Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?

Libor Novák

23. října 2025 12:38

Lesní požár
Lesní požár Foto: RIA Novosti

V roce 2024 shořelo na Ukrajině téměř milion hektarů půdy, což je více než dvojnásobek plochy spálené ve stejném období v celé Evropské unii. Zatímco požáry v horkém a suchém počasí podporovaly miny a ostřelování, záběry z dronů útočících na hasiče vyvolávají otázku válečných zločinů. Analýza satelitních snímků, monitorovacích dat a svědectví z místa spojuje ničení ukrajinských lesů přímo s ruskou invazí. Nejvíce zasažené oblasti se táhnou v oblouku podél frontové linie.

Rozsah ukrajinských požárů je i v kontextu globálně teplejšího světa mimořádný. Ohniska se soustřeďují ve východních oblastech, kde probíhá většina bojů. Nejde o rozsáhlé požáry jako v Kanadě nebo na Sibiři, ale o stovky malých, častých požárů s nízkou intenzitou. Ty jsou téměř jistě zažehnuty výbuchy. Opuštěná zemědělská půda, která se mění v travnaté plochy nebo mladé lesy, tvořila v roce 2024 třetinu spálené oblasti. Horké a suché podmínky proměnily frontu v sud se střelným prachem, kde se výbuchy snadno šířily do větších požárů. Jejich hašení je kvůli minám nemožné.

Například v Charkovské oblasti, kde leží Studenok u města Izjum, kde v roce 2024 shořelo 60 % všech lesních požárů na území kontrolovaném Ukrajinou, panovala napjatá situace. Během požáru, který pohltil i vesnici Studenok, vybuchovaly miny a nevybuchlá munice, zanechaná po ruské okupaci. Každá exploze žehla plameny a roznášela hořící trosky do vzdálenosti 700 až 800 metrů. V důsledku let konfliktu, degradace lesů a extrémního horka se rok 2024 stal jedním z nejhorších požárních let v Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti. V Doněcku byla ztráta stromového porostu požárem více než 40krát vyšší než dlouhodobý průměr z let 2001 až 2023.

Zaměstnanci národních parků a hasiči uvádějí, že nebezpečí pro ně nepředstavují jen plameny. Při hašení jsou záměrně terčem ruských dronů. Serhii Skoryk, ředitel národního parku Kamjanska Sič, řekl: „Zhruba v 50 % případů, kdy bojujeme s požárem, přiletí k našemu hasičskému vozu dron, a musíme ho zneškodnit.“ Jelikož státní záchranná služba považuje tato území za příliš nebezpečná, parkoví zaměstnanci hasí požáry sami. Protože rušičky proti nejnovější generaci dronů nefungují, musejí se bránit loveckými puškami.

Videa zveřejněná ruskými vojáky na sociálních sítích jasně ukazují útoky na označené hasičské vozy a personál. Tyto útoky často probíhají metodou „dvojitého úderu“ (double-tap): počáteční výbuch způsobí požár a stejné místo je napadeno podruhé po příjezdu záchranných složek. Jedna ruská dronová brigáda v Chersonu pravidelně zveřejňuje záběry, kde piloti nejprve zasáhnou benzinovou stanici, a když přijede hasičský vůz, druhý „sebevražedný“ dron do něj narazí. Úmyslné útoky na záchranáře, zakládání požárů nebo podpora jejich hoření s cílem dlouhodobého ničení životního prostředí by mohly být podle mezinárodního práva považovány za válečný zločin.

Vyšetřování útoků probíhá, ale je zdlouhavé a obtížné, jelikož mnoho míst se nachází v bojových zónách nebo na zaminovaném území. Anhelina Hrytsei z ukrajinské vyšetřovací skupiny Truth Hounds tvrdí, že přesnost zbraní, absence vojenských cílů v okolí a opakované použití taktiky „dvojitého úderu“ ukazují na záměrné cílení. Lesy totiž poskytují oběma stranám krytí před drony, a proto se stávají cílem úmyslného zapalování.

