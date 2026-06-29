Zázrak ve Venezuele: Muž byl po zemětřesení uvězněný 106 hodin, jeho záchrana trvala dva dny

Záchranářům se ve venezuelském státě La Guaira podařilo po 106 hodinách vytáhnout ze suti jednadvacetiletého muže, který přežil nedávné dvojité zemětřesení. Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová upřesnila, že samotná vyprošťovací operace trvala 43 hodin.
Mladík jménem Aaron Levi Cantillo Vargas byl nalezen živý v troskách ve městě Caraballeda společným úsilím záchranných týmů z Venezuely, Mexika a Salvadoru. Záchranu komplikoval fakt, že mezi ním a týmem leželo tělo jiné oběti, která neštěstí nepřežila. Mladý muž byl ihned po vyproštění předán do specializované lékařské péče.
Podle předsedy Národního shromáždění se záchranné práce momentálně nacházejí v kritické fázi pro nalezení dalších přeživších. Britský hasič působící na místě upozornil, že standardní časové okno pro záchranu největšího počtu lidí trvá obvykle 96 hodin a toto období vypršelo v neděli večer.
Týmy na místě se proto nyní upínají k naději na zázračné záchrany. Dosavadní bilance neštěstí hovoří o nejméně 1 450 potvrzených obětech, úřady však očekávají, že toto číslo ještě poroste. Stěny nemocnic v hlavním městě Caracasu se mezitím plní fotografiemi pohřešovaných lidí.
Situaci v regionu navíc v pondělí brzy ráno zkomplikoval silný následný otřes o síle 4,6 stupně, který podle americké geologické služby USGS zasáhl oblast u pobřeží Caracasu v hloubce deseti kilometrů. Podle prozatímních informací od úřadující prezidentky Rodríguezové nebyly bezprostředně hlášeny žádné nové škody. Lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou, v současnosti nacházejí útočiště například na baseballových stadionech, zatímco před nemocnicemi v metropoli se shromažďují rodiny pátrající po svých blízkých.
Do Venezuely začíná proudit mezinárodní humanitární pomoc. Nizozemsko vyslalo ze sousedního ostrova Curaçao hlídkovou loď HNLMS Groningen, která na místo dopravuje jídlo, vodu a další nezbytné zásoby. Posádka plavidla bude následně k dispozici pro provádění záchranných prací v koordinaci s venezuelskými úřady a Organizací spojených národů. Nouzovou materiální pomoc v hodnotě 100 milionů jüanů, což odpovídá přibližně 11,1 milionu liber, oznámila také Čína, jejíž ministerstvo zahraničí vyjádřilo připravenost poskytnout v případě potřeby další podporu.
Pro pomoc lidem hledajícím své hospitalizované příbuzné a přátele vznikl speciální web localizapacientes.com, na kterém je dosud zaregistrováno 2 853 pacientů v jedenácti nemocnicích napříč třemi státy. Příbuzní mohou v této databázi vyhledávat podle jména, příjmení či identifikačního čísla.
Skutečný počet pohřešovaných osob v zemi je však podle nezávislých webových stránek spravovaných civilisty podstatně vyšší, přičemž nedostupných je zde evidováno přes 46 000 lidí. Tato data však nemusí být zcela přesná, neboť závisí na zpětném potvrzení od uživatelů, zda se daného člověka již podařilo najít v pořádku.
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Zdroj: Jan Hrabě