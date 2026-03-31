Západní metropole vědomě brzdí zřízení tribunálu pro potrestání Ruska, tvrdí ukrajinský tisk

Libor Novák

31. března 2026 10:05

Evropská unie

Snaha o dosažení spravedlnosti za ruskou agresi na Ukrajině naráží na nečekané překážky přímo v srdci Evropy. Přestože uplynulo výročí plnosměrné invaze a evropští lídři se předhánějí v prohlášeních o „spravedlivém míru“, realita v zákulisí diplomacie vypadá zcela jinak. Podle zjištění serveru Evropská pravda některé západní metropole, které jsou paradoxně klíčovými spojenci Kyjeva v dodávkách zbraní, proces zřízení speciálního tribunálu pro potrestání ruského vedení vědomě brzdí.

Hlavní vlna kritiky směřuje k Radě Evropy a jejím vrcholným představitelům. Generální tajemník Alain Berset sice původně sliboval, že tribunál by mohl začít fungovat do konce roku 2025, nyní však své sliby relativizuje. Tvrdí, že organizace svou práci odvedla a nyní je řada na politicích. Ve skutečnosti však Výbor ministrů Rady Evropy stále neschválil klíčové dokumenty, bez nichž se proces nepohne z místa. Tato nečinnost vyvolává podezření, že jde o záměrné odkládání nepříjemného rozhodnutí.

Zatímco Rada Evropy se odvolává na politickou vůli, Nizozemsko je obviňováno z vytváření umělých finančních a byrokratických bariér. Haag, který byl vybrán jako sídlo budoucího soudu, začal náhle klást nerealistické podmínky. Nizozemští diplomaté nyní podmiňují hostitelství tribunálu „širokou mezinárodní finanční podporou“, přičemž předkládají rozpočty, které šokovaly i ty největší plátce, jako jsou Německo, Francie či Velká Británie.

Jedním z nejvíce kontroverzních požadavků Nizozemska je výstavba zcela nového, ultra-zabezpečeného vězeňského zařízení pro budoucí odsouzené v hodnotě závratných 70 milionů eur. Tento požadavek působí absurdně zejména v kontextu dohody, že hlavní procesy budou pravděpodobně probíhat v nepřítomnosti obžalovaných. Kritikové v tom vidí pouze záminku, jak zablokovat ratifikaci zakládajících listin pod rouškou finanční nejistoty.

Dalším alarmujícím signálem je časový harmonogram, který představil nizozemský zvláštní vyslanec Arjen Uijterlinde. Ten prohlásil, že cílem je vytvořit „kostru tribunálu“ až v první polovině roku 2028. Takto pomalé tempo ostře kontrastuje s historickou zkušeností. Například tribunál pro bývalou Jugoslávii byl v roce 1993 postaven na nohy za pouhých deset měsíců, a to šlo o první takový soud od dob Norimberku. Dnešní průtahy tak nelze interpretovat jinak než jako politický kalkul.

V diplomatických kuloárech v Kyjevě se otevřeně mluví o tom, co za tímto „tichým bojkotem“ stojí. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je snaha ponechat si otázku osobní odpovědnosti Vladimira Putina jako „výměnný obchod“ pro budoucí mírová jednání. Západní metropole se zřejmě obávají, že existence aktivního tribunálu by mohla Putina zahnat do kouta a znemožnit jakýkoliv diplomatický kompromis k ukončení války.

Ukrajina však jakékoliv úvahy o amnestii pro ruské špičky striktně odmítá. Představitelé ukrajinské vlády, včetně ministra zahraničí Andrije Sybihy, opakovaně zdůrazňují, že mír bez spravedlnosti je pouze pauzou v nepřátelství, která autoritářským režimům dává signál, že agrese může projít bez následků. Kyjev dokonce potvrdil, že požadavek na vyvození odpovědnosti byl jedním z bodů, o nichž odmítl s Ruskem vůbec diskutovat.

Na straně Ukrajiny naštěstí stojí i silní spojenci. Instituce Evropské unie vyčlenily prvních 10 milionů eur na přípravu tribunálu a pobaltské státy spolu se severskými zeměmi vydaly společné prohlášení, v němž označují potrestání zločinu agrese za svou prioritu. Estonsko například deklarovalo, že je ochotno se na nákladech podílet bez ohledu na jejich konečnou výši, čímž nabourává nizozemskou argumentaci o finanční neúnosnosti.

Situace tak zůstává v patové situaci, kdy se jedna skupina států snaží o rychlý start spravedlnosti, zatímco druhá – tvořená vlivnými evropskými hráči – proces tiše brzdí. Pro Ukrajinu je nyní klíčové vyvinout na tyto partnery dostatečný politický tlak. Otázkou zůstává, zda se postoj Haagu změní po nástupu nové nizozemské vlády a zda se podaří prosadit vizi, že skutečný mír není možný bez rozsudků nad těmi, kdo válku rozpoutali.

Bez jasného verdiktu nad ruským vedením hrozí, že se historie bude opakovat. Jak zaznělo na nedávné konferenci v Kyjevě, bez následků pro agresora se model nezákonných útoků může stát normou i v jiných částech světa. Boj o speciální tribunál se tak nestává jen bojem za ukrajinskou spravedlnost, ale za samotnou existenci mezinárodního práva, které nyní v evropských metropolích prochází zatěžkávací zkouškou.

Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby

Evropská unie se v těchto dnech intenzivně připravuje na scénář, který pro mnohé v Bruselu představuje noční můru: další volební vítězství Viktora Orbána. Přestože maďarské průzkumy momentálně favorizují opoziční stranu Tisza vedenou Péterem Magyarem, diplomaté EU neponechávají nic náhodě. Podle informací webu Politico od deseti vysokých představitelů unie se již nyní diskutuje o krizových plánech, které mají zabránit tomu, aby maďarský premiér po případném znovuzvolení 12. dubna opět ochromoval chod celého společenství.
AfD (Alternativa pro Německo)

Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici

V kuloárech evropské diplomacie i v německém Bundestagu sílí znepokojení nad bezpečností důvěrných dokumentů Evropské unie. Diplomaté a zákonodárci podle webu Politico varují, že citlivé informace o geopolitických strategiích, včetně podpory Ukrajiny, mohou unikat přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem obav je přístup zástupců opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) k interní parlamentní databázi.

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil podrobnosti o svých příjmech za uplynulý rok 2025. Podle serveru RBC-Ukraine dosáhl celkový finanční obrat prezidenta a jeho rodinných příslušníků výše 15 805 828 hřiven, což je v přepočtu přibližně 360 000 dolarů. Většinu těchto prostředků tvořily výdělky z platů, bankovní úroky a také zisky z pronájmu soukromých nemovitostí.

Úřad vlády

Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne

Vláda premiéra Andreje Babiše se na svém pondělním zasedání intenzivně zabývala krizovou situací na trhu s pohonnými hmotami. Hlavním tématem diskusí s největšími distributory, mezi které patří společnosti MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen, byla výše jejich marží. Podle premiéra jsou současné zisky prodejců, dosahující v některých případech až 10 korun na litr, naprosto nepřiměřené a neodpovídají realitě na trhu.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu

Napětí v Perském zálivu dosahuje kritického bodu a rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa nabírá na intenzitě. Podle posledních prohlášení, která prezident poskytl deníku Financial Times a následně publikoval na síti Truth Social, čelí Írán ultimátu: buď přistoupí na americké mírové podmínky a okamžitě otevře Hormuzský průliv, nebo Spojené státy přikročí k totální likvidaci íránské energetické a ropné infrastruktury.

NASA zahajuje program Artemis

Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru

Vypuštění mise Artemis II, která v nejbližších dnech vyšle čtyři astronauty na oblet Měsíce, představuje zásadní milník v novodobém dobývání vesmíru. Ačkoliv se od posledního přistání člověka na lunárním povrchu v rámci programu Apollo uplynulo více než 50 let, Spojené státy investovaly do programu Artemis již přibližně 93 miliard dolarů. Důvodem pro tento nákladný návrat není jen nostalgie, ale především strategické suroviny, technologická příprava na Mars a nová vlna vesmírného soupeření.

Petr Pavel

Prezident Pavel udělil čtyři milosti

Prezident Petr Pavel udělil v pondělí čtyři milosti, kterými prominul tresty třem ženám a jednomu muži. Podle vyjádření Hradu vedly hlavu státu k tomuto kroku především vážné zdravotní komplikace odsouzených nebo snaha ochránit zájmy nezletilých dětí v náročných sociálních situacích.

Předseda vlády Andrej Babiš

Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen

Kvůli dramatickému nárůstu cen benzinu a nafty se v pondělí dopoledne sešel premiér Andrej Babiš se zástupci nejvýznamnějších distributorů pohonných hmot v České republice. Jednání se zúčastnili šéfové společností MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Důležitost situace podtrhl fakt, že kvůli této schůzce bylo zrušeno i plánované koaliční vyjednávání.

Ilustrační fotografie.

Budeš donášet, nebo jdeš sedět. Jak funguje ruská špionáž v Evropě?

Unikátní vhled do metod práce ruských tajných služeb přinesl soubor uniklých zpráv a nahrávek, které dokumentují, jakým způsobem Moskva získává a řídí své informátory v Evropě. Příběh studenta informatiky, kterému web Politico říká říkat Ivan, ukazuje drsnou realitu náboru: buď budeš donášet na své známé v protikremelských kruzích, nebo půjdeš na 15 let do vězení. Tato praxe se přitom zdaleka neomezuje jen na území Ruska, ale skrze nátlak na exulanty infiltruje i evropské státy.

Lodní doprava, ilustrační foto

Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu

Americký prezident Donald Trump v neděli naznačil, že Spojené státy umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu. Tento krok představuje zásadní průlom v dosavadní palivové blokádě, kterou Washington v posledních měsících vůči ostrovu uplatňoval. Kuba se v současnosti zmítá v hluboké energetické krizi, která ochromila běžný chod země, a prezidentovo vyjádření naznačuje ochotu k dočasnému ústupku z humanitárních důvodů.

Složitá operace, která Hormuzský průliv nevyřeší. Obsazení ostrova Charg je Trumpův celoživotní sen

Americký prezident Donald Trump v aktuálním rozhovoru pro Financial Times opět rozvířil spekulace o možné vojenské operaci, jejímž cílem by bylo obsazení íránského ostrova Charg. Tento malý skalnatý výběžek v Perském zálivu, vzdálený jen asi 24 kilometrů od pevniny, představuje pro Teherán kritickou tepnu. Nachází se zde totiž terminál, přes který protéká 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí „hospodářskou krční tepnu“ celého režimu.

Zdroj: Libor Novák

