Zasadí Trump globální ekonomice drtivou ránu? Francie požaduje odvetu, USA se kvůli Grónsku bojí izolace

Libor Novák

18. ledna 2026 16:39

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Evropské mocnosti čelí bezprecedentní diplomatické krizi poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením drastických cel a ekonomickým tlakem na osm evropských zemí. Důvodem je jeho trvající snaha získat pod americkou kontrolu Grónsko. Velká Británie spolu s Francií, Norskem, Švédskem, Finskem, Nizozemskem a Dánskem vydala společné prohlášení, ve kterém varuje, že tento postup riskuje „nebezpečnou sestupnou spirálu“ a zásadním způsobem podkopává transatlantické vztahy.

Evropští lídři vyjádřili plnou solidaritu s Dánským královstvím a obyvateli Grónska. Zdůraznili, že jakýkoli dialog musí být založen na principech suverenity a územní celistvosti, které jsou pro evropský kontinent nedotknutelné. Suverenita Grónska není podle nich předmětem obchodu ani nátlaku, což potvrdil i irský premiér Micheal Martin, který varoval, že případná obchodní válka by byla drtivá pro globální ekonomiku.

Severoirská první ministryně Michelle O’Neillová označila Trumpův plán na ovládnutí Grónska prostřednictvím cel za hluboce znepokojivý. Podle ní jsou sice ekonomiky Irska a Spojených států úzce propojené, což dlouhodobě podporuje prosperitu, ale nebezpečná rozhodnutí světových lídrů v honbě za územím a zdroji nesmí dopadat na běžné občany. O’Neillová přislíbila úzkou spolupráci s byznysem, aby ochránila místní hospodářství před dopady amerických sankcí.

Jednota Evropy se projevila i na nejvyšší úrovni v Bruselu. Předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v sobotu večer potvrdili, že Evropská unie zůstane koordinovaná a odhodlaná bránit svou svrchovanost. Podle nich by cla zničila léta budované vztahy mezi Spojenými státy a Evropou a unie je připravena na tyto kroky reagovat jednotně.

V samotné Francii se ozývají i hlasy volající po odvetě. Jordan Bardella, předseda Národního sdružení a poslanec Evropského parlamentu, navrhl, aby Evropská unie okamžitě pozastavila loňskou celní dohodu s USA. Trumpovy výhrůžky popsal jako „komerční vydírání“, kterému nesmí moderní Evropa ustupovat, pokud si chce zachovat svou tvář a nezávislost.

Kritika na adresu Bílého domu však nezní pouze z Evropy, ale ozývá se i zevnitř amerického politického systému. Demokratický senátor Mark Kelly, bývalý námořní pilot, upozornil na absurditu celé situace. Podle něj budou Američané platit vyšší ceny jen kvůli tomu, aby prezident získal území, které země vůbec nepotřebuje. Kelly varoval, že Trumpovo chování ničí reputaci USA a dělá zemi méně bezpečnou.

Kellyho vyjádření obsahovalo i mrazivý postřeh o aktuální situaci přímo na severu. Uvedl, že do Grónska již přijíždějí jednotky z evropských zemí, aby toto území bránily před případnými kroky Spojených států. Podle senátora je tento vývoj tragický, protože pokud se přístup prezidenta nezmění, USA se brzy ocitnou v izolaci, obklopeny protivníky a nepřáteli v každém směru.

Norsko, jako jeden z přímo zasažených států, rovněž vyzvalo k opatrnosti. Premiér Jonas Gahr Stoere zdůraznil, že obchodní válka, která by se mohla vymknout kontrole, nepřinese prospěch nikomu. Oslo se tak přidalo k hlasům volajícím po deeskalaci napětí, i když zároveň trvá na své podpoře dánské suverenity nad největším ostrovem světa.

Finský premiér Petteri Orpo doplnil, že jakékoli otázky mezi spojenci by se měly řešit diskusí, nikoliv nátlakem. Finsko sice chápe obavy USA o bezpečnost v Arktidě, což je pro zemi také klíčové téma, ale uvalování cel považuje za škodlivé pro obě strany Atlantiku. Podobně se vyjádřil i finský prezident Alexander Stubb, který dříve s Trumpem udržoval přátelské vztahy, nyní však varuje před nebezpečnou spirálou ničení transatlantických vazeb. 

Lavina v Alpách smetla skupinu Čechů. Tři na místě zemřeli

Donald Trump

Trump pohrozil uvalením cel na státy, které nesouhlasí s anexí Grónska

Americký prezident Donald Trump přitvrdil ve své rétorice ohledně Grónska a pohrozil uvalením obchodních cel na státy, které nebudou sdílet jeho ambici toto území anektovat. Během pátečního setkání v Bílém domě, které se původně mělo týkat zdravotní péče, prohlásil, že Spojené státy Grónsko nezbytně potřebují pro svou národní bezpečnost. Podle Trumpa existují dvě cesty, jak ostrova dosáhnout – buď „po dobrém", tedy koupí, nebo „po zlém", což mnozí interpretují jako hrozbu vojenskou silou.
Mitch McConnell

„To nejhloupější, co jsem kdy slyšel." Odpor proti Trumpovi kvůli Grónsku roste, Kongres hrozí impeachmentem

Mezi republikánskými zákonodárci v americkém Kongresu roste odpor vůči plánům prezidenta Donalda Trumpa na ovládnutí Grónska. Zatímco prezident stupňuje svou rétoriku a hovoří o získání dánského území „jakýmikoli nezbytnými prostředky", řada vlivných členů jeho vlastní strany se snaží tyto ambice krotit. Republikánský kongresman Don Bacon označil prezidentovu posedlost Grónskem za „nejhloupější věc, jakou kdy slyšel", a varoval, že případný pokus o invazi by mohl vést až k ústavní žalobě na prezidenta (impeachmentu).

