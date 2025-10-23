Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?

V roce 2024 shořelo na Ukrajině téměř milion hektarů půdy, což je více než dvojnásobek plochy spálené ve stejném období v celé Evropské unii. Zatímco požáry v horkém a suchém počasí podporovaly miny a ostřelování, záběry z dronů útočících na hasiče vyvolávají otázku válečných zločinů. Analýza satelitních snímků, monitorovacích dat a svědectví z místa spojuje ničení ukrajinských lesů přímo s ruskou invazí. Nejvíce zasažené oblasti se táhnou v oblouku podél frontové linie.
Rozsah ukrajinských požárů je i v kontextu globálně teplejšího světa mimořádný. Ohniska se soustřeďují ve východních oblastech, kde probíhá většina bojů. Nejde o rozsáhlé požáry jako v Kanadě nebo na Sibiři, ale o stovky malých, častých požárů s nízkou intenzitou. Ty jsou téměř jistě zažehnuty výbuchy. Opuštěná zemědělská půda, která se mění v travnaté plochy nebo mladé lesy, tvořila v roce 2024 třetinu spálené oblasti. Horké a suché podmínky proměnily frontu v sud se střelným prachem, kde se výbuchy snadno šířily do větších požárů. Jejich hašení je kvůli minám nemožné.
Například v Charkovské oblasti, kde leží Studenok u města Izjum, kde v roce 2024 shořelo 60 % všech lesních požárů na území kontrolovaném Ukrajinou, panovala napjatá situace. Během požáru, který pohltil i vesnici Studenok, vybuchovaly miny a nevybuchlá munice, zanechaná po ruské okupaci. Každá exploze žehla plameny a roznášela hořící trosky do vzdálenosti 700 až 800 metrů. V důsledku let konfliktu, degradace lesů a extrémního horka se rok 2024 stal jedním z nejhorších požárních let v Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti. V Doněcku byla ztráta stromového porostu požárem více než 40krát vyšší než dlouhodobý průměr z let 2001 až 2023.
Zaměstnanci národních parků a hasiči uvádějí, že nebezpečí pro ně nepředstavují jen plameny. Při hašení jsou záměrně terčem ruských dronů. Serhii Skoryk, ředitel národního parku Kamjanska Sič, řekl: „Zhruba v 50 % případů, kdy bojujeme s požárem, přiletí k našemu hasičskému vozu dron, a musíme ho zneškodnit.“ Jelikož státní záchranná služba považuje tato území za příliš nebezpečná, parkoví zaměstnanci hasí požáry sami. Protože rušičky proti nejnovější generaci dronů nefungují, musejí se bránit loveckými puškami.
Videa zveřejněná ruskými vojáky na sociálních sítích jasně ukazují útoky na označené hasičské vozy a personál. Tyto útoky často probíhají metodou „dvojitého úderu“ (double-tap): počáteční výbuch způsobí požár a stejné místo je napadeno podruhé po příjezdu záchranných složek. Jedna ruská dronová brigáda v Chersonu pravidelně zveřejňuje záběry, kde piloti nejprve zasáhnou benzinovou stanici, a když přijede hasičský vůz, druhý „sebevražedný“ dron do něj narazí. Úmyslné útoky na záchranáře, zakládání požárů nebo podpora jejich hoření s cílem dlouhodobého ničení životního prostředí by mohly být podle mezinárodního práva považovány za válečný zločin.
Vyšetřování útoků probíhá, ale je zdlouhavé a obtížné, jelikož mnoho míst se nachází v bojových zónách nebo na zaminovaném území. Anhelina Hrytsei z ukrajinské vyšetřovací skupiny Truth Hounds tvrdí, že přesnost zbraní, absence vojenských cílů v okolí a opakované použití taktiky „dvojitého úderu“ ukazují na záměrné cílení. Lesy totiž poskytují oběma stranám krytí před drony, a proto se stávají cílem úmyslného zapalování.
Frontové linie jsou navíc silně zaminovány minami a nevybuchlou municí, což značně zpomaluje hašení. Například v Izjumském lesnictví, kde je 90 % území zaminováno, musejí pyrotechnické jednotky prozkoumat oblast, než hasiči mohou začít hasit. V celé Ukrajině byly položeny více než 2 miliony min, což z ní činí jednu z nejzaminovanějších zemí světa. Ekologové varují, že to ztíží obnovu a aktivní zalesňování. Kateryna Polianska tvrdí, že některé změny v ekosystému jsou nevratné nebo se obnoví jen s velkými obtížemi. V oblastech zasažených ostřelováním, jako jsou starodávné křídové svahy v národním parku Sviati Hory, jsou zničeny unikátní biotopy. Zotavení může trvat 70 až 80 let, pokud se vůbec podaří.
Související
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?
před 59 minutami
„Lidské safari“ na Ukrajině. Drony razantně proměňují charakter války, Evropa na to stále není připravená
před 1 hodinou
Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně
před 2 hodinami
Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze
před 3 hodinami
Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace
před 4 hodinami
Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance
před 4 hodinami
Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy
před 6 hodinami
Počasí se ochladí. Teploty od zítřka spadnou až o 13 stupňů
včera
Jak mohli zloději vykrást Louvre? Prostor hlídala jediná kamera, navíc mířila úplně jinam
včera
ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu
včera
Britská armáda u pobřeží Spojeného království spatřila ruskou válečnou loď
včera
Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická
včera
Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu
Aktualizováno včera
V Nehvizdech u Prahy hoří hala, vyhlášen třetí stupeň poplachu
včera
Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat
včera
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
včera
Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu
včera
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
včera
Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus
včera
Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu
Okolnosti pondělní tragédie na Plzeňsku se začínají vyjasňovat. Policie překvalifikovala nehodu dvou vozidel na pokus o vraždu. Řidička, v jejímž autě sedělo dítě, které následně v nemocnici zemřelo, byla při havárii pod vlivem alkoholu i omamných látek.
Zdroj: Jan Hrabě