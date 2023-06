"Zabíjejí v nich Ukrajince." Rusové uneseným dětem vyhrožují zavíráním do sklepa a posláním do Čečenska

Podle OSCE nezáleží na formě převzetí na ruské území. „Ukrajinské děti se nacházejí v čistě ruském prostředí, včetně jazyka a náboženství a jsou vystavené proruské informační kampani často zaměřené na přeučení,“ popisuje OSCE ve své zprávě . „Ruská federace nepodniká žádné aktivní kroky k navrácení ukrajinských dětí. Raději vytváří různé překážky pro rodiny, které se snaží dostat své děti zpět,“ pokračuje.

OSCE informovala také o jakémsi druhu „rekreačních kempů“, kam Rusové ukrajinské děti odvážejí. Nacházejí se na Krymskému poloostrově, Sibiři a ruském Dálném východě. Existuje až 43 takových zařízení, která přijala šest tisíc unesených dětí. Tyto informace má organizace potvrzené i od ruských zdrojů. „Takzvané rekreační kempy v Rusku vznikly už po nezákonné anexi Krymu,“ píše OSCE. Součástí celé mašinerie na unášení dětí je také Minsk.

Zmocněnkyně Belovova však zdůraznila, že se od října loňského roku více než 2500 těchto dětí zejména z Chersonské a Záporožské oblasti vrátilo ke svým rodičům. „Rodiče je poslali na prázdniny dobrovolně během léta a podzimu 2022, aby je ochránili před ostřelováním. Po chvíli byli odděleni frontovou linií a bylo tak těžké je vrátit,“ vylíčila.

Bojeschopné otce dětí prý ukrajinské úřady nepropustily a matky nemohly kvůli svým dalším dětem cestovat. „Ne každý byl schopen najít důvěryhodnou osobu k vyzvednutí dětí. Jiní se přestěhovali,“ pokračovala Belovova podle zprávy OSCE.

Podle serveru Politico ukrajinská vláda identifikovala až 19 tisíc dětí, které byly deportovány do Ruska. Jde ale jen o skutečně identifikované osoby, přesná čísla zůstávají neznámá. Zpráva OSCE hovořila až o 150 tisících dětech.

„Přes sociální služby jsem se dozvěděla, že byla odvezena na dovolenou na Krym. Ale nedala jsem jim k tomu povolení,“ vyprávěla jedna z matek jménem Oksana. Takzvaná dvoutýdenní dovolená nakonec trvala tři měsíce, její dcera Liza byla přesunuta do Genichesku v okupované části Záporožské oblasti, aby pokračovala ve studiu. „Vyhrožovali jí, že pokud nepůjde, zavřou ji do sklepa,“ vylíčila Lizina matka.

Liza během tří měsíců dostala nabídku ruského občanství, kterou odmítla, a měla telefon s ruským poskytovatelem mobilních služeb. V Genichesku zůstala osm měsíců. „Prohlásili ji za sirotka,“ popisuje její matka. která zvládla najít dceru přes sociální sítě s pomocí jejích kamarádů. Nakonec se podařilo dívku evakuovat a s matkou se v květnu shledala. Za úspěšnou misí stojí nezisková organizace Save Ukraine, jíž se Lizu podařilo zachránit přímo z Ruskem okupovaného teritoria.

Kontrolní úřady zdokumentovaly případy, jak Moskva deportovala děti do „převýchovných táborů“ na Krymském poloostrově a ruském území. Agresoři je zde celé měsíce drželi a podrobovali „proruské vlastenecké a vojenské výchově“, jak vyplývá ze zpráv vyšetřujících orgánů.

Expertka Kateryna Raševská z neziskové organizace Regionální centrum pro lidská práva se zabývá navracením dětí z Ruska. Popsala, že další děti byly odděleny od rodičů ve filtračních táborech a opatřeny rusky psanými jmény a novými daty narození, aby se dobrovolníkům na Ukrajině a v Rusku ztížilo jejich hledání a navracení rodičům.

Jedna z unesených dívek, Nastya, popisovala chování svých únosců: „Rusové se prezentovali jako osvoboditelé. Ale ve stejnou chvíli nám vyhrožovali odsunem na přeučení do Čečenska, pokud nebudeme dělat to, co se po nás chce,“ vzpomínala. Liza i Nastya se opakovaně dožadovaly navrácení rodičům. Podařilo se to ale až po jejich lokalizaci ukrajinským týmem dobrovolníků, který nasbíral dostatek potřebných dokumentů, aby ruské úřady donutil k propuštění děvčat. Do Kyjeva obě přicestovaly 22. května.

Podle pracovníků neziskových organizací Rusové při přemlouvání k odjezdu uplácejí děti hračkami a oblečením a tvrdí jim, že je rodiče nechtějí zpět. „Zároveň vracejí malé procento unesených dětí, aby se prezentovali jako zachránci. Rodiče, kteří se ke svým dětem zvládnou dostat, si je mohou vzít zpět až ve chvíli, kdy poděkují Ruské federaci za jejich záchranu před očima ruských propagandistů, čekajícími na ně ve speciální místnosti,“ vysvětluje jedna z pracovnic. Někteří rodiče také museli podstoupit až dvanáctihodinové výslechy od ruské rozvědky FSB.

Podle vedoucí Centra občanského vzdělávání Almenda Marrie Sulialiny Rusové chápou ukrajinské děti jako zdroj. „Chtějí vychovat novou generaci, která bude šířit ruské hodnoty. Potřebují nové vojáky, aby je pak hodili do války. I když si svá teritoria přebereme zpět, tak položili tikající bombu, která může explodovat. Mladí lidé se začínají identifikovat jako Rusové. Nezničí nás fyzicky, ale zabíjejí v našich dětech Ukrajince,“ popsala.