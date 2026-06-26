Zavřené školy, stovky mrtvých, výpadky proudu. Počasí dál sužuje západ Evropy

Ve Velké Británii bylo nalezeno tělo dospívajícího chlapce, který ve čtvrtek vstoupil do jezera Meynell Lake v hrabství Leicestershire a utopil se. Policie potvrdila, že tělo mladíka z vody vytáhli specialisté, přičemž událost se stala během dne, který se s teplotou 36,7 stupně Celsia zaznamenanou v Somersetu stal předběžně nejteplejším červnovým dnem v historii země.
Extrémní vlna veder však pokračuje a předpovědi na páteční odpoledne varují před teplotami dosahujícími až 40 stupňů Celsia. V Londýně, na jihovýchodě a východě Anglie platí kvůli tomu až do pátečních devíti hodin večer vzácná červená výstraha, kterou doprovází vysoká vlhkost vzduchu zvyšující zdravotní rizika.
Devastující dopady horka pociťuje britské zdravotnictví, kde již pátá nemocniční síť vyhlásila stav kritického incidentu. Nemocnice Royal Devon and Exeter Hospital uvedla, že extrémní teploty a dusno vážně omezují její schopnost poskytovat péči. Vedle veder zemi sužují také lesní požáry.
Nedaleko Velkého Manchesteru u města Glossop zachvátil v noci na pátek rozsáhlé oblasti vřesovišť a lesů divoký požár, který zahalil přilehlé vesnice hustým kouřem. Podle meteorologického úřadu sice stávající nejvyšší varování pro centrální a západní části Anglie a Walesu vyprší, teploty zde však budou stále přesahovat 36 stupňů Celsia a horké noci přinesou další zátěž.
Situace ovlivňuje také hromadnou dopravu. Starosta Londýna Sadiq Khan jedná s dopravním podnikem TfL o posílení podpory pro řidiče autobusů. Všechny kabiny jsou sice vybaveny chlazením vzduchu, řidiči však mají instrukce jízdu v případě nefunkčnosti systému bez sankcí přerušit. Odborníci zároveň upozorňují, že britská klíčová infrastruktura je zastaralá a není na takové extrémy stavěná.
Parlamentní výbor pro environmentální audit proto písemně vyzval ministryni životního prostředí Emmu Reynoldsovou k urgentním investicím, které by zabránily kolapsu systémů, a varoval, že počet úmrtí spojených s horkem by mohl do roku 2050 stoupnout na 10 tisíc ročně. Kromě výstrah před vedry v zemi platí také žlutá varování před silnými bouřkami pro Skotsko, Severní Irsko a severní Anglii.
Extrémní vlna veder sužuje celou západní Evropu, kam horký a vlhký vzduch proudí z severní Afriky přes Španělsko a Francii. V Paříži byl kvůli horku od pátečního poledne zaveden zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, což má během víkendu pomoci snížit počet nadbytečných úmrtí.
Francouzská metropole ve středu zaznamenala červnový rekord 40,9 stupně Celsia. Podle úřadů se v zemi od 18. června při pokusech o ochlazení utopilo nejméně 55 lidí, z nichž velkou část tvořili mladí lidé. Extrémní podmínky, které přišly nezvykle brzy na začátku léta, si v Evropě vyžádaly stovky obětí, vedly k uzavření tisíců škol, zoologických zahrad či muzeí a způsobily výpadky proudu.
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Zdroj: Libor Novák