuje nátlak. Přejmenování jezera Ontario není jediný kontroverzní krok, který připravuje
před 12 hodinami
Trump má před sebou nesplnitelný úkol. Aby protiíránské sankce fungovaly, potřebuje Čínu
před 13 hodinami
Smrt Dolly Parton zasáhla celý svět. Amerika se halí do smutku, Trump nařídil svěsit vlajky
před 14 hodinami
Počasí přinese do konce týdne tropy, ty vystřídají bouřky a ochlazení
včera
Kreml může převzít budovy, které majitelé neochrání před ukrajinskými útoky, schválil Putin
včera
Už není cesty zpět. Extrémní počasí vyjde EU na desítky miliard, musí začít jednat hned
včera
Zemřela Dolly Parton. Nejslavnější country zpěvačku všech dob proslavily hity I Will Always Love You a Jolene
včera
Trumpovi se nelíbí kanadské sbližování s Čínou. Hrozí zavedením stoprocentních cel
včera
V Moskvě v tichosti přistálo americké letadlo se šéfem CIA na palubě. USA i Rusko mlčí
včera
Čína se oficiálně postavila za Írán. USA otevřeně hrozí odvetou za sankce
včera
USA hrozí spojencům Íránu sankcemi. Oči všech se upírají k Číně
včera
Už to není Palestina ani Írán. Netanjahu vytáhl krátce před volbami nového úhlavního nepřítele
Blížící se parlamentní volby v Izraeli výrazně ovlivňují styl i obsah politické kampaně premiéra Benjamina Netanjahua. Volební kampaň vládní strany Likud staví do popředí nového vnějšího protivníka, kterým se stalo Turecko a jeho prezident Recep Tayyip Erdogan. Na velkoplošných billboardech v Tel Avivu se turecký vůdce objevil po boku představitelů Íránu, Hizballáhu a starosty New Yorku pod ústředním heslem, že všichni ti, kteří jsou na snímku zobrazeni, si přejí Netanjahuovu porážku a voliči by jim to neměli dovolit.
Zdroj: Libor Novák