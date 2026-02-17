Začalo další klíčové jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Průlom se neočekává

V ženevském hotelu InterContinental v úterý začala klíčová třístranná jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem, která mají za cíl najít cestu k ukončení válečného konfliktu. Rozhovory probíhají v přísně diplomatickém formátu, přičemž americkou stranu zastupují dva nejbližší spolupracovníci prezidenta Donalda Trumpa – jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. Jejich role je v tuto chvíli zásadní, neboť Trump do jejich diplomatických schopností vkládá větší důvěru než do ostatních struktur své administrativy.
Složení delegací odráží vysokou důležitost, kterou všechny strany setkání přikládají. Ruskou delegaci vede Vladimir Medinskij, poradce prezidenta Vladimira Putina a zkušený vyjednavač, který se účastnil již dřívějších pokusů o dialog. Na ukrajinské straně sedí v čele stolu hlavní vyjednavač a tajemník bezpečnostní rady Rustem Umerov. Ten s sebou do Ženevy přivezl silný tým zahrnující šéfa prezidentské kanceláře Kyryla Budanova a náčelníka generálního štábu Andrije Hnatova, což podtrhuje důraz Kyjeva na vojenské i politické aspekty případné dohody.
Atmosféru v jednacím sále, který zdobí velké kytice květin a vlajky všech zúčastněných zemí včetně hostitelského Švýcarska, zachycují oficiální fotografie zveřejněné ukrajinskou stranou. Američané zaujímají čelní pozici u stolu, přičemž po jejich levici sedí Ukrajinci a po pravici zástupci Ruské federace. Navzdory formální kulise je situace napjatá, neboť vyjednavači Witkoff a Kushner mají za sebou náročné dopoledne plné nepřímých rozhovorů s íránskými představiteli na nedalekém ománském konzulátu.
Právě tato kumulace funkcí, kdy titíž lidé vyjednávají v jeden den dvě zásadní světové krize, budí u některých diplomatů rozpaky. Bývalý velvyslanec USA v Polsku Daniel Fried upozornil, že takové „zdvojení rolí“ u zvláštních vyslanců je velmi neobvyklé. Varoval, že bez široké podpory expertů může být pro vyjednavače obtížné ovládnout všechny technické detaily takto složitých konfliktů. Trumpův styl diplomacie však sází spíše na loajalitu a schopnost dosahovat výsledků prostřednictvím úzkého okruhu lidí.
Výsledky dosavadního diplomatického úsilí jsou zatím vnímány rozporuplně. Zatímco u Ukrajiny a evropských spojenců se Washingtonu podařilo dosáhnout určitých ústupků a zpřesnění mírového rámce, ruská strana prozatím neprojevila ochotu ke kompromisu. Moskva nadále trvá na svých maximalistických požadavcích, které zahrnují územní nároky na regiony, jež dosud ani vojensky neovládla. Ukrajina naopak kategoricky odmítá jakékoli ústupky, které by popíraly základní principy její bezpečnosti a mezinárodního práva.
Jednání v Ženevě mají pokračovat i ve středu, přičemž hlavními tématy zůstávají bezpečnostní záruky a humanitární otázky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti apeluje na mezinárodní tlak, který by Rusko přiměl k trvalému míru, zatímco Kreml ústy svého mluvčího Peskova tlumí očekávání a tvrdí, že práce na dohodě bude zdlouhavá. Průlomové oznámení se tak v nejbližších hodinách nepředpokládá, neboť obě strany zatím pouze mapují prostor pro možné budoucí ústupky.
Související
Demonstrace, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Sybiha v době začínajících rozhovorů nešetří kritikou
Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků
válka na Ukrajině , Jared Kushner , Steve Witkoff
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Začalo další klíčové jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Průlom se neočekává
před 1 hodinou
Zemřel bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Jeden z nejvýznamnějších politiků a přítel Luthera Kinga
před 1 hodinou
Online fakturace jako cesta k úspěšnému podnikání: Jak na papírování bez stresu
před 2 hodinami
Druhé kolo jaderných rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy trvalo pouze čtyři hodiny
před 2 hodinami
Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
před 3 hodinami
Trump ostře zkritizoval vystoupení politiků na MSC. Podal si Clintonovou i Newsoma
před 4 hodinami
Extrémní počasí změní život v celé Evropě. Připravte se na katastrofální nárůst teplot, vzkazují vědečtí poradci EU
před 5 hodinami
Zabetonování Elysejského paláce: Macron chce rok před volbami ochránit Francii před výhrou Le Penové
před 5 hodinami
Demonstrace, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Sybiha v době začínajících rozhovorů nešetří kritikou
před 6 hodinami
EU vzkazuje úřadům a neziskovkám: Nenechte se zastrašit rostoucím tlakem ze strany USA
před 7 hodinami
Strop odchodu do důchodu, vyšší penze. Juchelka chce za stovky miliard splnit Babišův předvolební slib
před 8 hodinami
CNN: Pokud jednání o jaderném programu selžou, USA se chystají na útok na Írán
před 8 hodinami
Zemřel legendární oscarový herec Robert Duvall. Proslavil ho Kmotr
před 8 hodinami
Clintonová obvinila Trumpovu administrativu ze snahy o utajování Epsteinových dokumentů
před 10 hodinami
Počasí na přelomu zimy a jara. Bude se oteplovat
včera
Čech ve Vídni kradl čokolády v supermarketu. Skončil v rukou policie
včera
První letošní útok. Medvědice na Slovensku napadla muže
včera
V Česku nadále probíhá epidemické šíření chřipky
včera
Policie vyšetřuje vraždu na ubytovně v Žamberku
včera
105 let od okamžiku, kdy americký lékař sám sobě vyoperoval slepé střevo. Proč to udělal?
Dne 15. února 1921, tedy před rovnými 105 lety, došlo k ojedinělému a také šokujícímu chirurgickému zákroku. Jeden americký lékař sám sobě vyoperoval slepé střevo. Proč?
Zdroj: Lucie Žáková