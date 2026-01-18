Zasadí Trump globální ekonomice drtivou ránu? Francie požaduje odvetu, USA se kvůli Grónsku bojí izolace

Evropské mocnosti čelí bezprecedentní diplomatické krizi poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením drastických cel a ekonomickým tlakem na osm evropských zemí. Důvodem je jeho trvající snaha získat pod americkou kontrolu Grónsko. Velká Británie spolu s Francií, Norskem, Švédskem, Finskem, Nizozemskem a Dánskem vydala společné prohlášení, ve kterém varuje, že tento postup riskuje „nebezpečnou sestupnou spirálu“ a zásadním způsobem podkopává transatlantické vztahy.
Evropští lídři vyjádřili plnou solidaritu s Dánským královstvím a obyvateli Grónska. Zdůraznili, že jakýkoli dialog musí být založen na principech suverenity a územní celistvosti, které jsou pro evropský kontinent nedotknutelné. Suverenita Grónska není podle nich předmětem obchodu ani nátlaku, což potvrdil i irský premiér Micheal Martin, který varoval, že případná obchodní válka by byla drtivá pro globální ekonomiku.
Severoirská první ministryně Michelle O’Neillová označila Trumpův plán na ovládnutí Grónska prostřednictvím cel za hluboce znepokojivý. Podle ní jsou sice ekonomiky Irska a Spojených států úzce propojené, což dlouhodobě podporuje prosperitu, ale nebezpečná rozhodnutí světových lídrů v honbě za územím a zdroji nesmí dopadat na běžné občany. O’Neillová přislíbila úzkou spolupráci s byznysem, aby ochránila místní hospodářství před dopady amerických sankcí.
Jednota Evropy se projevila i na nejvyšší úrovni v Bruselu. Předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v sobotu večer potvrdili, že Evropská unie zůstane koordinovaná a odhodlaná bránit svou svrchovanost. Podle nich by cla zničila léta budované vztahy mezi Spojenými státy a Evropou a unie je připravena na tyto kroky reagovat jednotně.
V samotné Francii se ozývají i hlasy volající po odvetě. Jordan Bardella, předseda Národního sdružení a poslanec Evropského parlamentu, navrhl, aby Evropská unie okamžitě pozastavila loňskou celní dohodu s USA. Trumpovy výhrůžky popsal jako „komerční vydírání“, kterému nesmí moderní Evropa ustupovat, pokud si chce zachovat svou tvář a nezávislost.
Kritika na adresu Bílého domu však nezní pouze z Evropy, ale ozývá se i zevnitř amerického politického systému. Demokratický senátor Mark Kelly, bývalý námořní pilot, upozornil na absurditu celé situace. Podle něj budou Američané platit vyšší ceny jen kvůli tomu, aby prezident získal území, které země vůbec nepotřebuje. Kelly varoval, že Trumpovo chování ničí reputaci USA a dělá zemi méně bezpečnou.
Kellyho vyjádření obsahovalo i mrazivý postřeh o aktuální situaci přímo na severu. Uvedl, že do Grónska již přijíždějí jednotky z evropských zemí, aby toto území bránily před případnými kroky Spojených států. Podle senátora je tento vývoj tragický, protože pokud se přístup prezidenta nezmění, USA se brzy ocitnou v izolaci, obklopeny protivníky a nepřáteli v každém směru.
Norsko, jako jeden z přímo zasažených států, rovněž vyzvalo k opatrnosti. Premiér Jonas Gahr Stoere zdůraznil, že obchodní válka, která by se mohla vymknout kontrole, nepřinese prospěch nikomu. Oslo se tak přidalo k hlasům volajícím po deeskalaci napětí, i když zároveň trvá na své podpoře dánské suverenity nad největším ostrovem světa.
Finský premiér Petteri Orpo doplnil, že jakékoli otázky mezi spojenci by se měly řešit diskusí, nikoliv nátlakem. Finsko sice chápe obavy USA o bezpečnost v Arktidě, což je pro zemi také klíčové téma, ale uvalování cel považuje za škodlivé pro obě strany Atlantiku. Podobně se vyjádřil i finský prezident Alexander Stubb, který dříve s Trumpem udržoval přátelské vztahy, nyní však varuje před nebezpečnou spirálou ničení transatlantických vazeb.
Související
Trump pohrozil uvalením cel na státy, které nesouhlasí s anexí Grónska
„To nejhloupější, co jsem kdy slyšel.“ Odpor proti Trumpovi kvůli Grónsku roste, Kongres hrozí impeachmentem
USA (Spojené státy americké) , grónsko , Donald Trump , Ursula von der Leyenová , Francie
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Zasadí Trump globální ekonomice drtivou ránu? Francie požaduje odvetu, USA se kvůli Grónsku bojí izolace
před 1 hodinou
Vedení ODS je kompletní. Post místopředsedy obhájil Vondra, mezi nově zvolenými je i Červíček
před 2 hodinami
Trump zpoplatní členství v mírové radě pro Gazu. Od států za ni bude chtít neuvěřitelnou částku
před 3 hodinami
Jako slon v porcelánu, zkritizoval Macinka Pavla. Není přitom jasné, jestli Ukrajině vůbec něco slíbil
před 5 hodinami
Vláda zahájí zestátnění ČEZ. Proces má trvat dva roky, tvrdí Havlíček
před 6 hodinami
Trump vyzval Íránce ke svržení režimu a ukončení vlády Chameneího
před 7 hodinami
Chameneí označil Trumpa za zločince. Přiznal, že při protestech umírají tisíce lidí
před 8 hodinami
Lavina v Alpách smetla skupinu Čechů. Tři na místě zemřeli
před 9 hodinami
Počasí: Do Česka se vrátí silné mrazy, příští týden bude až -15 stupňů
včera
Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros
včera
Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz
včera
Trump zavede cla proti evropským zemím. Pokud mu neprodají Grónsko, od léta se zvýší
včera
Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Zvrat na sjezdu ODS: Červíček se vzdal kandidatury, prvním místopředsedou je Portlík
včera
Česko může poslat Ukrajině bojové letouny, prohlásil podle tamních médií Pavel v Kyjevě
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole
včera
Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová
včera
ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana
včera
Další bizarní krok Okamury: Z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka
Občanští demokraté si na pražském sjezdu zvolili svého nového předsedu. Stal se jím Martin Kupka, který v souboji o vedení strany získal 327 hlasů. Jeho soupeř Radim Ivan obdržel podporu 138 delegátů z celkového počtu 508 platných lístků. Dosavadní lídr Petr Fiala, který se rozhodl funkci opustit, Kupku označil za svého přirozeného nástupce a garanta stability i budoucích úspěchů.
Zdroj: Libor Novák