Frontové linie jsou navíc silně zaminovány minami a nevybuchlou municí, což značně zpomaluje hašení. Například v Izjumském lesnictví, kde je 90 % území zaminováno, musejí pyrotechnické jednotky prozkoumat oblast, než hasiči mohou začít hasit. V celé Ukrajině byly položeny více než 2 miliony min, což z ní činí jednu z nejzaminovanějších zemí světa. Ekologové varují, že to ztíží obnovu a aktivní zalesňování. Kateryna Polianska tvrdí, že některé změny v ekosystému jsou nevratné nebo se obnoví jen s velkými obtížemi. V oblastech zasažených ostřelováním, jako jsou starodávné křídové svahy v národním parku Sviati Hory, jsou zničeny unikátní biotopy. Zotavení může trvat 70 až 80 let, pokud se vůbec podaří.

před 4 hodinami

Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti

Ruské střely a drony tvrdě zasáhly ukrajinské hlavní město Kyjev a další města, přičemž zemřelo šest osob, včetně dvou dětí a šestiměsíčního miminka. Útoky způsobily značné škody na klíčových energetických zařízeních a několika výškových obytných budovách. Raketové a dronové údery probíhaly většinu noci z úterý na středu a Kyjev byl zasažen nejméně čtyřmi balistickými střelami. V celém městě bylo slyšet sérii silných explozí.

Ukrajina Požáry

Aktuálně se děje

před 35 minutami

před 59 minutami

Tomáš Řepa

„Lidské safari“ na Ukrajině. Drony razantně proměňují charakter války, Evropa na to stále není připravená

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak bezpilotní letouny za poslední léta promluvily do vývoje moderního konfliktu, zejména toho na Ukrajině. Promluvil také o připravenosti Evropy i České republiky na případnou dronovou válku. „Je zjevné, že evropské armády na tyto hrozby nyní dostatečně připravené nejsou a změní se to až postupem času v horizontu měsíců, ale spíše až let,“ upozornil.

před 1 hodinou

Barma, ilustrační foto

Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně

V Myanmaru dochází k výraznému posunu vojenské rovnováhy ve prospěch junty. Tento trend nejlépe ilustruje osud města Kyaukme, které leží na hlavní obchodní trase z čínských hranic. Po měsících tvrdých bojů získala město loni povstalecká Národní osvobozenecká armáda Ta'ang (TNLA). Tato akce byla vnímána jako klíčové vítězství opozice, signalizující možný úpadek morálky vojenské junty, která se chopila moci při převratu v roce 2021. Avšak armádě stačily pouhé tři týdny k tomu, aby Kyaukme tento měsíc dobyla zpět.

před 2 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze

Marco Rubio, americký ministr zahraničí, varoval, že krok izraelského parlamentu směřující k anexi okupovaného Západního břehu by mohl ohrozit plán Washingtonu na ukončení konfliktu v Gaze. Před odletem do Izraele, kde má pomoci upevnit křehké příměří, Rubio prohlásil: „V tuto chvíli to není něco, co bychom mohli podpořit.“

před 3 hodinami

Mobilní odpalovací zařízení nesoucí balistickou raketu Hyunmoo-5

Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace

Jižní Korea ohlásila, že koncem roku zahájí rozmístění své dosud největší balistické střely. Tento projekt, místními médii přezdívaný „monstrózní střela“, představuje významné posílení konvenčního arzenálu země v reakci na rostoucí napětí s jaderně vyzbrojenou Severní Koreou. Ministr obrany Ahn Gyu-back nedávno uvedl, že Jižní Korea musí vybudovat „značný“ počet střel Hyunmoo-5. Tím by podle něj dosáhla „rovnováhy teroru“ a čelila tak hrozbě ze severu. Ahn Gyu-back také dodal, že je zapotřebí ještě silnější střela nové generace.

před 4 hodinami

Gripen

Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance

Na základě středeční dohody by Ukrajina mohla od Švédska zakoupit až 150 stíhaček Gripen. Jejich financování by mělo proběhnout prostřednictvím zmrazených ruských aktiv. Ukrajina již disponuje americkými stíhačkami F-16 a francouzskými Mirage 2000. Stíhačky Gripen jsou však dlouhodobě vyzdvihovány jako praktičtější pro ukrajinské bojiště. Například jejich konstrukce umožňuje vzlety a přistání nejen na ranvejích, ale i na civilních silnicích, což jim dovoluje operovat z rozptýlených míst mimo letiště.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy

Spojené státy americké oznámily uvalení nových sankcí, které míří na dvě největší ropné společnosti v Rusku, Rosněfť a Lukoil. Tato opatření mají zvýšit tlak na Moskvu, aby se zapojila do vyjednávání o mírové dohodě na Ukrajině. Prezident Donald Trump uvedl, že jeho rozhovory s Vladimirem Putinem nikam nevedou, přestože jsou vždy dobré. Řekl to po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, s nímž jednal o průběhu mírových jednání.

před 6 hodinami

včera

včera

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) OSN se sídlem v Haagu ve středu rozhodl, že Izrael je povinen podporovat humanitární úsilí Organizace spojených národů a jejích agentur, včetně Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), v Pásmu Gazy. Jedenáct soudců ICJ uvedlo, že Izrael nepodložil svá tvrzení, podle nichž je významná část zaměstnanců UNRWA „členy Hamásu“.

včera

včera

Muzeum Louvre

Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická

Škody způsobené nedělní loupeží napoleonských šperků z pařížského muzea Louvre byly odhadnuty na přibližně 88 milionů eur (asi 2,17 miliardy Kč). Toto číslo v úterý potvrdila pařížská prokurátorka Laure Beccuau. Zloději si odnesli několik nevyčíslitelných královských klenotů během odvážného denního přepadení, které se odehrálo 19. října 2025.

včera

Sarkozy, Nicolas

Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy bude mít po celou dobu výkonu trestu ve vězení stálou policejní ochranu. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez. Dva policejní důstojníci budou nepřetržitě umístěni v sousedních celách, aby zajistili jeho bezpečnost.

Aktualizováno včera

včera

J.D. Vance, Marco Rubio

Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat

Viceprezident Spojených států amerických, JD Vance, ve středu prohlásil, že příměří v Gaze, které bylo zprostředkováno Washingtonem, by mohlo Izraeli otevřít cestu k širším spojenectvím na Blízkém východě. Během tiskové konference v Jeruzalémě uvedl, že dohoda je „kritickým kouskem odemčení Abrahamovských dohod“. Tím odkazoval na sérii dohod o normalizaci vztahů mezi Izraelem a několika arabskými státy, které byly uzavřeny v roce 2020.

včera

včera

včera

včera

AfD (Alternativa pro Německo)

Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus

Alternativa pro Německo (AfD) se z původně euroskeptického hnutí proměnila v nejvlivnější krajně pravicovou sílu současného Německa. Využila chaosu a nejednoty vládní koalice „semaforu“ i frustrace veřejnosti z ekonomické stagnace a migrace. Na východě země se stala hlasem „zrazeného lidu“, který se cítí odtržený od západních elit. Ačkoli AfD formálně nehlásá totalitarismus, její etnonacionalistická ideologie a útoky na demokratické instituce připomínají logiku, jež kdysi umožnila vzestup nacismu.

včera

Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu

Okolnosti pondělní tragédie na Plzeňsku se začínají vyjasňovat. Policie překvalifikovala nehodu dvou vozidel na pokus o vraždu. Řidička, v jejímž autě sedělo dítě, které následně v nemocnici zemřelo, byla při havárii pod vlivem alkoholu i omamných látek. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy